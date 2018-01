LIVE Australian Open 2018, mercoledì 24 gennaio in DIRETTA: Federer-Berdych si giocano l’ultimo pass per le semifinali, vittorie per Chung, Halep e Kerber

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open, mercoledì 24 gennaio. Giornata dedicata agli ultimi quarti di finale sul cemento di Melbourne: lo Slalom entra nel vivo, oggi conosceremo i tabellone delle semifinali del primo Slam della stagione. Programma rivoluzionato rispetto al consueto con tre incontri della sessione pomeridiana (notte italiana) e uno solo in notturna.

Riflettori puntati sul grande ritorno in campo di Roger Federer, ora grande favorito del torneo vista il ritiro di Rafael Nadal, che affronterà il ceco Tomas Berydich sotto i riflettori. In precedenza l’inatteso scontro tra Chung e il carneade Sandgren, tra le donna tocca invece a Halep (contro Pliskova) e Kerber (contro Keys).

Il programma degli incontri di oggi (mercoledì 24 gennaio)

9.15: Sale l’attesa per l’ingresso del “Maestro” in campo!

9.10: La notizia di ieri è stato l’infortunio del n.1 del mondo Rafael Nadal, nel quarto di finale contro Marin Cilic. Spagnolo costretto al ritiro ed oggi è arrivato il responso dopo i controlli medici a cui si è sottoposto. Nulla di serio per l’iberico. (clicca qui per saperne di più).

9.08: Riviviamo il momento del match point del match tra Chung e Sandgren valso il successo al coreano.

9.05: Un Berdych in ottime condizioni, solido da fondo e molto lucido nelle scelte. Non sarà facile per Roger piegare l’avversario anche se il netto 19-6 nei precedenti (otto vittorie consecutive nei precedenti incontri) può confortarlo.

9.02: Dopo l’uscita di scena per ritiro di Rafael Nadal, spetta allo svizzero tener fede all’impegno di arrivare fino in fondo tra i due miti del tennis contemporaneo. L’impegno sarà contro il ceco Tomas Berdych, giustiziere del nostro Fabio Fognini nel match precedente.

09.00: Tra 30′ Roger Federer e Tomas Berdych faranno il loro ingresso in campo sul Centrale. Sarà l’ultimo quarto di finale a stabilire l’avversario di Hyeon Chung (clicca qui per leggere la cronaca di Chung-Sangren)

07.15 E ora sale l’attesa per il ritorno in campo di Roger Federer che affronterà Tomas Berdych. Appuntamento alle ore 09.30. Il vincente affronterà Chung in semifinale.

07.14 Finisce qui. Simona Halep strappa il servizio alla Pliskova e vince il secondo set per 6-2 aggiudicandosi la partita. La rumena affronterà la tedesca Kerber in semifinale

07.10 Micidiale turno al servizio della Halep che vola sul 5-2 e ormai vede vicinissima la semifinale.

07.06 Pliskova annulla addirittura tre break point e si salva: la ceca è in grandissima difficoltà con la rumena che è avanti 4-2.

07.02 Al servizio la Halep è una garanzia: rapido successo concedendo un solo punto all’avversaria a 4-1 nel secondo set. La rumena è vicinissima alla vittoria.

06.59 Pliskova annulla una palla break e si salva: 1-3.

06.55 La Halep è letteralmente indemoniata: tiene il proprio turno in battuta recuperando dal 15-30 e vince il sesto gioco consecutivo: 3-0 per la rumena nel secondo set.

06.50 Halep concretizza subito il primo break point e vola sul 2-0. L’inerzia della partita sembra essere tutta dalla parte della rumena.

06.45 Halep salva due break-point nel primo game del secondo set e si porta avanti 1-0.

06.40 Prova di forza della Halep che strappa di forza il servizio alla Pliskova e vince ul prio set per 6-3.

06.36 Allungo micidiale della Halep che tiene a 0 il suo turno in battuta e si porta sul 5-3 nel primo set.

06.33 Halep piazza il break e si porta sul 4-3 contro la ceca. Questa è ovviamente l’unica partita in corso di svolgimento. Alle 09.30 poi toccherà a Federer che sfiderà Berdych.

06.27 Si sta dunque giocando soltanto Halep-Pliskova che sono sul 3-3 nel primo set.

06.26 Tra le donne, invece, Kerber ha avuto la meglio su Keys per 6-1 6-2.

06.25 Si sono conclusie le prime due partite. Un grandissimo Chung ha asfaltato Sandgren per 6-4 7-6(5) 6-3 e si è qualificato alle semifinali dove affronterà il vincente di Berdych-Federer