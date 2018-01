LIVE Inter-Roma, Serie A in DIRETTA: 1-1, El Shaarawy e Vecino i marcatori. Spettacolo a San Siro

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). Uno scontro diretto per la Champions League.

Nel computo dei precedenti, i padroni di casa hanno vinto a San Siro contro i capitolini 57 volte nelle 102 partite disputate mentre sono stati 27 pareggi e 18 i ko. Nell’ultimo confronto del 26 febbraio 2017 i romanisti si imposero 3-1. Quest’anno all’Olimpico, invece, sono stati i milanesi ad avere la meglio con il medesimo score.

Un incontro particolare anche per Luciano Spalletti, ex di lusso, lungamente sulla panchina della Roma e da quest’anno su quella della Beneamata. Una partita, dunque, piena di significati quella della Scala del calcio che metterà a confronto anche due grandi cannonieri come Icardi e Dzeko.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Roma, big match della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni di uno scontro diretto davvero imperdibile. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













Finisce 1-1 a San Siro: Roma che sblocca il punteggio con El Shaarawy, pareggio firmato da Vecino. Un partita spettacolare in cui il protagonista assoluto è stato il portiere giallorosso Allison.

90+2′ Nainggolan lancia Schick in area, ma l’ex Samp svirgola e non riesce ad impattare la sfera. Poteva fare di più il ceco.

90+1′ Collo esterno destro di Eder che non trova la porta da posizione favorevole, a 20 metri dalla porta.

4′ di recupero. Saranno minuti di fuoco!

88′ Icardi prova un pallonetto dalla lunga distanza, ma la palla esce fuori. Rimessa per Alisson.

86′ Bel cross di Brozovic sull’inserimento in area di Vecino che di testa supera Allison. 1-1 e sarà gran finale alla Scala del calcio.

86′ VECINOOOOOOOO GOLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PAREGGIO MERITATO DELL’INTER!!!!

85′ Ultimo cambio per la Roma: esce Dzeko ed entra Schick.

83′ Ci prova Cancelo, dalla distanza, ma il suo sinistro non inquadra la porta di Allison.

81′ Roma che ora soffre, non riesce più a ripartire, subendo l’iniziativa dell’Inter.

79′ PAZZESCO ALLISON!!!! Ancora Icardi che riceva palla su un cross deviato e si salva ancora una volta grazie ad un intervento miracoloso del portiere della Roma.

78′ EDERRRR!!!!! CHE OCCASIONE!!!! Cross al bacio di Cancelo per l’italo-brasiliano che di testa manda alto il pallone da posizione favorevole.

76′ Terzo cambio per l’Inter che si gioca il tutto per tutto: esce Santon ed entra Dalbert.

76′ Punizione per l’Inter nella trequarti campo della Roma.

75′ Secondo cambio per la Roma: Juan Jesus entra al posto di El Shaarawy.

73′ PALOOOOOOO INTER!!!!!! Cross di Perisic per Icardi in semi-rovesciata, deviazione miracolosa di Allison sul montante. Davvero strepitoso l’estremo difensore della Roma.

72′ Svetta Dzeko in area ma l’Inter spinge sul pedale dell’acceleratore.

72′ Cross di Cancelo dalla trequarti, Bruno Peres anticipa Perisic: corner per l’Inter.

71′ OCCASIONE INTER!!! Lancio di Miranda, Eder avanza e calcia col destro in area ma Allison para.

70′ Secondo cambio invece per Spalletti: esce Candreva ed entra Eder.

69′ Primo cambio tra le fila della Roma: entra Bruno Peres al posto di Gerson.

67′ Giallo per simulazione di Cancelo che ha cercato il rigore in modo sfacciato, buttandosi letteralmente in area poco prima dell’intervento di Fazio.

65′ Attacca l’Inter: cross di Candreva per Perisic ma è bravissimo Florenzi a stringere in area. Davvero bravo l’esterno della Roma.

64′ Traversone teso di Kolarov dalla bandierina ma è brava la retroguardia dell’Inter ad allontanare la minaccia.

