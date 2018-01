LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA: Kristoffersen scatenato: dà un secondo a Hirscher che cerca la sesta meraviglia. Matt vicino, Gross e Moelgg ancora dietro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà vedere soprattutto con Henrik Kristoffersen, suo grande rivale che proverà a batterlo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affiderà a Manfred Moelgg e Stefano Gross, a caccia di una scintilla.

12.06: appuntamento alle 13.30 per la seconda manche

12.05: Sala si qualifica per la seconda manche con il 29mo tempo. L’austriaco Baschner si inserisce al 21mo posto a 2″57 da Kristoffersen. Tonetti eliminato a 4″17

11.52: Bacher chiude a 3″55, Liberatore a 3″47 da Kristoffersen. Entrambi gli azzurri eliminati come Thaler e Razzoli. Sala è ancora 28mo

11.44: Razzoli è fuori e dice addio ai sogni olimpici, il francese Noel si inserisce al 19mo posto a 2″47 e fa scalare Sala al 28mo posto

11.38: l’azzurro Sala chiude 27mo a 3″21 da Kristoffersen. Qualificazione a forte rischio

11.33: lo svizzero Rochat si inserisce al 20mo posto a 2″66, il tedesco Ketterer è 22mo a 2″71 da Kristoffersen

11.26: lo statunitense Chodounsky chiude al 18mo posto a 2″37 da Kristoffersen. Esce il francese Buffet

11.23: niente da fare per Thaler che chiude a 3″81 da Kristoffersen, a rischio qualificazione (24mo), meglio di lui aveva fatto Read poco prima (3″35)

11.18: fuori il tedesco Strasser, l’austriaco Digruber limita i danni nonostante qualche errore ed è 16mo a 2″25. Tra poco Thaler

11.17: lo svizzero Meillard è fuori, il francese Muffat-Jeandet è 12mo a 2″08 da Kristoffersen

11.12: il norvegese Nordbotten non riesce ad essere all’altezza dei compagni ed è 16mo a 2″49

11.10: l’austriaco Hirschbuehl rischia di cadere e arriva a 3″19 dal norvegese

11.08: gran bella prestazione dello svizzero Zenhausern che si inserisce all’ottavo posto a 1″79 da Kristoffersen

11.06: anche il francese Grange entra nella top ten: è nono a 1″95 da Kristoffersen nonostante un errore piuttosto grave nel finale

11.04: il norvegese Haugen è il migliore degli ultimi atleti scesi ed è quinto davanti per un centesimo a Gross, ora sesto, a 1″69 da Kristoffersen

11.02: bravo l’austriaco Schwarz che è ottavo a 2″ da Kristoffersen, Lizeroux si inserisce in decima piazza a 2″15

10.57: una sorta di rodeo la gara dell’austriaco Feller che si inserisce in ottava posizione con 2″10 di ritardo nonostante le tante imprecisioni

10.55 Ryding inizia molto bene, poi commette un paio di errori gravi ed è undicesimo a 2″89 da Kristoffersen

10.54: buona prova di Foss Solevaag che si inserisce al sesto posto a 1″72 da Kristoffersen subito dietro a Gross. Ora Ryding

10.51: tanti, troppi errori per Dopfer che chiude all’ultimo posto a 3″07 dal norvegese

10.49: lo svizzero Aerni paga un avvio macchinoso ed è nono e ultimo a 2″70 da Kristoffersen

10.48: lo svedese Hargin chiude al settimo posto una mannche non indimenticabile: 2″18 da Kristoffersen

10.45: disastroso Pinturault. Il francese è passivo e commette un sacco di errori e si ferma nel finale per una inforcata

10.45: è fuori Khoroshilov che si conferma in crisi. Stava viaggiando sugli stessi tempi di Moelgg, poi l’inforcata nel finale. Ora Pinturault

10.43: Moelgg è ultimo. Chiude a 2″35 da Kristoffersen. Proprio non ci siamo

10.42: Moelgg è in grave ritardo all’intermedio: 1″40 da Kristoffersen

10.40: è primo Kristoffersen!!! Il norvegese va al comando con 10 centesimi di vantaggio su Matt che sembrava aver compiuto una prodezza. Oggi è dura per Hirscher

10.40: il norvegese all’intermedio ha 25 centesimi di vantaggio su Matt

10.39: lo svedese Myhrer chiude all’ultimo posto a 1″82 da Matt, dietro anche a Gross. Ora Kristoffersen

10.36: Matt scatenato: rifila 95 centesimi di distacco a Hirscher prendendo nettamente il comando della classifica

10.36: l’austriaco Matt commette un errore ma ha 39 centesimi di vantaggio su Hirscher all’intermedio

10.35: lo svizzero Yule è secondo a 18 centesimi da Hirscher

10.35: Yule ha 5 centesimi di ritardo su Hirscher all’intermedio

10.33: Hirscher è primo con 65 centesimi su Gross. Anche l’austriaco non sembra aver pigiato troppo sull’acceleratore. Ora Yule

10.32: all’intermedio Hirscher ha 42 centesimi di vantaggio su Gross

10.31: Gross chiude la sua prova con 57″57. Non è sembrata una manche indimenticabile ma vediamo il confronto con Hirscher

10.29: grande nevicata nella notte e dunque pista tutta da scoprire

10.27: a completare il primo gruppo di merito anche lo svizzero Yule con il 3 e lo svedese Myhrer con il 6. Attenzione, nelle retrovie, a qualche giovane austriaco che potrebbe inserirsi nelle prime posizioni

10.24: Hirscher, il grande favorito partirà con il numero 2, poi Matt con il 4, Kristoffersen con il 6 e il secondo degli azzurri, Moelgg con il numero 7. Gli altri italiani: Thaler 28, Sala 41, Razzoli 46, Bacher 52, Liberatore 55, Tonetti 61

10.22: il primo a partire sarà l’azzurro Gross, reduce da alcune prove non soddisfacenti

10.20 Tra dieci minuti inizierà la prima manche dello slalom maschile a Kitzbuehel.