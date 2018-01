Sorteggio Nations League 2019: le possibili avversarie dell’Italia. Tutte le fasce e le ipotesi di gironi

E’ già tempo di Uefa Nazions League 2019. Terminati gli incontri dei gironi di qualificazione e stabilito il quadro della fase finale dei Mondiali 2018 in Russia, si è definito il roster delle partecipanti ad una delle competizioni calcistiche che caratterizzerà i prossimi mesi. Questa rassegna mira ad aumentare il numero di match con una posta in palio ed a ridurre le amichevoli tra Nazionali, spesso ritenute poco affascinanti e spettacolari. Questa rassegna, organizzata dalla Federazione Europea a cui prenderanno parte tutte le rappresentative del Vecchio Continente, si disputerà ogni due anni, durante le finestre aperte alle selezioni, parallelamente alle classiche amichevoli che, come logico, si ridurranno e alle varie qualificazioni (Mondiali ed Europei). Dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l’Italia dovrà ripartire da zero e questa manifestazione potrebbe essere utile agli azzurri per rimettere in moto la macchina.

Saranno 55 le squadre suddivise in quattro leghe in base al coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali (1–12 nella Lega A, 13–24 nella Lega B, 25–39 nella Lega C, 40–55 nella Lega D). All’interno di ciascun raggruppamento, le compagini saranno distribuite in tre (per le Leghe A e B) o quattro (Leghe C e D) fasce, sempre secondo il ranking citato nel sorteggio di domani a Losanna.

LEGA A

L’Italia è stata inserita nella Lega A, di cui faranno parte anche Germania, Belgio, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia e Olanda. Le squadre verranno suddivise, come detto, in quattro gironi da tre. Le prime classificate nei gironi parteciperanno alla fase finale a giugno 2019 (semifinali, finale terzo posto e finale), fino a decretare la vincitrice. La nazione ospitante verrà designata a dicembre 2018 tra le finaliste sempre tramite sorteggio. La nostra Nazionale è stata inserita in seconda fascia secondo la seguente disposizione:

Fascia 1: Germania, Portogallo, Belgio, Spagna

Fascia 2: Francia, Inghilterra, Svizzera, Italia

Fascia 3: Polonia, Islanda, Croazia, Olanda

Italia che dunque potrebbe incontrare una tra Germania, Portogallo, Belgio e Spagna, dando vita ad un incrocio di grande fascino, mentre la terza avversaria uscirà dall’elenco che prevede Polonia, Islanda, Croazia ed Olanda, quest’ultima altra nobile decaduta. E’ giusto precisare che le quattro ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega B per l’edizione 2020 e le quattro compagini con la migliore classifica non qualificate per gli Europei 2020 parteciperanno a uno spareggio (a marzo 2020) che metterà in palio un posto alla fase finale.

LEGA B

Di questa Divisione fanno parte Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d’Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca e Turchia. Le squadre verranno suddivise in quattro gironi da tre e le quattro vincitrici dei gironi saranno promosse in Lega A. Le quattro ultime classificate retrocederanno in Lega C per l’edizione 2020. In più, come detto precedentemente, le quattro selezioni con la migliore classifica non qualificate per gli Europei 2020 parteciperanno a uno spareggio (a marzo 2020) che metterà in palio un pass per la fase finale. Le fasce per questo raggruppamento saranno:

Fascia 1: Austria, Galles, Russia, Slovacchia

Fascia 2: Svezia, Ucraina, Repubblica d’Irlanda, Bosnia-Erzegovina

Fascia 3: Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca, Turchia

In questo caso, come disposto dal Comitato Esecutivo UEFA, Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

LEGA C

Nella Lega C troviamo Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia, Cipro, Estonia e Lituania. Le rappresentative verranno suddivise in un girone da tre (contenente solo le squadre di fascia 1, 2 e 3) e tre gironi da quattro. Le quattro vincitrici dei raggruppamenti saranno promosse in Lega B. Le quattro ultime classificate retrocederanno in Lega D per l’edizione 2020. Stesso meccanismo per staccare il biglietto di qualificazione agli Europei 2020.

Fascia 1: Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia

Fascia 2: Grecia, Serbia, Albania, Norvegia

Fascia 3: Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia

Fascia 4: Cipro, Estonia, Lituania

Nel sorteggio di domani, per ragioni legate al clima, i gironi potranno contenere al massimo due delle seguenti squadre: Norvegia, Finlandia, Estonia, Lituania.

LEGA D

In conclusione in quest’ultima Divisione troviamo Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino e Gibilterra. Le squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro e, come logico, le quattro vincitrici dei gironi saranno promosse in Lega C mentre non vi potranno essere ulteriori retrocessioni. Vale anche in questo caso la regola per la conquista del pass europeo.

Fascia 1: Azerbaigian, ERJ Macedonia, Bielorussia, Georgia

Fascia 2: Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo

Fascia 3: Kazakistan, Moldavia, Liechtenstein, Malta

Fascia 4: Andorra, Kosovo, San Marino, Georgia

Giusto sottolineare che il Comitato Esecutivo UEFA ha stabilito che Armenia e Azerbaigian non possono essere sorteggiate nello stesso girone e per motivi di distanza geografica, i gironi possono contenere al massimo una delle seguenti coppie: Andorra/Kazakhstan, Isole Faroe/Kazakistan, Gibilterra/Kazakistan e Gibilterra/Azerbaigian.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE 2019:

24 gennaio 2018: sorteggio a Losanna

6-8 settembre 2018: prima giornata

9-11 settembre 2018: seconda giornata

11-13 ottobre 2018: terza giornata

14-16 ottobre 2018: quarta giornata

15-17 novembre 2018: quinta giornata

18-20 novembre 2018: sesta giornata

inizio dicembre 2018: sorteggio della fase finale

5-9 giugno 2019: fase finale Nations League 2019

22 novembre 2019: sorteggio spareggi qualificazioni Europei 2020

26-31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Figc