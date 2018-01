Biathlon, FAVOLOSA DOROTHEA WIERER! Rimonta da fantascienza, è seconda a Oberhof nell’inseguimento! Dominio Kuzmina

Partita con il pettorale numero 16, Dorothea Wierer ha conquistato il secondo podio della stagione nell’inseguimento di Oberhof, quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. L’azzurra è stata assoluta protagonista in rimonta di una gara che forse per la prima volta in stagione ha spezzato definitivamente gli equilibri, con la slovacca Anastasiya Kuzmina che si candida al ruolo di assoluta favorita per la conquista della Sfera di Cristallo dopo una gara tutta al comando.

Wierer, arrivata al secondo posto con un ritardo di poco superiore al minuto, ha costruito questo risultato al poligono: serie dopo serie ha trovato tempi rapidissimi e finalmente anche quella precisione assoluta che le era mancata fino a questo momento. Basti pensare che fino ad oggi non aveva mai concluso una gara individuale senza errori. Un podio che vale tantissimo, anche considerando l’ampio margine di vantaggio con cui è partita la gara di Kuzmina e soprattutto un mese di dicembre non facilissimo, caratterizzato da tanti piccoli malanni sicuramente debilitanti. Nonostante questo è sempre riuscita a difendersi, ma da qui si può senza dubbio candidare ad una seconda parte di stagione ancora più competitiva. Per lei si tratta del podio numero 18 della carriera in Coppa del Mondo.

L’altra grande protagonista di giornata, ovviamente, è stata la slovacca Kuzmina. Dominatrice della sprint, chiusa con un margine quasi rassicurante sulle avversarie, ha gestito la gara alla perfezione: di fatto, le altre hanno faticato anche solo a scendere sotto il minuto di ritardo. Kuzmina, al quarto timbro stagionale che le porta in dote anche un buon margine in classifica generale, si è anche concessa due errori nelle serie centrali, che però non hanno mai realmente messo in dubbio il suo successo. Terzo gradino del podio per l’ucraina Vita Semerenko, partita oltre la 20esima posizione ma bravissima, come Wierer, nel colpire tutti i bersagli per portare a compimento un’ottima rimonta. Quarta posizione per la polacca Weronika Nowakowska, seguita dalla finlandese Kaisa Makarainen. Sesta e settima posizione, invece, per la bielorussa Darya Domracheva, che nel finale ha scavalcato la tedesca Laura Dahlmeier, che ancora non ha raggiunto la miglior condizione. A completare la top 10 Frolina, Braisaz e Bescond.

Per quanto riguarda le altre italiane, 36esima posizione per Lisa Vittozzi (partita con il 51), autrice di due errori, mentre Federica Sanfilippo ha mancato 6 bersagli che l’hanno costretta in 45esima posizione, fuori dalla zona punti.













Foto: FISI – Serge Schwan