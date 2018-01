LIVE Sci alpino, Combinata Wengen 2018 in DIRETTA: inizia lo slalom, Italia per la vittoria! Paris, Fill e Innerhofer a caccia degli austriaci

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il vincitore. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si inizia a fare tremendamente sul serio e non si può più sbagliare nulla.





OASport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con la discesa, poi alle 14.00 appuntamento con lo slalom. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LA STARTING LIST – CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DELLA GARA CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.45: tra un quarto d’ora il via della manche di slalom della combinata che assegna la coppa di specialità a Wengen. Quattro gli azzurri fra i primi 30 nella prima manche

12.20: non partono nella seconda manche Casse (38mo) e Cazzaniga (43mo). Appuntamento alle 14 per la seconda manche 12.01: ottimo 21mo posto per Buzzi a 2″18 da Kriechmayr 11.54: il finlandese Romar si inserisce in 18ma posizione, gli altri scesi ultimamente tutti dietro. Tra poco gli ultimi tre azzurri: Buzzi, Casse e Cazzaniga 11.46: il migliore degli ultimi atleti scesi è il norvegese Roulin, 20mo a 2″16 11.36: ottima prova di Reichelt che si inserisce al secondo posto a 59 centesimi da Kriechmayr 11.31: Tonetti chiude a 3″49 da Kriechmayr, al 27mo posto. Difficile restare fra i primi trenta 11.31: Tonetti ha 2″50 di ritardo all’intermedio 11.29: Innerhofer è quarto a 84 centesimi da Kriechmayr!!! Tre azzurri dietro all’austriaco! Ora Tonetti 11.28: l’azzurro all’intermedio è il più vicino di tutti a Kriechmayr: 46 centesimi 11.28: lo svizzero Weber è 25mo a 3″01 dall’austriaco, Ora Innerhofer 11.27: paga tantissimo il croato che è ultimo a 4″49. Tocca allo svizzero Weber 11.24: e bella gara anche per lo statunitense Goldberg che è decimo a 1″50. Ora Zrncic-Dim 11.21: buona prova di Cochrane-Siegle che è ottavo a 1″38 da Kriechmayr 11.19: rischia Barandun nel finale e chiude con 1″81 di ritardo. Ora Cochrane-Siegle 11.19: lo svizzero Barandun ha 1″64 di ritardo dall’austriaco all’intermedio 11.18: Thompson conclude 17mo a 2″53 da Kriechmayr 11.17: Thompson all’intermedio ha un ritardo di 1″72 11.15: il ceco Kryzl accumula 4″26 di ritardo da Kriechmayr. Ora il canadese Thompson 11.11: Kriechmayr va in testa al termine di una grande prova rifilando 78 centesimi a Paris e 78 a Fill! Vantaggio interessante per l’austriaco 11.09: il tedesco sbaglia tanto nel finale e chiude a 1″51 da Paris. Ora l’austriaco Kriechmayr 11.09: Dressen all’intermedio è dietro di 1″16 11.07: Bennett perde qualcosa nel finale ma è comunque buon settimo a 69 centesimi da Paris. Ora il tedesco Dressen 11.07: benissimo Bennett a 37 centesimi da Paris all’intermedio 11.05: Baumann è ottavo a 82 centesimi dall’azzurro. Ora lo statunitense Bennett 11.04: Baumann è a 38 centesimi da Paris all’intermedio 11.03: Muffat-Jeandet chiude con tante imprecisioni nel finale a 1″81 dall’azzurro Paris 11.02: il francese Muffat-Jeandet all’intermedio è dietro di 85 centesimi 11.01: Jansrud chiude al quarto posto con 33 centesimi di ritardo su Paris. Anche lui perde nel penultimo tratto di gara dove Paris ha pennellato 11.01: Jansrud ha 7 centesimi di ritardo all’intermedio 10.59: Gisin completa la batteria di svizzeri alle spalle degli azzurri: è quinto a 40 centesimi da Paris. Attenzione a Jansrud 10.58: lo svizzero Gisin vicinissimo agli azzurri: 16 centesimi di ritardo all’intermedio 10.57: Mermillod Blondin chiude stanchissimo a 1″80 da Paris: 11mo 10.57. il francese Mermillod Blondin ha 1″06 di ritardo all’intermedio 10.55: bel finale di Dominik Paris che commette una pèiccola imprecisione proprio sull’ultima curva ma è PRIMO! Con 2 centesimi di vantaggio su Fill. Molto bene gli azzurri! 10.55: Paris all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 10.54: lo sloveno Cater nonostante qualche errore sui salti chiude quarto a 76 centesimi. Ora l’azzurro Paris! 10.53: Cater all’intermedio ha 69 centesimi di ritardo 10.49: Muzaton chiude sesto a 1″17 dall’azzurro. Tra poco tocca allo sloveno Cater 10.49: Muzaton ha 68 centesimi di ritardo all’intermedio 10.47: Murisier limita i danni e conclude a 1″61 da Fill. Buona prova per lo slalomista svizzero che potrà recuperare molto nella sua specialità. Ora Muzaton, vincitore dello scorso anno 10.46: lo svizzero Murisier ha 1″17 di ritardo da Fill all’intermedio 10.45: l’austriaco Mayer non recupera nulla nel finale ed è terzo a 37 centesimi dall’azzurro 10.45: Mayer all’intermedio ha ha 37 centesimi di ritardo su Fill 10.43: Fill ha fatto benissimo nella parte centrale della pista, la “stradina” di puto scorrimento. Kilde è secondo a 24 centesimi da Fill, recuperando tanto nel finale. Ora Mayer 10.43: per Kilde all’intermedio 46 centesimi di ritardo dopo una grandissima prima parte 10.41: Kosi conclude con 2″09 di ritardo da Fill. Orta tocca al norvegese Kilde 10.41: lo sloveno Kosi all’intermedio ha 1″46 di ritardo 10.39: gran prova dello svizzero che chiude a 1″39 da Fill. E’ quarto ma in slalom è il più forte 10.39: Aerni all’intermedio bene a 1″08 da Fill 10.38: Lo svizzero Mani chiude al terzo posto a 1″06 perdendo pochissimo da Fill nel finale. Ora lo slalomista Aerni 10.37: Mani ha un secondo di ritardo all’intermedio 10.35: lo svizzero chiude secondo a 80 centesimi da Fill, con qualche sbavatura nel finale di gara. Ora Mani 10.34: all’intermedio Caviezel ha un ritardo di 48 centesimi 10.33: Berthold chiude con 1″86 di ritardo sull’azzurro. Ora Caviezel 10.32: l’austriaco Berthold all’intermedio ha 1″38 di ritardo 10.32: 1’44″42 il tempo dell’azzurro Fill che sembra non aver commesso grandi sbavature 10.30: partito Peter Fill

10.25: notizia dell’ultima ora: Pinturault non prenderà il via nella combinata di oggi!

10.24 I pettorali degli altri azzurri: 12 Paris, 28 Innerhofer, 30 Tonetti, 49 Buzzi, 53 Casse, 64 Cazzaniga.

10.20 Buongiorno a tutti. Alle 10.30 prenderà il via la combinata alpina a Wengen. Si comincia con la discesa. Il primo a scendere sarà Peter Fill con l’1.

(foto Pentaphoto)