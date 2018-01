Calcio, Nations League 2019: effettuato il sorteggio. Italia con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Tutti i gironi

Si è svolto il sorteggio della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di partite con una posta in palio importante riducendo così le amichevoli. Le squadre sono state divise in quattro Serie (Leghe) in base al loro valore (ranking) in modo che possano giocare contro squadre più o meno dello stesso livello.

Questo torneo garantirà anche dei pass per gli Europei 2020. Ogni Serie assegnerà un titolo tramite una Final Four a cui parteciperanno le vincitrici dei gironi. La fase preliminare si disputerà nell’autunno 2018, le Final Four a giugno 2019. Previsto anche un meccanismo di promozione/retrocessione.

Per quanto riguarda la Serie A sono previsti quattro gironi da tre squadre ciascuno. Ogni formazione giocherà in andata e ritorno contro le altre tra settembre e novembre 2018. Le quattro vincitrici si affronteranno nella Final Four di giugno 2019. L’Italia è finita nel gruppo 3 con Portogallo e Polonia!

Di seguito l’esito del sorteggio della Nations League 2019 e tutti i gruppi di tutte le Serie. Il calendario dettagliato verrà comunicato nelle prossime ore.

SERIE A:

GRUPPO 1: Germania, Francia, Olanda

GRUPPO 2: Belgio, Svizzera, Islanda

GRUPPO 3: Portogallo, Italia, Polonia

GRUPPO 4: Spagna, Inghilterra, Croazia

SERIE B:

GRUPPO 1: Slovacchia, Ucraina, Repubblica Ceca.

GRUPPO 2: Russia, Svezia, Turchia.

GRUPPO 3: Austria, Bosnia Erzegovina, Irlanda del Nord.

GRUPPO 4: Galles, Irlanda, Danimarca.

SERIE C:

GRUPPO 1: Scozia, Albania, Israele.

GRUPPO 2: Ungheria, Grecia, Finlandia, Estonia.

GRUPPO 3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipro.

GRUPPO 4: Romania, Serbia, Montenegro, Lituania.

SERIE D:

GRUPPO 1: Georgia, Lettonia, Kazakhstan, Andorra.

GRUPPO 2: Bielorussia, Lussemburgo, Moldavia, San Marino.

GRUPPO 3: Azerbaijan, Isole Far Oer, Malta, Kosovo.

GRUPPO 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibilterra.