LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2018 in DIRETTA: Schwarz primo nella seconda manche! Dopo la prima Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler: addio in lacrime

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli.

Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di casa Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen che, molto probabilmente, si giocheranno la vittoria. Attenzione però a sottovalutare Michael Matt, André Myhrer, Daniel Yule e Manuel Feller, quattro sciatori davvero in forma che possono ambire alle posizioni di vertice. In casa Italia, Manfred Moelgg e Stefano Gross proveranno a centrare un podio che manca dalla scorsa stagione, proprio nell’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di PyeongChang.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.45 con la prima manche, alle ore 20.45 appuntamento con la seconda. Buon divertimento a tutti.

21.01: quarto posto per il canadese Read che chiude a 64 centesimi da Schwarz

20.59: pubblico di Schladming in visibilio per l’austriaco Schwarz che, nonostante un errore, chiude al primo posto con 31 centesimi di vantaggio su Foss-Solevaag

20.57: ancora un prova negativa per il francese Pinturault che quasi non lotta e chiude quinto a 1″23 da Foss-Solevaag

20.55: secondo posto anche per il francese Grange che è secondo a 27 centesimi da Foss-Solevaag

20.54: Strasser si inserisce al secondo posto a 60 centesimi da Foss-Solevaag

20.52: bravo Foss-Solevaag! Guadagna progressivamente su Stehle, perdendo qualcosa solo nel finale: è primo con 69 centesimi su Stehle

20.50: l’austriaco Digruber chiude a 54 centesimi da Stehle che potrebbe scalare diverse posizioni. Ora Foss-Solevaag

20.49: Stehle chiude con 16″76 di vantaggio su Buffet. E’ il suo 1’47″70 il tempo di riferimento al termine delle due manches

20.47: stessa storia per lo statunitense Engel, fuori dopo tre porte e impegnato a risalire. Chiude secondo a 4″08 da Buffet. Ora il tedesco Stehle

20.46. Buffet inforca, risale, perdendo un minuto, e chiude con un tempo altissimo.

20.45: il francese Buffet è al cancelletto di partenza

20.40: per la vittoria la sfida sembra circoscritta alla copia Hirscher-Kristoffersen, anc he se la pista che si è deteriorata nella prima manche potrebbe essere determinante per il risultato finale. Non sono esclusi grandi recuperi

20.37: questa la lista di partenza della seconda manche. Due azzurri al via, Moelgg, quarto e Gross, terzo:

1 43 BUFFET Robin FRA 53.27 +3.60 30

2 36 ENGEL Mark USA 53.13 +3.46 29

3 42 STEHLE Dominik GER 52.97 +3.30 28

4 26 DIGRUBER Marc AUT 52.96 +3.29 27

5 8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 52.75 +3.08 26

6 25 STRASSER Linus GER 52.70 +3.03 25

7 21 GRANGE Jean-Baptiste FRA 52.59 +2.92 24

8 13 PINTURAULT Alexis FRA 52.54 +2.87 23

9 17 SCHWARZ Marco AUT 52.41 +2.74 22

10 28 READ Erik CAN 52.38 +2.71 21

11 9 DOPFER Fritz GER 52.28 +2.61 20

12 14 HARGIN Mattias SWE 52.19 +2.52 19

13 18 KHOROSHILOV Alexander RUS 52.16 +2.49 18

14 29 NOEL Clement FRA 52.05 +2.38 17

15 16 ZENHAEUSERN Ramon SUI 52.01 +2.34 16

16 22 NORDBOTTEN Jonathan NOR 51.85 +2.18 15

17 20 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 51.82 +2.15 14

18 15 RYDING Dave GBR 51.69 +2.02 12

19 19 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 51.69 +2.02 12

20 11 LIZEROUX Julien FRA 51.64 +1.97 11

21 12 AERNI Luca SUI 51.50 +1.83 10

22 23 HIRSCHBUEHL Christian AUT 51.41 +1.74 9

23 4 MYHRER Andre SWE 51.16 +1.49 8

24 10 FELLER Manuel AUT 51.12 +1.45 7

25 7 YULE Daniel SUI 50.98 +1.31 6

26 5 MATT Michael AUT 50.76 +1.09 5

27 1 MOELGG Manfred ITA 50.53 +0.86 4

28 3 GROSS Stefano ITA 50.43 +0.76 3

29 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 49.87 +0.20 2

30 6 HIRSCHER Marcel AUT 49.67 0.00 1

20.35: tra 10 minuti il via della seconda manche dello slalom di Schladming

19.10: appuntamento alle 20.45 per la seconda manche

19.09: Razzoli chiude con 4″46 di ritardo, non farà la seconda manche e dà l’addio al sogno olimpico

18.58: peccato! Stava facendo una buona gara Liberatore ma è fuori per un errore nel finale. Tra qualche minuto Razzoli in pista per l’ultimo assalto alle Olimpiadi

18.53: esce l’azzurro Bacher

18.48: Tommaso Sala è già eliminato. Erroraccio nella parte alta della pista e un ritardo di 4″45 da Hirscher: 33mo

18.35: niente da fare. Thaler commette due errori nella parte alta ed è fuori. L’azzurro saluta tutti e chiude la carriera fra le lacrime

18.34: buona prestazione del francese Noel che è 17mo a 2″38. Tocca a Thaler

18.32: fuori per un’inforcata lo statunitense Chodounsky, discreta prova del canadese Read che è 20mo a 2″71 con un secondo perso nel muro finale

