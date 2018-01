LIVE Sci alpino, Gigante Lenzerheide 2018 in DIRETTA: trionfa Worley davanti a Rebensburg e Hrovat. Brignone nona, Bassino fuori

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018.

È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le azzurre: Federica Brignone è salita sul podio a Kronplatz e vuole ripetersi, Marta Bassino ha trovato fiducia dopo il secondo posto in combinata, Manuela Moelgg vuole ritrovare le sensazioni di inizio stagione, mentre Sofia Goggia è da monitorare dopo le due brutte botte di Cortina. Anche Irene Curtoni vuole dire la sua, dopo essere tornata in top ten in gigante. Non vanno sottovalutate, però, Viktoria Rebensburg, Tessa Worley, Ragnhild Mowinckel e Wendy Holdener.

La gara avrà inizio alle 10.15 con la prima manche, mentre la seconda sarà alle 13.15. Noi seguiremo tutto in tempo reale, con aggiornamenti continui e costanti, per non farvi perdere nulla. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE del gigante di Lenzerheide!

La startlist e i pettorali di partenza













14.14 Si chiude qui la nostra diretta. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento su OA Sport!

14.13 Vince Tessa Worley!!! Prima vittoria stagionale! 7 centesimi su Rebensburg. Terza Meta Hrovat, a 19 anni, con una gran rimonta. Brignone chiude nona, Curtoni sedicesima

14.13 Resiste avanti Worley: -0.30 al secondo intermedio

14.12 Disastro Worley nel primo tratto! Ha già perso il vantaggio che aveva al primo intermedio…

14.11 Rebensburg al comando! 1″38 su Hrovat, la cui rimonta si ferma qui dopo undici posizioni recuperate! Ora manca solo Tessa Worley, che parte da un vantaggio di 52 centesimi

14.10 Prima parte non perfetta ma rimane avanti di 1″27

14.10 Mancano due discese: la prima è quella di Viktoria Rebensburg, che parte con 1″56 su Hrovat

14.09 NOOOOOOOOOOO! BRIGNONE DIETRO! Settima: 68 i centesimi di ritardo. Meta Hrovat è incredibilmente sul podio!

14.09 Solo 13 centesimi al terzo intermedio…

14.08 Perde tanto nel primo intermedio Federica, che da 83 ora ha solo 29 centesimi su Hrovat…

14.07 Anche Mowinckel è dietro!!! 39 centesimi dietro. Che rimonta di Hrovat, ora ad un passo dal podio. Ma c’è Federica Brignone!

14.05 Continua a perdere Shiffrin, irriconoscibile. L’americana chiude con un ritardo di 52 centesimi!! Quarta al momento! E intanto Hrovat risale…

14.04 Perde il mezzo secondo che aveva di margine al primo intermedio!

14.04 Ora Shiffrin!

14.03 NOOOOOOO! FUORI BASSINO! Spigolata sul cambio di direzione e uscita! L’azzurra è rimasta in piedi ma non è riuscita a riprendere la rotta, lanciando un urlo di delusione e rabbia!

14.02 Vantaggio già perso. Brutto errrore nel primo tratto

14.01 Tocca a Marta Bassino! Parte con 45 centesimi di vantaggio

14.01 Brutto errore di Hansdotter, che ha buttato via la sua gara. La svedese si è intraversata, arrivando al traguardo con 2″65 di ritardo

14.00 Vlhova chiude a 64 centesimi! Quarta

13.58 Tocca a Petra Vlhova!

13.55 Anche Wild è alle spalle di Hrovat! Per soli 4 centesimi

13.54 Lontana Holdener! Chiude a 1″13 da Hrovat, che entra in top ten. La svizzera partiva con 35 centesimi di vantaggio

13.52 Anche Drev è dietro Hrovat! Seconda a 14 centesimi. Ora comincia la top ten con Wendy Holdener

13.50 Schild e Brunner alle spalle di Hrovat, che resiste al comando. Ci avviciniamo alle prime dieci…

13.46 Grandissima manche di Meta Hrovat! La slovena incrementa fino a chiudere a 77 centesimi su Haaser. Curtoni ora è quinta

