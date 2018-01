Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: programma, orari e TV. Setterosa impegnato in Grecia

Tutto pronto per la novità di questa stagione in campo internazionale: l’Europa Cup di pallanuoto che, a livello femminile, scatterà ad inizio febbraio. Impegnata ovviamente anche la nazionale italiana: il Setterosa si ritroverà nel Girone B, in Grecia. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione.

Girone B

1^ giornata – giovedì 1 febbraio

19.00 Italia-Ungheria

20.30 Grecia-Germania

2^ giornata – venerdì 2 febbraio

9.30 Italia-Israele

11.00 Ungheria-Germania

19.00 Israele-Germania

20.30 Grecia-Ungheria

3^ giornata – sabato 3 febbraio

19.00 Italia-Germania

20.30 Grecia-Israele

4^ giornata – domenica 4 febbraio

8.30 Israele-Ungheria

10.00 Grecia-Italia













