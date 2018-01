LIVE Sci alpino, Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA: Brignone al comando, l’Italia sogna in grande!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione.

L’Italia si affida soprattutto a Federica Brignone che lo scorso anno si impose proprio in questa località e che vuole riscattare il deludente weekend di Cortina d’Ampezzo dopo essersi esaltata da Bad Kleinkirchheim. Tutte ancora una volta contro Mikaela Shiffrin, grande favorita della vigilia che se la dovrà vedere con diversi pretendenti tra cui spicca Tessa Worley oltre alla nostra azzurra.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la prima manche, alle ore 13.00 appuntamento con la seconda. Buon divertimento a tutti.













Clicca qui per la start list e i pettorali di partenza

CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.53 Hector scia alla grande, ottimo anche il suo ingresso muro ma quello di Federica è stato migliore. La svedese non brilla nel finale e infatti è dietro di 3 decimi. Ne mancano tre, si parte con Rebensburg.

13.52 Tocca a Sara Hector.

13.51 SIIIIIIIIIIIIIIIII! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! BRIGNONEEEEEEEEEEEEE! 1.25 rifilato alla Worley, ora si sogna in grande! Bravissima in attacco curva sul piano, sul muro è molto aggressiva e nel finale volaaaaaaaaaaaaaa!

13.49 Alphand si conferma ragazza da seconda manche ma non riesce a sopravanzare Worley! La svedese paga 2 soli centesimi dalla francese, Curtoni scivola in terza piazza. ORA TUTTI CON FEDERICA BRIGNONE!

13.46 Bravissima sul muro e infatti recupera un paio di decimi, sull’ultima contropendenza riesce a difendersi e per soli 8 centesimi è seconda! Grande manche dell’azzurra che è in lotta per le Olimpiadi.

13.46 In spinta fin dall’inizio, legge bene il dosso ma lascia tre decimi nel primo settore, Poi è un po’ lunga prima del muro.

13.43 Vlhova sbaglia una linea nella parte centrale, è costretta ad andare in salita e chiude a 1.84. ORA TUTTI CON IRENE CURTONI, SI GIOCA LE OLIMPIADI.

13.40 Devono scendere le migliori 8. Riepiloghiamo la situazione. Al comando la francese Tessa Worley con 25 centesimi di vantaggio sulle svizzere Melanie Meillard (a 0.25) e Wendy Holdener (a 0.47). Manuela Moelgg momentaneamente settima, l’Italia aspetta tre azzurre: Irene Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino.

13.38 Brunner lontana dai suoi migliori standard, chiude a 88 centesimi dalla Worley. La francese prova a rimontare. Sono scese le prime 21.

13.36 Worley perde un po’ lo sci nel piano iniziale, attacca bene il muro e ne esce con 6 decimi di ritardo. Il vantaggio è importantissimo e chiude con 25 centesimi: la francese è la nuova leader.

13.35 Continua il rimontone di Melanie Meillard! Brem perde addirittura un secondo nell’ultimo intermedio e chiudere a 1.23. Vediamo se Tessa Worley rimonta.

13.32 Quinta con 82 centesimi di ritardo. L’azzurra va in difficoltà un po’ per tutta la pista, poi nel finale è impossibile fare la differenza. Dopo i tre podi consecutivi di inizio stagione si è un po’ smarrita.

13.30 Manche sottotono di Bernadette Schild, chiude a 89 centesimi di ritardo. Meillard continua a recuperare posizioni. ORA TUTTI CON MANUELA MOELGG

13.29 Nessuno riesce a tenere il passo della Meillard nel finale! Ana Drev ha perso un secondo nell’ultimo intermedio e chiude a 61 centesimi dalla svizzera!

13.26 Sono scese le prime 15. Riepiloghiamo la situazione. La svizzera Melanie Meillard è al comando con 22 centesimi di vantaggio sulla connazionale Wendy Holdener e 65 sulla norvegese Nina Loeseth.

13.25 Haaser indietro di 89 centesimi, l’austriaca trova un buon ritmo solo nel finale.

13.24 Hrovat è molto brava sul muro ma anche lei non tiene il passo della Meillard nel finale. Ora Haaser.

13.21 Holdener non ce la fa! La svizzera chiude a 23 centesimi dalla Meillard, anche lei non è riuscita a spingere nella seconda parte di manche.

