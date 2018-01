LIVE Presentazione Yamaha MotoGP 2018 in DIRETTA STREAMING: giù i veli sul nuovo bolide di Valentino Rossi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della presentazione della nuova Yamaha per il Motomondiale 2018. A Madrid verrà svelata la creatura che Valentino Rossi e Maverick Vinales guideranno durante la stagione che sta per iniziare. Giù i veli sul nuovo bolide di Iwata che dovrà riscattare l’ultima opaca stagione e che vuole competere alla pari con Honda e Ducati. Saranno tante le cose da rivedere rispetto alla moto dello scorso anno, il Dottore spera in un mezzo competitivo che possa permettergli di lottare per la conquista del decimo titolo iridato.

Nella capitale spagnola conosceremo i segreti della nuova Yamaha, sentiremo le parole dei due protagonisti, capiremo le prime sensazioni di Valentino Rossi e di Maverick Vinales. Un appuntamento davvero imperdibile e sempre affascinante: la scuderia giapponese svela la moto per il Mondiale di MotoGP 2018, è la seconda casa a togliere gli indugi dopo la Ducati.

