LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA: la grande classica più attesa. Hirscher l’uomo da battere, De Aliprandini può sorprendere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena una delle gare più amate dagli sciatori, una delle grandi classiche per questa specialità, da molti è ritenuto il Gigante per eccellenza. Come ogni anno si preannuncia un grande spettacolo sperando che le condizioni meteo siano favorevoli.

Il grande favorito della vigilia è naturalmente Marcel Hirscher ma non mancheranno gli avversari. I suoi rivali principali sembrano essere Henrik Kristoffersen che cerca vendetta e Alexis Pinturault. Da non sottovalutare i vari Olsson, Murisier, Luitz, Haugen, Feller, Ligety. L’Italia spera in un colpaccio con Luca De Aliprandini, Roberto Nani, Manfred Moelgg. Prova importantissima a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con la prima manche, poi alle ore 13.30 spazio alla seconda. Buon divertimento a tutti.













