LIVE Sci alpino, superG Cortina 2018 in DIRETTA: Gut vede la vittoria, Johanna Schnarf stupenda seconda! Sofia Goggia fuori

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ancora una volta dopo quanto successo settimana scorsa a Bad Kelinkirchheim. Attenzione anche a Lara Gut e Tina Weirather.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.45. Buon divertimento a tutti.













12.35 Nicole Delago esce nel secondo tratto, che peccato.

12.33 Vediamo se ci saranno altri inserimenti da dietro ma intanto Lara Gut pregusta la vittoria mentre la nostra Johanna Schnarf è vicinissima al podio!

12.32 Siebenhofer è ottima nona, l’austriaca sta lottando per un posto alle Olimpiadi.

12.28 Tippler sbaglia al Rumerlo, rischia tantissimo sul salto finale ed è settima a mezzo secondo dalla Gut! Poteva andare sul podio!

12.25 Che peccato! Anna Hofer stava disputando una bella discesa per entrare in top 10 ma si prende una spigolata in uscita dallo Scarpadon.

12.23 Sono scese le prime 20. Riepiloghiamo la situazione. La svizzera Lara Gut vede la vittoria, ha 14 centesimi di vantaggio sulla nostra Johanna Schnarf che è vicinissima al primo podio di specialità, terza l’austriaca Nicole Schmidhofer a 0.27 che precede la connazionale Anna Veith (a 0.32). Quinta Tina Weirather a 0.33, subito davanti a Lindsey Vonn. Nadia Fanchini 14esima, Sofia Goggia è uscita.

12.20 Stephanie Venier salta una porta dopo il primo intermedio. Addio sogni di gloria per l’austriaca.

12.20 Tessa Worley spenta nella seconda parte di gara, la francese non può puntare alle posizioni di vertice: undicesima a 1.30. Ora Stephanie Venier.

12.18 Mowinckel ha fatto tremare Gut! A un solo centesimo di ritardo dopo il terzo intermedio, la norvegese ha perso tantissimo nel tratto finale e chiude a 51 centesimi, momentaneamente settima. Ora Tessa Worley.

12.15 Spigolata di Mikaela Shiffrin che esce dal tracciato! Niente da fare per la statunitense che andava a caccia del primo podio in superG.

12.13 ABBIAMO TREMATO! Schmidhofer è terza a 27 centesimi, appena dietro a Gut e Schnarf. Sogniamo il podio…

12.12 Haehlen perde tantissimo nel tratto finale e chiude a 1.15, al momento è ottavo. Tocca a Nicole Schmidhofer.

12.10 Sono scese le prime 12, riepiloghiamo la situazione. La svizzera Lara Gut è in testa con 14 centesimi sulla nostra Johanna Schnarf, letteralmente sbalorditiva. Terza l’austriaca Anna Veith a 0.31, poi Tina Weirather e Lindsey Vonn. Sofia Goggia ha sbagliato in partenza e poi ha inforcato a metà tracciato. Si riparte con Haehlen.

12.07 NOOOOOOOOOOOO! Sofia perde la spinta sul bastoncino sinistro e mette la mano a terra subito in partenza! Che sfortuna per l’azzurra che perde tantissimo tempo, poi tenta il tutto per tutto e inforca a metà tracciato. Giornata no per la bergamasca.

12.05 Suter trova una folata di vento importante nel tratto centrale e purtroppo per lei non riesce a fare la differenza. La svizzera prende 1.06 di ritardo, niente da fare. ORA TUTTI CON SOFIA GOGGIA!

12.03 Huetter non riesce a sbalordire su questo tracciato, sembra un po’ essere in calo di forma. L’austriaca perde progressivamente nel corso del tracciato, manca totalmente di velocità e infatti al traguardo accusa addirittura 1.41 di ritardo, è settima. Ora Suter, poi Sofia Goggia.

12.00 La francese sbaglia un paio di linee e non riesce a fare velocità: accusa 1.54 di ritardo, Gauthier è settima. Sono scese le prime 10, l’Italia aspetta Sofia Goggia.

11.58 Lina Weirather soffre nel tratto centrale ma recupera ben due decimi nel finale ed è quarta a 33 centesimi. Ora Tiffany Gauthier, tra le grandi rivelazioni della stagione.

11.56 Sfortunata Nadia a non trovare la luce del sole, poi commette un errore importante e rischia tantissimo sulla compressione. Per fortuna rimane in piedi e arriva al traguardo con 2.50 di ritardo. Tra poco Tina Weirather.

11.54 Lara Gut trova il sole a differenza della Vonn, azzarda una linea aggressiva sullo Scarpadon e le basta per sopravanzare la Schnarf per appena 14 centesimi. Che peccato. Sono scese le prime 7. Ma ora Nadia Fanchini.

11.52 DIETROOOOOOOOOOOOO! VONN ALLE SPALLE DI SCHNARF! La statunitense trova la foschia nella parte centrale, fa velocità ma paga 23 centesimi dall’azzurra, è terza! INCREDIBILEEEEEEEE! Ora Lara Gut.

11.51 Gisin legge benissimo lo Scarpadon ma poi va lunga nel curvone successivo e paga tantissimo. La svizzera non può più recuperare e chiude con 83 centesimi dalla Schnarf. L’azzurra è al comando e ora tocca al fenomeno Lindsey Vonn!

11.49 Anna Veith anticipa bene prima dello Scarpadon ed è molto veloce, esce un filo lunga e infatti è dietro di 17 centesimi alla Schnarf! L’azzurra ha sciato davvero bene. Ora la risposta di Michelle Gisin.

11.47 Haaser lunga sul primo curvone, sbaglia anche nel tratto centrale e poi arriva ancora lunga dopo lo Scarpadon. L’austriaca chiude a 2.80 da Schnarf. Ora è il turno di Anna Veith.

11.46 Bella prova di Schnarf che riesce anche a fare velocità e a superare positivamente i punti difficili: chiude con il tempo di 1:14.92 senza grossi errori. Ora tocca alla Haaser.

11.45 INIZIA LA GARA!

11.42 Ricordiamo che su questa pista si disputeranno i Mondiali 2021. L’attesa è già ai massimi livelli, si sta preparando l’evento.

11.40 Cinque minuti alla partenza dalla gara. Ad aprire le danze sarà la nostra Johanna Schnarf.

11.38 Ricordiamo i pettorali di partenza delle big. Sofia Goggia col 13, Lindsey Vonn col 6, Lara Gut col 7, Tina Weirather col 9, Mikaela Shiffrin col 16, Michelle Gisin col 4, Anna Veith col 3, Nadia Fanchini con l’otto.

11.37 Tra otto minuti si incomincia sull’Olimpia delle Tofane.

11.35 Splende il sole a Cortina d’Ampezzo anche se c’è un po’ di vento. Condizioni della neve ottimali.

11.33 La grande favorita della vigilia è Lindsey Vonn, trionfatrice ieri e a caccia dell’ottantesima vittoria. La statunitense se la dovrà vedere anche con Lara Gut e Tina Weirather.

11.31 L’Italia si affida a Sofia Goggia che vuole riscattarsi dopo la caduta di ieri in discesa. Purtroppo sarà assente Federica Brignone a causa di un’influenza, Nadia Fanchini cercherà una prestazione importante.

11.30 Alle 11.45 inizierà il SuperG di Cortina d’Ampezzo. Spettacolo assicurato!

09.20 Federica Brignone ha la febbre e non sarà al via del SuperG.