63′ Cross di Florenzi, colpo di testa di Skriniar: sarà corner per la Roma.

62′ CANDREVA! Dagli sviluppi di corner destro secco dell’esterno, para Alisson che non si fa sorprende.

60′ Santon contiene El Shaarawy, impedendogli di penetrare centralmente: resta a terra l’esterno della Roma ma si gioca.

58′ Giallo per Perisic: bravo El Shaarawy a coprire la palla sull’intervento del croato che entra da dietro, venendo giustamente ammonito dall’arbitro.

56′ Niente di fatto ma la Roma mantiene il possesso palla.

55′ Altro angolo guadagnato dalla Roma, con l’attivissimo El Shaarawy che sulla destra sta imperversando. Bravo stavolta Santon a chiudere.

54′ PERISICCCC!!!!! Cross in mezzo del croato dalla sinistra, deviazione di Florenzi ed Allison chiamato alla smanacciata per la traiettoria particolare della palla.

53′ Traversone di Pellegrini per lo stacco di Dzeko che anticipa Miranda ma il pallone finisce alta sopra la traversa della porta di Handanovic.

52′ Mantiene il possesso palla la Roma: crossi di Florenzi contrato da Santon in angolo.

51′ Bravo Nainggolan a conquistare un’ottima punizione a centrocampo facendo rifiatare la squadra.

49′ Errore di Alisson, l’Inter ruba palla al limite dell’area ma non riesce ad approfittarne. Si salva la Roma.

47′ La traiettoria a rientrare dell’esterno serbo non crea problemi alla difesa dell’Inter che pulisce l’area.

46′ Roma che ha ripreso con lo spirito giusto. Kolarov si guadagna una punizione sulla fascia destra.

INIZIO SECONDO TEMPO. Brozovic subentra a Gagliardini tra le fila dell’Inter.

Finisce qui il primo tempo ed è El Shaarawy a decidere in un match in cui le occasioni non sono mancate da una parte e dall’altra.

45′ Niente da fare sull’angolo e Roma che libera l’area.

44′ Perisic va sul fondo, tentativo di cross, deviazione e nuovo corner per l’Inter.

42′ ICARDIIIII!!!!!! Gran palla di Perisic per Icardi che però viene anticipato di un soffio da Allison in uscita.

41′ Skriniar difende palla da Dzeko e conquista fallo: batte subito l’Inter che vuole ripartire a caccia del pari.

39′ Assistante di El Shaarawy per Nainggolan, pallone leggermente lungo che diventa preda di Handanovic.

38′ Florenzi cade in area dopo un contatto con Miranda e protesta, ma per l’arbitro è tutto regolare. Rimessa dal fondo per Handanovic. Contatto rivisto dal Var e si continua a giocare.

35′ Intervento duro di Vecino su Gerson, punizione per la Roma a centrocampo. L’Inter non riesce a trovare varchi.

33′ ICARDI! CHE OCCASIONE!!! Vecino serve di testa l’argentino, che si procura lo spazio per il tiro in area ma spedisce a lato da buona posizione.

31′ Grave errore di Santon in chiusura sul rilancio di Allison, il terzino si lascia scappare alla spalle El Shaarawy che scavalca Handanovic in uscita trovando la rete. 1-0 per la Roma.

30′ GOOOLLLLLLLLL ROMAAAAAAAAAAAA!!!!!! EL SHARAAWY REALIZZA!!

29′ RISPONDE LA ROMA!!!! Azione avvolgente che parte dai piedi di Kolarov, scarico di Gerson e destro dai 20 metri non trovando la porta da posizione favorevole.

28′ PERISICCCC!!!!! CHE OCCASIONE!!! Servizio al baci di Candreva, il croato dribbla Manolas e tira, para Alisson e poi murato Borja Valero sulla ribattuta.

27′ Niente di fatto, spazza la difesa della Roma con Fazio.

27′ Altro corner con Kolarov che anticipa Skriniar in area.