18.27: Strasser a rischio eliminazione: è 23mo a 3″03, penultimo

18.25: l’austriaco Hirschbuehl si conferma l’outsider più in forma del momento e si inserisce al nono posto a 1″74 da Hirscher. Lo svizzero Meillard inforca una delle prime porte ed è fuori

18.22: questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 6 HIRSCHER Marcel AUT 49.67

2 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 49.87 +0.20

3 3 GROSS Stefano ITA 50.43 +0.76

4 1 MOELGG Manfred ITA 50.53 +0.86

5 5 MATT Michael AUT 50.76 +1.09

6 7 YULE Daniel SUI 50.98 +1.31

7 10 FELLER Manuel AUT 51.12 +1.45

8 4 MYHRER Andre SWE 51.16 +1.49

9 12 AERNI Luca SUI 51.50 +1.83

10 11 LIZEROUX Julien FRA 51.64 +1.97

18.20: non male il norvegese Nordbotten che è 14mo a 2″18 da Hirscher

18.19: Grange fatica tantissimo ed è 20mo a 2″92

18.18: il francese Muffat-Jeandet perde tanto nel finale e chiude al 13mo posto a 2″15, ancora Francia con Grange

18.16: buona prova di Nestvold-Haugen che si difende e chiude 11mo a 2″02, stesso tempo di Ryding

18.15: Khoroshilov fatica tantop e chiude a 2″49 da Hirscher. Forma approssimativa per il russo. Al via Nestvold-Haugen

18.14: Schwarz dopo una buona prima parte di gara paga a caro prezzo il deterioramento della pista ed è 12mo a 2″74. Ora Khoroshilov che qui ha vinto in passato

18.12: Zenhausern è 12mo a 2″36, con tanti errori nel finale. Ora l’austriaco Schwarz

18.11: dopo il break tocca allo svizzero Zenhausern

18.08: Ryding è il migliore degli atleti scesi finora. E’ undicesimo a 2″02 dall’austriaco

18.07: Errore in alto per Hargin che chiude undicesimo a 2″52. Ora Ryding

18.06: Che brutta prova di Pinturault. Come a Kitzbuhel il francese resta lontano dai primi e chiude a 2″87 da Hirscher. Ora Hargin

18.03: lo svizzero Aerni è nono a 1″83 da Hirscher

18.02: Lizeroux chiude a 1″97 da Hirscher. Gross resta terzo, Moelgg quarto. Dietro ai marziali ci sono gli azzurri

18.00: mette la testa a posto l’austriaco Feller, gestisce bene una situazione difficile senza rischiare e chiude settimo a 1″45 da Hirscher. Ora Lizeroux

17.59: Dopfer chiude al penultimo posto a 2″56. La pista si sta rovinando e gli atleti che scendono ora forse sono i più penalizzati dal buco che si sta formando vicino al palo. Ora Feller

17.57: errore di Foss-Solevaag in alto e gara compromessa. Il norvegese chiude a 3″08 da Hirscher. Tocca a Dopfer

17.56: Yule perde tanto nel finale: 1″31 da Hirscher, è sesto. Ora Foss-Solevaag

17.55: Yule ha 63 centesimi di ritardo all’intermedio

17.54: Hirscher chiude in testa con 20 centesimi su Kristoffersen

17.53: Hirscher in vantaggio di 19 centesimi all’intermedio

17.52: Matt condizionato dall’errore in alto chiude al quarto posto a 89 centesimi. E’ il momento di Hirscher

17.51: Matt all’intermedio ha 40 centesimi di vantaggio, dopo aver rischiato di cadere

17.50: Myhrer perde ancora ed è quarto a 1″29 da Kristoffersen. Ora tocca a Matt

17.50: Myhrer all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi di ritardo

17.49: Gross chiude con 56 centesimi di ritardo rispetto al norvegese, è secondo. Azzurri meglio del solito ma ancora non benissimo

17.48: Gross all’intermedio ha un ritardo di 37 centesimi

17.47: il norvegese Kristoffersen guadagna progressivamente e chiude con 66 centesimi di vantaggio su Moelgg. Ora Gross

17.47: Kristoffersen all’intermedio ha 32 centesimi di vantaggio

17.46: prova apparentemente senza sbavature di Moelgg (che però non è soddisfatto) con 50″53. Subito prova del nove con Kristoffersen

17.45: Partito Moelgg

17.44: neve destinata a sfaldarsi, quindi i primi numeri nella prima manche potrebbero essere favoriti. Speriamo che gli azzurri ne approfittino

17.43: Kristoffersen prenderà il via con il numero 2, Matt con il numero 5

17.40: gli altri azzurri al via: Thaler con il 30, Sala con il 40, Bacher con il 49, Liberatore con il 54, Razzoli con il 64

17.30: Hirscher ha un obiettivo: raggiungere Hermann Maier a quota 54 vittorie in coppa del Mondo. L’austriaco parte con il numero 6

17.29: è l’ultimo slalom prima delle Olimpiadi. Due azzurri ancora nel primo gruppo e servirà un colpo di coda per rimediare una stagione fin qui negativa per gli slalomisti italiani. Moelgg parte con il numero 1, Gross con il numero 3

17.25: buonasera agli appassionati di sci alpino. Tra 20′ il via dello slalom in notturna di Schladming, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. L’attesa del pubblico austriaco èp tutta per la coppia austriaca Hirscher-Matt

