LIVE Sci di fondo, Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA: passano Lucia Scardoni e Maicol Rastelli

Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Planica, in Slovenia, domani è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa che assegnerà le medaglie in Corea del Sud. Sarà l’ultima volta che si disputerà questa gara prima della rassegna a cinque cerchi. Nella gara femminile proveranno a centrare un piazzamento tra le trenta ben cinque azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Francesca Baudin ed Alice Canclini. Tra gli uomini saranno ai nastri di partenza tre italiani: Fedrico Pellegrino, Stefan Zelger e Maicol Rastelli. Si inizia alle 10.30 con le qualificazioni femminili. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Valerio Origo).

11.31 Appuntamento alle 13.00 per la fase finale, a partire dai quarti.

11.31 Maicol Rastelli è 20°!!! Dunque fuori, 31° Stefan Zelger.

11.27 Maicol Rastelli era 20° all’intermedio di metà gara.

11.24 Al momento è 30° Zelger, ma continuiamo a non aver notizie di Rastelli!

11.22 Stefan Zelger per ora 29°. Saltato al traguardo il cronometro di Maicol Rastelli.

11.20 Stefan Zelger al momento è 28°.

11.18 Fuori dai 30 Federico Pellegrino.

11.16 Al momento Pellegrino è 26° sui 30 al traguardo.

11.13 Malissimo Federico Pellegrino, 16° sui 17 atleti per ora al traguardo.

11.11 Sul tracciato Federico Pellegrino, intanto il norvegese Klaebo stampa 3’26″80 dando almeno 3″ a tutti.

11.05 Partita la qualifica maschile.

11.00 A breve partirà la qualifica maschile.

10.57 Vince la norvegese Kathrine Harsem davanti alla svedese Stina Nilsson.

10.55 Risultato ufficiale: Lucia Scardoni è 23a, fuori Francesca Baudin, 33a, Greta Laurent 34a, 41a Alice Canclini, 42a Gaia Vuerich.

10.50 Saltato il rilevamento cronometrico di un’atleta, vedremo se Scardoni è 23a o 24a, comunque è qualificata!.

10.48 Matematicamente qualificata ai quarti di finale Lucia Scardoni, al momento 23a. Fuori, seppur di poco, le altre.

10.44 Lucia Scardoni si inserisce in 22a piazza. Già fuori dalle 30 Laurent, Baudin, Canclini e Vuerich

10.41 Partita anche l’ultima azzurra in gara, Alice Canclini.

10.40 Male anche Greta Laurent, solo 22a al momento. Partite Lucia Scardoni e Francesca Baudin.

10.39 La batte di 0″59 la norvegese Harsem! Sul tracciato Greta Laurent.

10.37 Stina Nilsson stampa un eccellente 3’28″62 e fa il vuoto alle sue spalle!

10.34 L’azzurra chiude in 3’41″59, tempo un po’ alto, accusa già quasi 5″ dal miglior crono.

10.31 Partita con il numero 3 anche Gaia Vuerich.

10.30 Partono le qualifiche femminili.

10.25 Stanno per partire le qualifiche femminili.

10.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sprint tc di Planica, in Slovenia.