13.20 Nina Loeseth scia sui tempi della Meillard per tre quarti del tracciato ma poi non riesce a fare velocità: è seconda a 65 centesimi.

13.19 Melanie Meillard balza al comando della classifica trovando delle linee eccellenti nella seconda parte del tracciato. L’elvetica rifila addirittura 97 centesimi di distacco alla Robnik.

13.15 Lysdahl non riesce a fare velocità nel tratto finale, anche la norvegese si deve inchinare al cospetto della Bauda: 85 centesimi di ritardo.

13.12 Simone Wild perde tanto nel finale e non riesce a insidiare la Baud che rimane al comando con 15 centesimi di vantaggio sulla svizzera.

13.10 Non è proprio giornata per Lara Gut, troppo lenta e mai in gara. Chiude a 94 centesimi di distacco dalla Baud Mugnier.

13.09 Frasse Sombet e Bucik non sono all’altezza della Baud: la francese paga mezzo secondo di distacco, la slovena 95. Ora Lara Gut prova una grande rimonta.

13.06 Bella manche di Baud Mugnier che sbaglia davvero molto poco. Prova regolare sul piano e gran freschezza sul muro, la francese chiude con 1.23 di vantaggio sulla Haugen. Ora tocca a Coralie Frasse Sombet.

13.04 Haugen perde l’appoggio con un bastoncino già in partenza ma è molto brava nella seconda parte di gara e recupera addirittura otto decimi. La norvegese balza al comando con 47 centesimi su Liensberger.

13.03 Julia Scheib è alla prima qualifica alla seconda manche, l’austriaca scia molto bene, si difende sul muro ma sbaglia nel tratto finale ed esce di pista. Un vero peccato.

13.01 Liensberger chiude con il tempo di 2:11.36, a punti per la seconda volta in gigante. La tracciatura è molto simile a quella della prima manche, si gira un filo di più ed è un po’ più lenta.

13.00 INIZIA LA GARA! Parte Katarina Liensberger.

12.54 Ricordiamo che Mikaela Shiffrin è uscita e che Tessa Worley ha accumulato un ritardo esagerato. Due favorite per la vittoria sono out.

12.53 In lotta per il podio anche Hector e Alphand, mentre Irene Curtoni è settima a 1.02. Avremo anche Manuela Moelgg, quattordicesima dopo la prima manche.

12.50 A sorpresa Mowinckel è in testa dopo la prima manche con 8 centesimi di vantaggio sulla Bassino, oggi rinata dopo un avvio di stagione complicato. Terza Viktoria Rebensburg a soli 9 centesimi.

12.48 L’Italia va alla caccia del podio. Federica Brignone è ottima quinta, Marta Bassino è superlativa seconda dopo la prima manche! Oggi si sogna in grande.

12.45 Bentrovati. Alle 13.00 inizierà la seconda manche del gigante di Kronplatz.

11.30 Appuntamento alle ore 13.00 con la seconda manche.

11.25 Jasmine Fiorano chiude in 44esima posizione a 5.15.

11.22 Debutto per Luisa Bertani con pettorale 53: accusa 3.52 di ritardo, è 37esima.

10.54 Vedremo se ci saranno altri inserimenti con pettorale alto. L’appuntamento è comunque con la seconda manche alle ore 13.00.

10.53 Sono scese le migliori 30. Riepiloghiamo la situazione. La norvegese Ragnhild Mowinckel fa saltare il banco ed è prima con 8 centesimi di vantaggio sulla nostra Marta Bassino e 9 su Viktoria Rebensburg. Quarta la svedese Sara Hector (a 0.26) che precede l’altra azzurra Federica Brignone (a 0.43). Con pettorale alto si sono inserite la svedese Estelle Alphand (sesta a 0.49) e Irene Curtoni (settima a 1.02). Tutte le altre sono oltre un secondo di distacco: Vlhova a 1.24 precede Frida Hansdotter a 1.30, Stephanie Brunner a 1.41 e Tessa Worley a 1.49, Manuela Moelgg tredicesima a 1.52. Mikaela Shiffrin è uscita.

