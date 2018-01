LIVE Sci alpino, Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. Vonn, Gut e Weirather le avversarie da battere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa.

L’Italia si affida soprattutto a Sofia Goggia che deve riscattare l’opaca prestazione esibita ieri nel SuperG vinto da Federica Brignone. L’azzurra se la dovrà vedere con grandi colossi come Lindsey Vonn, Lara Gut e Tina Weirather, le grandi favorite per il successo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.15. Buon divertimento a tutti.













La startlist e i pettorali di partenza

(foto Pier Colombo)