26′ Percussione di Perisic sulla fascia sinistra, bravo Fazio a chiudere in angolo.

25′ Sbaglia il calcio dalla bandierina il portoghese e rimessa dal fondo per la Roma.

24′ Bene Cancelo in fase offensiva sulla destra, conquistando un angolo.

23′ Contatto in area tra Fazio e Manolas, proteste di Icardi ma l’arbitro Massa lascia correre e non concede rigore.

22′ Inter fa fatica a creare gioco perdendo palloni sanguinosi davanti la propria area.

21′ Traversone del serbo, colpo di testa di Strootman non indirizzando a dovere la palla di testa. Roma vicina alla marcatura.

20′ Cross di Kolarov dal fondo, intervento in spaccata di Cancelo che allontana e, poi, concede l’angolo.

18′ PERISIC! Cross al bacio di Cancelo, testa del croato e palla fuori non di molto. Grande occasione per l’Inter!

16′ Gran palla di Strootman per El Shaarawy attivissimo in quest’inizio sulla destra ma è bravo Handanovic ad uscire.

15′ CI PROVA CANDREVA!!!! Sponda di testa di Icardi per l’esterno, destro potente ma alto sopra lo specchio della porta capitolino.

14′ Gran giocata di Borja Valero che salta il pressing della Roma, apertura sulla fascia destra per Candreva, classico cross a rientrare per Icardi troppo sul portiere.

13′ Fallo di mano di Dzeko che non riesce a controllare l’assist di Florenzi. Punizione a centrocampo per l’Inter.

11′ Asfissiante l’aggressione della Roma in questa fase: tanto ardore del centrocampo giallorosso!

9′ Particolare la posizione di Nainggolan che si alterna con Gerson nel ruolo di esterno alto a sinistra.

8′ Soffre l’Inter il pressing della Roma: possesso palla costante dei giallorossi.

7′ Ottima azione della Roma: apertura sulla destra di Nainggolan per El Shaarawy che lascia partire un destro da fuori area che va però alle stelle.

6′ Fallo di Pellegrini su Borja Valero: punizione per l’Inter a ridosso della propria area di rigore. Gran giocata del centrocampista iberico.

5′ Ancora Vecino: nuovo assist dell’uruguaiano per Icardi: stoppa bene, spalle alla porta, ma poi s’allunga la sfera commettendo fallo su Strootman.

4′ Vecino serve Icardi in area, ottima palla ma l’argentino liscia nel tentativo di calciare al volo.

2′ Prima opportunità della Roma! Perde palla Joao Mario, Nainggolan scarica sulla destra per El Shaarawy il cui filtrante non trova però Dzeko, bravo Handanovic ad anticipare l’attaccante.

1′ Subito un rischio nel rinvio da parte di Alisson, risolve Manolas che spazza via.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.45: Squadre disposte in mezzo al campo: Inter e Roma, pronte a sfidarsi!

20.40: 5′ al fischio d’inizio del sig.Massa.

20.32: Roma reduce dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. In precedenza erano arrivati il pareggio col Sassuolo e la sconfitta contro la Juventus. L’ultima vittoria in campionato risale al 16 dicembre: 1-0 contro il Cagliari all’Olimpico.

20.28: Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è intervenuto a Premium Sport: “Sarà una partita importantissima, come tante altre. Dobbiamo ricominciare a vincere e daremo il massimo sin dai primi minuti. La Roma è una squadra forte, ma lo siamo anche noi, e poi giocheremo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere”.

20.25: Alessandro Florenzi, difensore della Roma, è intervenuto a Premium Sport: “Non è uno spareggio, ma è ovvio che siamo entrambi in lotta per la Champions. Sarà una partita importante, sarà uno spettacolo e speriamo di fare bene. Nessuno di noi pensa al mercato, state tranquilli. Con Spalletti abbiamo passato bei momenti, con me poco perché ero infortunato (ride, ndr) ma speriamo di abbracciarlo a fine partita con una vittoria. Giocheremo come sappiamo”.