10.47 Fantastica Estelle Alphand! La svedese è sesta a 49 centesimi da Mowinckel. La ragazza delle rimonte nella seconda manche questa volta partirà davanti. Irene Curtoni scivola in settima posizione.

10.43 Non ci sono inserimenti da dietro. Sempre Mowinckel in testa davanti a Bassino e Rebensburg, quinta Brignone. Haaser 14esima, Hrovat 15esima, Baud 23esima

10.39 Vediamo se ci saranno degli inserimenti da dietro.

10.37 Che peccato! Irene commette un’intraversata dopo il secondo intermedio quando era a solo 0.27 da Mowinckel, sbaglia il passaggio e perde tantissimo tempo. Al traguardo è sesta a 1.02, bel recupero nel finale.

10.36 Ora tocca a Irene Curtoni.

10.36 Sono scese le migliori 20. Riepiloghiamo la situazione. La norvegese Ragnhild Mowinckel fa saltare il banco ed è prima con 8 centesimi di vantaggio sulla nostra Marta Bassino e 9 su Viktoria Rebensburg. Quarta la svedese Sara Hector (a 0.26) che precede l’altra azzurra Federica Brignone (a 0.43). Tutte le altre sono oltre un secondo di distacco: Vlhova a 1.24 precede Frida Hansdotter a 1.30, Stephanie Brunner a 1.41 e Tessa Worley a 1.49, Manuela Moelgg undicesima a 1.52. Mikaela Shiffrin è uscita.

10.35 Coralie Frasse Sombet molla troppo gli sci dopo i primi due intermedi, approccio troppo rinunciatario sul muro e al traguardo è addirittura a 2.39, ultima posizione.

10.33 Tina Robnik lontana dal vertice: la slovena è a 2.09. Simone Wild è invece un po’ troppo inclinata prima del muro e perde davvero tantissimo, la svizzera arriva al traguardo con addirittura 2.19 di ritardo.

10.30 Anche Frida Hansdotter e Nina Loeseth non riescono a tenere il passo delle prime cinque. La svedese è a 1.30 di ritardo, la norvegese affronta male il muro e accusa 1.88.

10.27 Sono scese le migliori 15. Riepiloghiamo la situazione. La norvegese Ragnhild Mowinckel fa saltare il banco ed è prima con 8 centesimi di vantaggio sulla nostra Marta Bassino e 9 su Viktoria Rebensburg. Quarta la svedese Sara Hector (a 0.26) che precede l’altra azzurra Federica Brignone (a 0.43). Tutte le altre sono oltre un secondo di distacco: Vlhova a 1.24 precede Stephanie Brunner a 1.41 e Tessa Worley a 1.49, Manuela Moelgg decima a 1.52. Mikaela Shiffrin è uscita.

10.26 Anche Meillard non è al top in gigante quest’anno e la prova odierna lo ribadisce: paga 1.90 al traguardo.

10.24 Azione disunita da parte della Drev che non riesce a fare velocità e manca di ritmo: undicesima a 1.61. Ora Meillard a chiudere il gruppo delle migliori 15.

10.22 Vlhova conferma le proprie difficoltà in gigante: è sesta a 1.24.

10.20 Mowinckel balza al comando! La norvegese rifila 8 centesimi alla Bassino, ha perso tre decimi nel finale ma si è difesa alla grande. Che prova della norvegese, momentaneamente in testa.

10.19 Fantastica prima manche di Sara Hector. La svedese è sempre sul pezzo, si salva alla grande in un paio di curve e spinge tanto nel finale chiudendo a soli 18 centesimi da Bassino: è terza, Brignone scivola in quarta piazza.

10.18 Sono scese le prime dieci. Riepiloghiamo la situazione. L’azzurra Marta Bassino è al comando con un centesimo di vantaggio sulla tedesca Viktoria Rebensburg e 35 sulla nostra Federica Brignone. Grande Italia a Kronplatz, tutte le altre sono sprofondate a oltre un secondo. Quarta infatti Brunner a 1.33, Worley a 1.41, Brem a 1.42, Moelgg a 1.44. Mikaela Shiffrin è uscita.

