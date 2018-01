LIVE Juventus-Genoa, Serie A in DIRETTA 1-0: successo bianconero con Douglas Costa

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, posticipo serale del lunedì del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Sfida fondamentale per i bianconeri: i ragazzi di Mister Allegri devono assolutamente centrare i tre punti per rimanere in scia al Napoli, vincitore ieri nell’anticipo di mezzogiorno con l’Atalanta. Il distacco ora recita quattro lunghezze: vincere significherebbe avvicinarsi davvero molto e continuare a mettere pressione ai partenopei.

Sfida assolutamente non scontata quella con i liguri per i campioni d’Italia. I rossoblu sono reduci da tre risultati positivi consecutivi e hanno sempre creato problemi agli avversari piemontesi. I precedenti casalinghi, però, sono davvero molto rassicuranti per i bianconeri: cinque vittorie nelle ultime cinque partite.

A creare problemi ci saranno però le tante assenze per la squadra di Allegri: le due stelle, Gianluigi Buffon e Paulo Dybala, sono fermi ai box. C’è tanta attesa per Gonzalo Higuain che vuole assolutamente tornare al gol. Dall’altra parte Pandev e Taarabt sono pronti ad impensierire i difensori juventini.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, posticipo della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni di uno scontro diretto davvero imperdibile. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

93′: finisce qui. La Juventus vince e non convince. 1-0 con rete di Douglas Costa.

92′: il Genoa ci prova su corner, sale in area anche Perin. Una delle ultime opportunità per i rossoblu.

90′: ci prova dalla distanza Matuidi! Palla a lato.

89′: saranno tre i minuti di recupero.

88′: ci prova ancora su calcio piazzato il Genoa, tira Rosi, palla alta.

86′: la Juve prova a gestire il possesso palla, il Genoa ora lancia lungo per le proprie punte.

84′: ancora nervosismo a metà campo. Gomitata di Galabinov a Chiellini, ammonito.

83′ : ammonito Perin per proteste.

83′: ancora Pjanic! Tiro di controbalzo con la palla che esce di poco a lato.

82′: altro cambio per la Juventus. Fuori Lichtsteiner, dentro Barzagli.

80′: pericoloso il Genoa su calcio di punizione! Riesce a spazzare via Chiellini.

78′: momento bloccato del match, il Genoa ora prova ad andare all’assalto della trequarti con i tanti attaccanti a disposizione.

76′: cambio per il Genoa. Fuori Pandev, dentro Lapadula.

75′: cambio a sinistra per la Juve. Esce Alex Sandro, entra Asamoah.

75′: partita che si sta innervosendo, tanti falli a metà campo.

72′: gioco pericoloso per Pandev, giallo per il macedone.

70′: non cambia l’andazzo della gara, con la Juventus che continua a gestire il pallone.

69′: primo cambio per la Juventus, fuori Khedira, dentro Sturaro.

66′: cambio per il Genoa, esce Taarabt, entra Lazovic.

65′: giallo per Alex Sandro per fallo tattico.

63′: splendida azione della Juventus! La palla si muove che è una meraviglia sulla trequarti, arriva sulla destra a Lichtsteiner che mette in mezzo per Higuain, con Izzo che compie un intervento straordinario per salvare un gol già fatto. Poi ci prova Khedira dal limite, blocca Perin.

60′: splendido contropiede juventino! Higuain fa correre i compagni e poi serve Pjanic a sostegno, il bosniaco ci prova a giro, palla a lato.

58′: da sottolineare una prestazione non eccellente per Higuain, l’uomo più atteso oggi. Tanta corsa, ma poche giocate di qualità.

56′: bella giocata da destra a sinistra della Juve che va al tiro con Alex Sandro, palla a lato.

55′: Juventus nuovamente pericolosa con le palle alte, reclama un fallo Mandzukic, l’arbitro lascia giocare.

53′: ci provano i bianconeri sugli sviluppi del corner, ma è un niente di fatto.

51′: contropiede da una parte e dall’altra. Ci prova Omeonga per il Genoa, Chiellini chiude e fa ripartire Douglas Costa che serve Higuain. Palla deviata in angolo.

