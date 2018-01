LIVE Roma-Atalanta, 20a giornata Serie A in DIRETTA: 1-2, Cornelius e De Roon affossano la Roma. Giallorossi in crisi!

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018.

La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all’Olimpico, cerca sempre tra le mura amiche di ritrovare il successo ed iniziare il migliore dei modi il girone di ritorno. Una vigila non certo tra le più tranquille quella vissuta in casa giallorossa. La non convocazione di Radja Nainggolan, in conseguenza dello spiacevole episodio “social” che ha visto protagonista il belga, non ha di certo aiutato a creare la dovuta serenità nel gruppo. Tuttavia, Di Francesco in conferenza stampa ha sottolineato come e quanto società e squadra siano compatti e consapevoli delle regole. Per cui una Roma prima di Nainggolan sfiderà una delle formazioni più in forma del momento e non sarà ovviamente facile.

Gli orobici, infatti, sono stati capaci di eliminare il Napoli, capolista della Serie A, nei quarti di finale della Coppa Italia. Imponendosi 2-1 al San Paolo, i ragazzi di Giampiero Gasperini hanno dato dimostrazione di forte personalità e grande organizzazione di gioco. Merito del tecnico e dei calciatori, disposti ad eseguire le indicazioni del tecnico alla lettera ed impressionando per l’eccezionale aggressività sul rettangolo di gioco.

Una sfida tutta dal sapore europeo essendo i romanisti in corsa per un piazzamento in Champions League mentre i bergamaschi motivati a lottare per l’Europa League. in questo senso, la partita nella partita sarà tra Edin Dzeko ed il “Papu” Gomez, giocatori fondamentali per le rispettive formazioni ma in momenti antitetici: il bosniaco non segna già da diverse settimane e fatica a trovare la via della rete mentre l’argentino è stato tra i migliori nella trasferta partenopea nonché marcatore del secondo gol.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, valido per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni del confronto. Si inizia alle ore 18.00 Buon divertimento a tutti.













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OASport.

FINISCE QUIIIII!!!!! L’Atalanta in quattro giorni, dopo aver sbancato il San Paolo in Coppa Italia, supera anche la Roma all’Olimpico 2-1 nonostante tutto il secondo tempo disputato in inferiorità numerica per l’espulsione di De Roon. Il 2-1 è frutto delle marcature di Cornelius e del citato De Roon. A Niente è servita la rete nella ripresa alla Roma per evitare la capitolazione che certifica la crisi della squadra di Eusebio Di Francesco.

3′ di recupero.

88′ Roma che attacca con la forza della disperazione ma non con la dovuta lucidità.

86′ CRISTANTE!!!! Ottima la coordinazione del centrocampista dell’Atalanta ma la conclusione finisce molto alta sopra la traversa della porta romanista.

85′ Bravissimo Hateboer in un’azione di contropiede a conquistare praticamente da solo un angolo.

83′ EL SHAARAWYYYY!!!!! CHE OCCASIONE!!! Cross di Bruno Peres, girata al volo dell’esterno e deviazione di Masiello.

82′ Ultimo cambio per la Roma: esce Florenzi ed entra Bruno Peres.

81′ Kolarov prova il mancino dalla distanza, ma viene murato da Petagna.

79′ FLORENZIIIII!!!!! Ci prova da fuori area il terzino destro della Roma: conclusione che termina di poco a lato alla destra di Berisha.

77′ Perotti calcia col destro dalla lunghissima distanza: Berisha blocca il pallone senza problemi.

76′ Sostituzione tra le fila della Roma: esce Strootman ed entra Under. Si gioca il tutto per tutto Di Francesco.

75′ Florenzi capisce tutto e ruba palla in mezzo al campo, ottimo cross dalla destra ma Dzeko commette fallo nel momento in cui va ad impattare il pallone di testa.

74′ Grande azione sulla destra di Perotti, cross a tagliare l’area atalantina ma sia Schick che Dzeko sono in ritardo.

73′ Atalanta in avanti: Cristante in profondità per Petagna che viene chiuso da un intervento di Manolas.

71′ DZEKO! Colpo di testa del centravanti bosniaco su cross di Florenzi. Ancora Toloi in ritardo in marcatura.