10.16 Sprofonda anche Brem, seconda parte lagunosa: 1.42 di ritardo per l’austriaca. Le prime tre hanno rifilato distacchi pesanti a tutte le avversarie.

10.15 Prova sottotono di Wendy Holdener che finisce a 1.76 di Marta Bassino.

10.13 STREPITOSAAAAAAAAAAA! IN TESTAAAAAAAAAAAAAAAAA! MAGIAAAAAAAAAAAA! MARTA BASSINO SI SVEGLIA QUANDO CONTA! Prima, un centesimo di vantaggio sulla Rebensburg! Ha recuperato un decimo nel tratto finale dopo essere sempre stata sulle code di Rebensburg.

10.11 Moelgg lascia un paio di decimi di troppo nel tratto iniziale, poi anche lei non è perfetta nelle quattro porte sul muro e al traguardo è a 1.43. Distacchi abissali per tutte. Vediamo Marta Bassino.

10.10 Anche l’austriaca lascia tanto sul muro, ha cercato di controllare ma non è stata la strategia corretta e alla fine paga addirittura 1.32! Sempre Rebensburg al comando con 34 centesimi su Brignone, tutte le altre sono oltre un secondo! Ora tocca alla nostra Manuela Moelgg.

10.08 Lara Gut è lentissima sui cambi di direzione e sul muro sprofonda letteralmente. Al traguardo paga addirittura 2.13! Ora Stephanie Brunner.

10.06 Sul muro manca un po’ di brillantezza anche per i postumi della febbre, nel finale recupera qualcosa ed è a soli 34 centesimi dalla Rebensburg! BELLISSIMA MANCHE DELL’AZZURRA!

10.06 Cede qualcosina nel primo tratto saltando sul dosso (+0.15) poi perde ancora qualcosina prima del muro (a 28 centesimi).

10.04 Wow. Manche di assoluto spessore di Rebensburg! Taglia il traguardo con 1.41 su Worley, la tedesca è stata praticamente perfetta, trova linee veloci e si candida per un grande risultato. ORA TUTTI CON FEDERICA BRIGNONE!

10.02 FUORIIIIIIIIIIIII! Mikaela Shiffrin è uscita dal tracciato quasi subito! Nel primo intermedio si è piegata troppo e non è riuscita a rimanere in piedi! Incredibile errore, fuori la super favorita! Ora Viktoria Rebensburg.

10.01 Prova discreta da parte di Tessa Worley che chiude con il tempo di 1:04.73. La francese due volte Campionessa del Mondo ha ben interpretato un tracciato tortuoso ma il suo tempo è battibile. Vediamo subito come risponderà Shiffrin.

10.00 INIZIA LA GARA. Parte Worley.

09.55 Cinque minuti all’inizio della gara. Si scende su un pendio molto complicato, tracciatura accattivante e di non facile lettura. Le atlete dovranno impegnarsi al massimo.

09.50 Ricordiamo i pettorali di partenza delle big. Apre la gara Tessa Worley, subito seguita da Mikaela Shiffrin. Poi Rebensburg con il 3, Federica Brignone con il 4 e Larau Gut con il 5. Dopo Brunner avremo le nostre Moelgg e Bassino. A seguire Holdener, Brema, Hector, Mowincklel, Vlhova, Drev, Meillard, Hansdotter e Loeseth. Non ci sarà un attimo di respiro.

09.48 Manuela Moelgg, dopo essere salita sul podio nei primi tre giganti, è andata un po’ in calando. Vedremo se oggi riuscirà a invertire la rotta.

09.47 Attenzione anche a Marta Bassino, protagonista di una stagione sottotono. Oggi deve dare un segnale in vista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

09.46 L’Italia si affida soprattutto a Federica Brignone, vincitrice qui lo scorso anno e desiderosa di riscatto dopo il weekend di Cortina.

09.45 Buongiorno a tutti. Alle ore 10.00 inizierà la prima manche del gigante di Kronplatz (Plan de Corones).

(foto Pentaphoto-Fisi)