13.44 Baud Mugnier è seconda a soli 4 centesimi da Haaser!

13.42 Passa al comando l’austriaca Ricarda Haaser, con 16 centesimi su Robnik

13.39 Dura poco la leadership di Irene Curtoni. Tina Robnik vola in testa con 49 centesimi sull’azzurra

13.37 AL COMANDO IRENE CURTONI!! 72 centesimi su Meillard! Grande prova dell’azzurra, che quanto meno conferma la 18esima posizione. Si può recuperare qualcosa però…

13.37 Bene nella prima parte, non ha perso molto: ha 1″10 su Meillard

13.36 Tra poco la prima azzurra in gara, Irene Curtoni! Parte con 1″80 di vantaggio da Meillard

13.34 Anche Gut è dietro! 24 centesimi da Meillard. Lara è al momento quarta

13.32 Per un soffio Estelle Alphand! Chiude a 12 centesimi da Meillard che rimane in testa, ma anche lei ha perso un gran vantaggio

13.30 In difficoltà Tina Weirather: partiva con 1″35 di vantaggio, ha chiuso con 82 centesimi di ritardo. Meillard continua la sua risalita

13.25 Rimane in testa Meillard dopo sei discese. Lysdahl si ferma a 20 centesimi dalla svizzera

13.20 Dopo tre discese è in testa la svizzera Melanie Meillard con 2’14″40. Ha rimediato al disastro della prima manche rifilando 2″ ad Haugen e 3″ a Brem

13.15 Inizia la seconda manche con l’austraca Eva-Maria Brem!

13.13 Fondamentale la tracciatura: nella prima manche ha fatto la differenza il tratto iniziale, ripidissimo, interpretato alla perfezione da Worley

13.10 Sarà una seconda manche tutta da vivere, in tante cercheranno la rimonta. Ci sarà una terza azzurra, Irene Curtoni, 18esima dopo la prima discesa

13.05 Seconda è Viktoria Rebensburg, unica a stare sotto il secondo. Terza è Federica Brignone, che potrà quindi dare un nuovo assalto al podio dopo Kronplatz. Anche Marta Bassino è in lotta, sesta dietro a Mowinckel e soprattutto Shiffrin: l’americana ha accumulato 1″58 nella prima manche!

13.00 Si riparte dal dominio della francese Tessa Worley, che ha inflitto distacchi pesanti a tutte le altre

12.55 Ben ritrovati per la seconda manche del gigante di Lenzerheide. La prima partenza sarà alle 13.15!

11.08 Terminiamo qui, dunque, la diretta della prima manche. L’appuntamento è alle 13.15 con la seconda!

11.07 Concluse le prime trenta discese, questa la top ten. Irene Curtoni è al momento 18esima

1 2 WORLEY Tessa FRA 1:05.33

2 4 REBENSBURG Viktoria GER 1:05.85 +0.52

3 3 BRIGNONE Federica ITA 1:06.58 +1.25

4 5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:06.64 +1.31

5 6 SHIFFRIN Mikaela USA 1:06.91 +1.58

6 9 BASSINO Marta ITA 1:06.96 +1.63

7 16 HANSDOTTER Frida SWE 1:07.00 +1.67

7 14 VLHOVA Petra SVK 1:07.00 +1.67

9 25 WILD Simone SUI 1:07.04 +1.71

10 12 HOLDENER Wendy SUI 1:07.06 +1.73

11.00 Entra nelle dieci Simone Wild, con il pettorale 25. La svizzera è nona a 1″71

10.54 Curtoni chiude con 2″80 di ritardo, attualmente 14esima: ha accumulato distacco sin dalle prime curve, il tratto più complicato e interpretato benissimo da Worley