70′ Bella la giocata di Gonalons in mezzo al campo che manda al bar un paio di giocatori dell’Atalanta a centrocampo, filtrante per El Shaarawy, sovrapposizione sulla sinistra di Kolarov premiata dal “Faraone” ma bravissimo Palomino a chiudere in angolo.

68′ Si copre ancor di più la formazione di Gasperini: esce Gomez ed entra Masiello. Si dispone a quattro dietro la formazione bergamasca.

67′ L’Atalanta prova a gestire il possesso palla. La Roma attacca a pieno organico, ma fatica a rendersi pericolosa.

65′ Percussione di Gonalons sulla destra, cross rasoterra per un Fazio propostosi in avanti anticipato però da Berisha.

64′ Cross di Kolarov dalla sinistra: Palomino allontana con un colpo di testa. Roma continua ad attaccare.

62′ Cambio tra le fila orobiche: entra Petagna ed esce Cornelius per far salire meglio la squadra e riuscire a gestire questo momento di difficoltà.

61′ KOLAROV! Un bolide dai 30 metri del terzino serbo, palla che termina fuori di poco alla sinistra di Berisha

60′ Strootman cerca Florenzi, ma c’è anche la chiusura provvidenziale di Spinazzola

58′ La Roma prova a spingere alla ricerca del pareggio: Schick per El Shaarawy che calcia col destro a giro, ma il tiro respinto.

55′ DZEKOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! GOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ripartenza micidiale della Roma, 1 vs 1 di Dzeko con Palomino e sinistro ad incrociare a superare Berisha. 1-2 e giallorossi nuovamente in partita.

54′ INCREDIBILE!!!! DOPPIA DEVIAZIONE E BERISHA SI SALVA!!! Cross di Florenzi, Dzeko anticipa tutti ma la potenza del suo colpo di testa viene smorzata dalla deviazione di Hateboer ed il portiere dell’Atalanta blocca facilmente.

53′ Spinge la Roma facendo incetta di calcio d’angolo.

52′ Cambio Roma: entra Schick, esce Pellegrini.

50′ Con l’inserimento di Cristante al posto di Ilicic, l’Atalanta si copre e cerca di gestire il doppio vantaggio. Intanto si prepara ad entrare Schick.

49′ Spinazzola è una spina nel fianco della difesa della Roma: altro ribaltamento del fronte sulla sinistra e cross al centro che non trova i compagni.

48′ CALDARAAA!!!! Vicinissimo l’atalantino al gol del tris con un colpo di testa perentorio a sfiorare il montante alla sinistra del portiere della Roma.

47′ L’Atalanta non sembra giocare in inferiorità numerica e Gomez scalda i guantoni ad Allison che devia in angolo.

INIZIA SECONDO TEMPO!!! Cristante sostituisce Ilicic tra le fila atalantine che vuol coprirsi maggiormente vista l’inferiorità numerica.

Termina il primo tempo: Atalanta in vantaggio 2-0 contro la Roma grazie alla reti di Cornelius e De Roon. Autore del raddoppio espulso per somma si ammonizioni e seconda frazione di gioco che si preannuncia decisamente calda.

45′ ESPULSO DE ROON!!!!! Doppia ammonizione per l’atalantino per fallo su Kolarov. Decisione che sembra severa quella di Guida.

44′ Cross di Florenzi a cercare Dzeko in area di rigore: Caldara ancora bravo in chiusura.

43′ Prova a svegliarsi dal torpore la Roma, ma servirà un secondo tempo super per raddrizzare la gara.

41′ DZEKOOOO!!!!! CHE OCCASIONEEE!!!!! Break della Roma, Strootman innesca il bosniaco che tenta la giocata di precisione con un destro a giro, ad evitare difensore e portiere, ma la palla finisce a lato.

39′ Roma letteralmente in bambola in questo momento!

37′ PALO DI FREULER!!!!! E’ dominio dell’Atalanta in questo momento: sugli sviluppi dell’angolo, sinistro del centrocampista atalantino e fortunato il portiere della Roma a deviare con la testa il pallone fuori dalla linea di porta poco dopo aver impattato il montante.

36′ Altra ripartenza micidiale dell’Atalanta sempre con Cornelius che si fa vedere dalle parti di Allison: l’autore del gol tenta di innescare Ilicic ma la difesa della Roma si salva in angolo.

