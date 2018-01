Pagelle Inter-Roma 1-1, Serie A 2018: grande partita di Allison, El Shaarawy e Vecino decisivi

A San Siro termina in parità per 1-1 il big match della 21ma giornata di Seria A tra Inter e Roma. I giallorossi giocano meglio nel primo tempo e trovano il vantaggio al 31’ con El Shaarawy. Nella ripresa reagiscono però i nerazzurri, che vanno più volte vicino al gol, che viene però negato da un grande Allison. Alla fine la rete del pareggio arriva all’86’ con il colpo di testa di Vecino. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le pagelle della gara.

INTER

Handanovic 6 A parte un errrore di disimpegno nel primo tempo, fa solo qualche parata facile



Cancelo 6.5 Il migliore dei suoi, riesce ad andarsene bene sulla fascia e mette sempre palloni pericolosi in mezzo



Skriniar 6.5 Buona partita del centrale nerazzurro, che riesce a chiudere bene gli spazi e fa qualche intervento provvidenziale

Miranda 6 Prestazione altalenante, nella prima parte fa delle buone chiusure, ma poi ha dei vuoti e sul gol ha diverse colpe

Santon 4.5 Imperdonabile l’errore sul gol di El Shaarawy. Copre malissimo lo spazio, sbagliano il fuorigioco e poi perde il tempo dell’intervento e lascia andare via tutto solo l’esterno giallorosso. Dal 77′ Dalbert 5.5 anche questa volta non entra in campo al meglio e fa anche lui diversi errori

Vecino 7 Non fa una grandissima prestazione a centrocampo, ma realizza un gol decisivo e fondamentale per il campionato dell’Inter. Inserimento perfetto in area e stacco di testa impeccabile

Gagliardini 4.5 Prestazione decisamente negativa, troppi errori sia in fase di costruzione, che di disimpegno e moltissimi palloni persi. Dal 46′ Brozovic 6.5 Entra in campo nella ripresa e da maggiore sostanza al centrocampo nerazzurro e fa anche l’assist per il gol del pareggio

Candreva 6 Qualche buona progressione, ma non riesce ad essere decisivo come in altre partite. Dal 70′ Eder 6.5 Prestazione migliore rispetto al compagno di squadra, riesce a dare profondità alla manovra offensiva dell’Inter



Borja Valero 6 Prova a dare ordine alla manovra offensiva, ma spesso è troppo lento nella giocata

Perisic 6 Protagonista di diverse azioni pericolose, ma è troppo impreciso a finalizzare

Icardi 6.5 Come sempre tocca pochi palloni, ma da lui nascono le occasioni da gol. Negli ultimi 15′ ha due chance per pareggiare, prima colpisce il palo e poi conclude centralmente, in entrambi casi Allison gli nega il gol

ROMA

Alisson 8 Partita praticamente perfetta del portiere brasiliano, che fa almeno tre parate provvidenziali e poi è anche protagonista del gol del vantaggio, servendo un incredibile assist

Florenzi 6.5 Sempre delle giocate di qualità, bravo soprattutto in fase difensiva, ma fa anche qualche buona ripartenza



Manolas 6.5 Tante buone chiusure del centrale greco, che è sempre attento a marcare Icardi



Fazio 6.5 Buona prestazione anche per lui, che insieme al compagno di reparto riesce a contenere gli avversari



Kolarov 7 Sulla fascia fa sempre la differenza, prende palla in difesa e la porta fino al limite dell’area. Il motore principale delle azioni giallorosse



Pellegrini 6 Fa il suo in mezzo al campo, ma non ha particolari acuti



Strootman 6.5 Partita solida del centrocampista olandese, che manovra bene palla in fase di gioco e poi ripeiga in fase difensiva



Gerson 6.5 Un avvio ottimo, con tante azioni offensive create, poi però è calato progressivamente. Dal 70′ Bruno Peres 5.5 Si perde troppo spesso gli avversari in fase difensiva e non riesce a ripartire bene



Nainggolan 6.5 Prestazione poco appariscente, ma molto concreta: riesce infatti a dare sempre i giusti tempi di gioco ai suoi compagni



El Shaarawy 7.5 Una grande partita del Faraone, che è sempre pericoloso sulla destra e riesce a trovare il gol del vantaggio con un movimento perfetto sul filo del fuorigioco e una conclusione perfetta che supera Handanovic. Dal 75′ Juan Jesus 5.5 Entra nel momento di difficoltà dei giallorossi, ma non riesce a dare quella maggiore copertura che ci si aspettava da lui



Dzeko 6 Il solito perno in attacco, con i compagni che si appoggiano spesso su di lui. Non trova però quasi mai la giocata personale. Dal 84′ Schick s.v.



