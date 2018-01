LIVE MotoGP, Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio): Valentino Rossi e Andrea Dovizioso proseguono il lavoro, Marquez pronto a graffiare

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti.

La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei piloti, a motori spenti, sono state all’insegna della positività. Oggi ci si attendono conferme perché gli obiettivi del team di Borgo Panigale sono ambiziosi. Il target è battere la Honda e Marc Marquez, campioni del mondo in carica. Non certo un traguardo facile da raggiungere ma la Rossa ci proverà.

Stesse risposte quelle che cerca la Yamaha. Valentino Rossi ha giudicato positivamente il lavoro del primo giorno: moto più stabile e buona guidabilità. Quest’oggi si andrà ad incidere sulla moto in modo più specifico e vedremo che margini la M1 avrà. Miglioramenti quelli che ci si aspetta da Marc Marquez, nascosto nel corso della prima sessione, intenzionato ad accumulare km, simulando le condizioni da gare, come fatto anche dall’altro spagnolo Maverick Vinales.

Un turno dunque decisamente interessante. Non resta che darvi appuntamento alle ore 06.00 italiane per godervi attimo dopo attimo la DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test a Sepang . Buon divertimento!













Foto: Valerio Origo