33′ CORNELIUSSSS!!!!! Atalanta sempre pericolosa!!! Altra azione dirompente in fase di non possesso palla degli orobici, anticipo di Caldara, scarico per la punta che di sinistro sfiora il tris.

31′ PEROTTIIII!!!! Buona azione della Roma con El Shaarawy sulla destra, cross al centro per Perotti che non impatta bene il pallone di testa.

30′ INCREDIBILEEE!!!! Punizione che colpisce Dzeko e palla che termina fuori di centimetri. Poco fortunata la Roma.

29′ Buona iniziativa di Pellegrini in mezzo al campo: giallo a Caldara e punizione dai 23 metri, leggermente spostato sulla destra. Kolarov sul pallone.

27′ Fallo di De Roon su Perotti in mezzo al campo ed ammonizione per il mediano orobico.

26′ Cornelius va via sulla trequarti, ma si allunga il pallone. Alisson in uscita anticipa il giocatore. Riparte la Roma.

25′ Roma che sembra il Napoli dell’altra sera. Atalanta che con il suo modo di giocare sa mettere in difficoltà chiunque. Dopo un buon inizio i giallorossi non riescono ad arrivare in area in modo pericoloso.

23′ Fischi da parte dei tifosi della Roma nei confronti della squadra allenata da Di Francesco. La gara si è messa nel modo migliore per l’Atalanta che ora può ripartire con gli spazi a disposizione.

21′ Roma tramortita dagli uomini di Gasperini ed ora il match sarà tutto in salita!

19′ INCREDIBILEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! RADDOPPIO DELL’ATALANTA!!!!!! DE ROON!!!!!! Gomez fantastico sulla sinistra, ubriaca gli avversari sulla linea laterale, palla a rimorchio per il centrocampista: 2-0 per i bergamaschi all’Olimpico!

17′ Roma che deve reagire a questa situazione di svantaggio.

15′ CORNELIUSSSS!!!!!!!!!!!!!!! GOLLLLLLL!!!!!!!! Contropiede micidiale dell’Atalanta, bravissima la punta ad smarcarsi di Fazio con un sinistro a giro imparebile per Alisson! 0-1 e bergamaschi in vantaggio.

13′ GOMEZ! Risponde l’Atalanta con un azione manovrata, destro dell’attaccante che termina fuori da buona posizione. Riparte la Roma.

11′ EL SHARAAWYYYY!!!!! Gran sinistro rasoterra dell’esterno romanista ed è bravissimo Berisha a deviare il pallone del romanista.

10′ Grande pressing a metà campo della Roma: Strootman recupera palla, Perotti si lancia sulla sinistra, cross a pelo d’erba e Dzeko anticipato di un soffio in angolo.

8′ Azione della Roma che non si conclude a dovere con Kolarov che non impatta bene la sponda di testa di Dzeko mandando alto il pallone servitogli dallo bosniaco.

7′ Hateboer a terra per un duro colpo subito da Kolarov. Il giocatore sembra poter continuare.

6′ PELLEGRINI! Tiro dalla distanza del centrocampista su assist di El Shaarawy, ma Berisha è attento e para.

5′ Troppo alto il traversone di Kolarov per le punte ed Atalanta che riparte con Gomez.

4′ Nulla di fatto ed azione di contropiede guidata da Perotti sulla sinistra, sovrapposizione di Kolarov ma bravissimo Palomino a ripiegare concedendo il corner.

3′ Atalanta che reagisce subito conquistando un calcio d’angolo.

2′ Il traversone di Pellegrini non trova i compagni e l’Atalanta può sventare la minaccia.

1′ Subito pericolosa la Roma con un ottimo cross di Florenzi dalla destra per Perotti anticipato in angolo.

INIZIO PRIMO TEMPO Roma in possesso palla.

17.55: I 22 scendono sul rettangolo di gioco romano. Si preannuncia una partita molto tirata.

17.50: Squadre che hanno ultimato la fase di riscaldamento, tra poco si comincia all’Olimpico!

17.45: Sarà fondamentale tra le fila romaniste il lavoro sugli esterni con El Shaarawy e Perotti sarà fondamentale.

17.43: Guardando alle scelte di Gasperini, la decisione di schierare Palomino per contrastare fisicamente Dzeko si può giustificare così.