49′: ci prova Pjanic dalla distanza, palla alta.

47′: riparte forte il Genoa con Galabinov che subito si propone, pericolosi i rossoblu in area juventina.

46′: subito un cambio per il Genoa, fuori Rigoni e dentro Galabinov. Una punta per un centrocampista, Ballardini vuole attaccare la Juventus.

45+1′: si chiude qui il primo tempo. Juventus in vantaggio con il gol di Douglas Costa, match comunque dominato in lungo e in largo dai bianconeri, nessuna occasione per il Genoa.

44′: un solo minuto di recupero.

43′: gran giocata di Alex Sandro che riparte in contropiede, ammonito Rosi per aver fermato il brasiliano.

42′: davvero molto confuso il gioco ora, tanti errori da entrambe le parti.

40′: fase molto stabile di gioco ora, le due squadre non riescono a creare opportunità.

38′: mancano le idee dalla trequarti in su per il Genoa, che va sempre a sbattere contro il muro bianconero.

36′: qualche errore di troppo da parte della Juventus in fase di costruzione.

34′: infortunio per Lichtsteiner dopo un colpo di Omeonga.

32′: Khedira si allarga bene e mette al centro per Mandzukic che prova il tiro dalla distanza.

31′: continua a manovrare la Juve con i propri centrocampisti, Genoa nuovamente molto schiacciato dietro.

29′: buona azione per il Genoa che muove palla con Taarabt e Laxalt, poi ci prova dalla distanza Pandev. Palla alta.

26′: il Genoa fa davvero tanta fatica ad interrompere il possesso palla dei bianconeri.

24′: brutto fallo di Spolli su Higuain, ammonito il centrale argentino.

22′: Pjanic pericoloso al volo dal limite! Blocca a terra Perin.

21′: il Genoa, dopo che i bianconeri hanno sbloccato il risultato, fa davvero fatica a riconquistare il pallone.

20′: è la Juventus a gestire il ritmo del match ed il pallone.

18′: ora la Juve vuole dilagare! Il Genoa non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

16′: DOUGLAS COSTA LA SBLOCCA! 1-0 Juventus! Palla di Mandzukic per il brasiliano che la mette dentro davanti a Perin!

12′: qualche errore di troppo per Douglas Costa in orizzontale.

11′: sta cominciando a macinare gioco il Genoa che ora alza il baricentro.

9′: provano ad uscire i rossoblu, che fino al momento hanno solo sofferto in difesa.

7′: gran parata di Perin sul tiro di Pjanic, si salva il Genoa.

6′: spinge ancora la Juve, il Genoa non riesce ad uscirne. Higuain conquista una splendida punizione dal limite, pronto Pjanic.

4′: altra giocata super per la Juventus con Mandzukic che gestisce e mette al centro per Khedira che colpisce male.

3′: pressione altissima da parte della Juve. Higuain non ha spazio per tirare ma allarga dalla parte sinistra e la palla va in mezzo, poi ci prova Pjanic al volo e sfera che va fuori. Il Genoa troppo schiacciato in difesa.

2′: subito pericolosa la Juventus che si spinge in massa nell’area di rigore avversaria. Riesce ad uscirne il Genoa.

1′: primo pallone per la Juventus, si comincia.

20.45: squadre in campo, i capitani a metà campo. Tra poco si parte.

20.29:

20.24: 20′ all’inizio del match. Squadre che stano ultimando il riscaldamento.

20.16:

📷 Alcune foto della ricognizione dei rossoblù sul manto erboso dell’Allianz Stadium. 🔴🔵 #JuventusGenoa ⚽️ pic.twitter.com/1p4vEpzUeK — Genoa CFC (@GenoaCFC) 22 gennaio 2018

20.15:

20.05: spazio a Douglas Costa in attacco per i bianconeri, vinto il ballottaggio con Bernardeschi. Squadra molto equilibrata per Ballardini che punta su Taarabt al fianco di Pandev.

20.00: arrivano le formazioni ufficiali.

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Perin; Spolli, Izzo, Rossettini; Laxalt, Bertolacci, Omeonga, Rigoni, Rosi; Pandev, Taarabt. All. Ballardini

Foto: FB Juventus