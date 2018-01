LIVE MotoGP, Test Sepang 2018 in DIRETTA: la parola alla pista! Valentino Rossi scopre la nuova Yamaha, Andrea Dovizioso svezza la Desmosedici

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-1 importante per consentire ai team di testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti.

La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ha obiettivi ambiziosi. La grande annata disputata l’anno scorso ha motivato il team di Borgo Panigale a dare ancora di più e, già da questi test, ci faremo un’idea della bontà del lavoro svolto. Il target è battere la Honda e Marc Marquez, campioni del mondo in carica. Non certo un traguardo facile da raggiungere ma la Rossa ci proverà.

Stessa determinazione anche in casa Yamaha. Svelata due giorni fa la nuova creatura di Iwata, i desideri di Valentino Rossi e Maverick Vinales, fresco di rinnovo, sono piuttosto chiari: vincere ed essere più veloci dell’anno scorso. Scopriremo, dunque, se la nuova M1, sviluppata sulle basi della versione 2016, regalerà soddisfazioni o meno. L’effettività competitività della moto porterà anche il “46” a decidere sul suo futuro.

Non resta che darvi appuntamento alle ore 06.30 italiane per godervi attimo dopo attimo la DIRETTA LIVE della prima giornata di Test a Sepang . Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

04.40 Intanto vediamo più da vicino la Yamaha e la Honda. Stiamo iniziando a farci un’idea sulle nuove moto.

04.15 Siamo nel pieno di questo primo giorno di test. Un po’ di scatti dai box per vedere da vicino le livree delle nuove moto.

Scenes from pit lane📸#JL99 out on that new livery😍 Marquez gets 2018 underway KTM have 6 bikes with them!😳 Zarco already out for his 2nd stint!#SepangTest pic.twitter.com/JMakUtc0Cc — MotoGP™🇲🇾⏱ (@MotoGP) January 28, 2018

04.00 Il tracciato è umido, è piovuto in mattinata a Sepang e questo non sta aiutando sicuramente i piloti a trarre le giuste indicazioni.

03.50 Debutto in MotoGP anche per Thomas Luthi, compagno di Franco Morbidelli.

At last! @ThomasLUTHI heads out for his first laps aboard the #TeamEG00 Honda RC213V at the Sepang #MotoGP test. pic.twitter.com/TuPNuhrku5 — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) January 28, 2018

03.40 Valentino Rossi è l’unico big che sta continuando a girare con convinzione: sta simulando già un passo gara, gira sul passo del 2:15. Il Dottore vuole subito mettere alla frusta la Yamaha.

03.30 In pista anche Dani Pedrosa.

03.10 Valentino Rossi pronto per iniziare la sua ennesima stagione. Eccolo con la nuova Yamaha.

Yamaha struggled badly in wet last year, so no surprise to see Valentino Rossi venturing out for first time in 2018 pic.twitter.com/qB1G7MSEMF — Matthew Birt (@birtymotogp) January 28, 2018

03.00 INIZIANO I TEST!

02.45 Buonanotte a tutti. Tra quindici minuti inizieranno i primi test della MotoGP. Tutti in pista a Sepang, appuntamento imperdibile.

Foto: Valerio Origo