20.23: Citando alcune statistiche, La Roma è la squadra che ha subito meno gol in trasferta in questa stagione, quattro in otto gare esterne in Serie A. Nessuna squadra ha segnato più gol di testa dell’Inter in questo campionato (sette). Sono 12 i gol segnati dalla squadra di Spalletti nell’ultimo quarto d’ora di partita, più di ogni altro club in questa stagione in Serie A. L’Inter è la formazione che ha subito meno gol nei primi tempi (cinque) e in particolare nella prima mezz’ora di gioco (due).

20.15: Entra in campo la Roma per il riscaldamento:

20.11: Partita cruciale nell’ottica Champions come detto in sede di presentazione: l’Inter è quarta con 42 punti, la Roma quinta con 39. I nerazzurri sono reduci dai pareggi con Fiorentina e Lazio; in precedenza erano arrivate le sconfitte con Sassuolo e Udinese. La squadra di Spalletti non vince in campionato dalla sfida col Chievo del 3 dicembre.

20.06: Per quanto concerne la Roma, neanche in panchina De Rossi, ancora acciaccato: gioca Strootman a centrocampo con Pellegrini e Nainggolan. Florenzi confermato da terzino, c’è Gerson in attacco con Dzeko ed El Shaarawy.

20.04: Venendo alle formazioni Spalletti sceglie Santon e non Nagatomo da terzino sinistro. In attacco gioca Icardi, con Candreva, Borja Valero e Perisic a supporto. Solo panchina per Brozovic: dall’inizio c’è Gagliardini.

20.00: Sarà il 170° confronto in Serie A tra le due squadre: Inter avanti per 72 vittorie a 49, chiudono il bilancio 48 pareggi. L’Inter ha perso tre degli ultimi cinque match interni di campionato contro la Roma, in tutti e tre i casi subendo tre gol. L’Inter non vince da cinque partite di campionato (3N, 2P): la striscia peggiore per i nerazzurri dallo scorso maggio, quando arrivarono a quota otto. Nell’arco di queste ultime cinque giornate, nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Inter, due (come il Crotone); segue la Roma con una rete in più. L’Inter non ha segnato nell’ultima partita casalinga, contro la Lazio, dopo una serie di 11 gare interne di campionato con almeno un gol realizzato. La Roma ha perso tre delle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni – tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 22 gare stagionali. Era dal gennaio 2016 che i giallorossi non restavano per tre gare di Serie A senza vincere (in mezzo a quella striscia di quattro match senza successi ci furono l’esonero di Garcia e il ritorno di Spalletti). Dopo 16 trasferte di Serie A a segno (41 gol segnati) la Roma ha mancato l’appuntamento con il gol nelle due più recenti, con Chievo e Juventus. I giallorossi non restano senza segnare per tre trasferte di campionato consecutive dall’ottobre 2005.

19.58: Di Francesco deve fare a meno di Diego Perotti, fermato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Gerson titolare a centrocampo, in attacco Nainggolan con Dzeko ed El Shaarawy (che torna a giocare a sinistra). De Rossi non al meglio, nella sua posizione gioca Strootman.

19.54: Spalletti ritrova Miranda dal primo minuto, il brasiliano tornerà a far coppia con Skriniar al centro della difesa col nuovo acquisto Lisandro Lopez che si accomoderà in panchina. A sinistra ballottaggio vinto da Santon con Nagatomo, mentre a destra giocherà il portoghese Joao Cancelo, in prepotente ascesa. Candreva torna padrone della fascia denstra dopo l’esperimento fallito di Joao Mario esterno.

19.49: La Roma risponde con:

🛎️🛎️🛎️ Ecco la nostra formazione per la partita di stasera 👊 FORZA ROMA! ⚪️🔶🔴#ASRoma #InterRoma pic.twitter.com/nU6I0l6pbC — AS Roma (@OfficialASRoma) January 21, 2018

19.48: Eccovi la formazione ufficiale dell’Inter

19.45: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica di Serie A, valido per il 21° turno.