10.52 Ultima azzurra in gara, Irene Curtoni!

10.48 Pochissima velocità per Weirather: distacco abissale di 3″25!

10.45 Hansdotter chiude con lo stesso tempo di Vlhova, +1″67

10.41 Male anche Lara Gut, che arriva con 2″89 di ritardo da Worley

10.39 Non aveva cominciato male Vlhova, ma nella seconda parte non ha tenuto, finendo a 1″67 dalla prima

10.38 Errore grave per Melanie Meillard, che accumula addirittura 4″60 di distacco

10.36 Difficoltà anche per Wendy Holdener, che chiude la prova a 1″36 da Worley

10.34 Caduta per la svedese Sara Hector

10.32 FUORI GOGGIA! È scesa rischiando, come suo solito, ma ha preso un rimbalzo subito dopo il ripido iniziale ed è finita fuori traiettoria. Due atlete fuori su quattro finora scese per l’Italia…

10.31 Peccato! Bassino accumula 1″63 da Worley alla fine: nella prima parte era stata l’unica ad avvicinarsi alla francese. Tocca subito a Sofia Goggia!

10.30 Bene Marta Bassino! A 54 centesimi da Worley dopo due intermedi

10.29 1″76 di ritardo per Ana Drev, che ha pagato anche lei la prima parte difficile. Ora Marta Bassino!

10.27 Stephanie Brunner chiude a 1″99 da Worley, che ha disputato davvero una grande discesa

10.25 Non riesce il recupero a Shiffrin, che arriva scuotendo la testa: 1″58 di distacco!

10.24 Shiffrin in difficoltà nelle prime porte! Già 1″13 di ritardo al primo intermedio

10.23 Mowinckel paga 1″31 da Worley. Adesso la favoritissima, Mikaela Shiffrin!

10.22 Rebensburg chiude a 52 centesimi da Worley nonostante un avvio complicato sul muro iniziale. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel

10.20 Brignone arriva al traguardo con 1″25 da Worley. Prova complicata, con molte intraversate specie sul ripido iniziale. Ora tocca alla leader di specialità, Viktoria Rebensburg

10.19 Federica paga un secondo da Worley dopo due intermedi

10.19 Parte Federica Brignone!

10.18 Tessa Worley fa segnare il miglior tempo in 1’05″33

10.16 NOOOOO! Moelgg subito fuori dopo il secondo intermedio! Che peccato!

10.15 Pronta Manuela Moelgg al cancelletto di partenza!

10.11 Tra poco il via ad un’altra emozionante gara! L’Italia si gioca chance importanti: Manuela Moelgg sarà la prima a scendere, seguita da Tessa Worley e Federica Brignone. Shiffrin sarà la quinta

10.03 Ancora, Manuela Moelgg vuole ritrovare confidenza e il podio che manca da inizio stagione; Sofia Goggia è invece da monitorare, alle prese con qualche acciacco dopo le cadute di Cortina; infine, Irene Curtoni ha ritrovato la top ten in gigante a Kronplatz e non vuole fermarsi

9.58 Ci saranno, chiaramente, anche le azzurre, più arrembanti che mai. Federica Brignone, pur con la febbre, ha centrato un ottimo terzo posto a Kronplatz; Marta Bassino, invece, ha finalmente trovato il primo podio stagionale con il secondo posto nella combinata di ieri, suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo

9.50 In tante, però, proveranno a contenderle la vittoria. La tedesca Viktoria Rebensburg ha ritrovato la vittoria a Kronplatz, mentre la francese Tessa Worley ha disputato un’ottima seconda manche sull’Erta. La norvegese Ragnhild Mowinckel è in formissima, così come la svizzera Wendy Holdener, vincitrice della combinata di ieri

9.45 Favorita d’obbligo è Mikaela Shiffrin: l’americana è reduce da due uscite consecutive, in superG a Cortina e nel gigante di Kronplatz, ha saltato la combinata di ieri ed oggi è decisa a riscattarsi e tornare dove è abituata a stare, sul gradino più alto del podio

9.40 È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante: l’ultimo test per arrivare pronte all’appuntamento olimpico!

ore 9.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018!

Foto: Pentaphoto/FISI