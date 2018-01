LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2018 in DIRETTA: inizia la prima manche. Tutte contro Mikaela Shiffrin, l’Italia ci prova con Costazza e Curtoni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi croate spazio a una classica davvero imperdibile, il pendio della capitale sarà sede di una grande sfida: tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un momento magico e non vuole più fermarsi. Il fenomeno ha vinto il City Event di Oslo (prima gara del 2018) e si era imposta anche a Lienz e Courchevel, nessuna sembra poterla battere ma vedremo se anche quest’oggi riuscirà a fare la differenza. Proveranno a metterla in difficoltà Vlhova e compagnia ma non sarà facile fermare la scatenata statunitense, ormai proiettata verso la Sfera di Cristallo. L’Italia cercherà di difendersi con la solita Chiara Costazza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00 con la prima manche, la seconda è in programma alle ore 16.30. Buon divertimento a tutti.

12.55 Cinque minuti all’inizio della gara. Holdener si sta preparando al cancelletto di partenza, le big stanno intensificando il proprio riscaldamento.

12.54 Questa è la seconda gara del 2018 dopo il City Event di Oslo disputato a Capodanno. Dopo lo show di Zagabria le ragazze si trasferiranno nella vicina Kranjska Gora per altre prove tecniche.

12.52 In gara anche Manuela Moelgg con il 26, Michela Azzola col 49, Roberta Midali col 58.

12.51 Shiffrin avrà il 4 preceduta da Holdener, Loesetch e Meillard. Schild con il 5, Hansdotter col 6, Vlhova con il 7. 10 per Curotni e 12 per Costazza, 14 per Gisin seguita da Feierabden e Truppe.

12.50 Dieci minuti all’inizio della gara. Diamo uno sguardo anche ai vari pettorali:

12.48 L’Italia si affiderà soprattutto a Chiara Costazza e a Irene Curtoni per cercare di sorprendere.

12.47 Chi può fermare Mikaela Shiffrin? Si pensa a Petra Vlhova ma non sarà facile: l’americana sembra avere davvero una marcia in più.

12.45 La grande favorita della viglia è naturalmente Mikaela Shiffrin che sta affrontando un momento di forma sbalorditivo. Ha vinto a Courchevel, Lienz e poi il City Event di Oslo giusto negli ultimi dieci giorni.

12.43 Si corre sul celebre pendio croato. Questa è una delle grandi classiche del Circo Bianco, una gara amatissima dagli appassionati e anche dagli sciatori. Era un omaggio alla famiglia Kostelic che è però rimasta con piacere in calendario. Oggi tocca alle donne, domani spazio agli uomini.

12.40 Venti minuti all’inizio della gara. Prima manche alle ore 13.00, seconda manche alle 16.30.