17.38: Lorenzo Pellegrini, a segno in due delle ultime quattro presenze in A, ha trovato il gol l’ultima volta che ha giocato da titolare contro l’Atalanta in campionato (lo scorso aprile con la maglia del Sassuolo). Potrebbe essere lui uno degli osservati speciali stasera.

17.35: Dal punto di vista statistico, la Roma è rimasta l’unica squadra di questa Serie A a non aver ancora recuperato punti da situazione di svantaggio – dall’altra parte l’Atalanta è quella che ha perso più punti quando si è trovata sopra nel punteggio (13).

17.30: Pur avendo trovato la vittoria solo in 2 degli ultimi 6 match di campionato, la Roma ha avuto la meglio in 5 delle 6 partite casalinghe più recenti in Serie A, pareggiando la sesta contro il Sassuolo.

17.28: Roma in campo per il riscaldamento.

17.25: Nei 55 precedenti disputatisi in Serie A ad oggi il parziale è nettamente favorevole ai giallorossi, vincitori sui bergamaschi ben 34 volte, a fronte di sole 5 affermazioni ospiti e 16 pareggi a completare il quadro. L’unico ex della gara tra le due compagini è il brasiliano Rafael Tolói, perno della retroguardia di Gasperini che lungo la sponda giallorossa del Tevere visse, tra gennaio e giugno del 2014, la sua prima esperienza all’estero, raccimolando 5 apparizioni con la maglia della Roma di Rudi Garcia. In panchina, invece, si affrontano due tra i migliori tecnici italiani del momento, Eusebio Di Francesco e Gianpiero Gasperini: già nove i precedenti tra i due in tutte le competizioni, con Gasperini in vantaggio 4 a 3. Per Gasperini, poi, quella di domenica sarà la sfida numero 19 alla Roma e arriverà dopo 4 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte in tutte le competizioni, mentre dopo 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte Di Francescoaffronterà gli orobici per la 14/a volta in carriera

17.20: Per quanto riguarda i precedenti, un girone fa, quasi sorprendentemente, nella prima giornata di Campionato fu una cinica Roma a imporsi a Bergamo, grazie a una mortifera punizione di Kolarov. Nell’ultima sfida in Serie A all’Olimpico gli orobici, protagonisti di uno straordinario Campionato chiuso al quarto posto nella scorsa stagione, imposero l’1-1 ai giallorossi di Spalletti, frenati da due legni ma capaci di rispondere al vantaggio bergamasco di Kurtić con un gol del capocannoniere della scorsa Serie A, Edin Džeko. Due stagioni fa agli orobici riuscì addirittura il colpaccio ai danni dei capitolini, con Gómez e Denis a mettere al tappeto sul finire di novembre 2015 la Roma di un Rudi Garcia che, di lì a un paio di mesi, sarebbe stato esonerato. Il successo interno contro l’Atalanta, ai giallorossi, manca addirittura dall’aprile del 2014, quando con Garcia alla sua prima annata a Roma i locali strapazzarono gli ospiti con i gol di Taddei, Ljajić e Gervinho, prima del gol del definitivo 3-1 di Migliaccio nel finale.

17.15: Una vigilia agitata quella vissuta a Trigoria. L’episodio che ha visto coinvolto Nainggolan, con quel filmato così poco professionale, non ha sicuramente aiutato a mantenere sereno il gruppo. La presa di posizione della società è stata dura per dimostrare la grande forza e coerenza nelle regole. A pagare il conto è il belga e vedremo poi nelle prossime settimane come il “Ninja” saprà reagire a questa situazione.

17.13: Atalanta che si schiererà con il 3-4-3: Ilicic preferito a Cristante ad agire più da attaccante che da centrocampista. Mosse coraggiose per Gasperini che propone lo sloveno insieme a Gomez ed a Cornelius.

17.10: Cosi risponde Gasperini:

17.08: Nessuna sorpresa tra le fila giallorosse con De Rossi diffidato in panchina e Nainggolan assente dopo quanto accaduto nella settimana che ha preceduto questa gara. Di Francesco sceglie dunque Pellegrini.

17.06: Di seguito la formazione ufficiale della Roma:

17:05: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, match valido per la ventesima giornata della Serie A.

Foto: pagina facebook A.S. Roma