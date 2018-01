LIVE Fiorentina-Inter, anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA: 1-1. I viola pareggiano nel recupero con Simeone

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece trovato la giusta solidità in campo e arrivano da una serie di risultati incoraggianti. Ci aspettiamo quindi una partita molto più equilibrata rispetto all’andata e sarà sicuramente un match spettacolare, visto che per entrambe sarà fondamentale trovare il successo. Restate quindi con noi per non perdervi neanche un minuto di questa sfida. Appuntamento alle 20.45 per il calcio d’inizio. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!













Finisce qui!!! Pareggio 1-1 tra Inter e Fiorentina, con Simeone che risponde nel finale ad Icardi. I viola hanno giocato meglio questo partita e hanno meritato di trovare il pareggio nel finale, sfuma invece la vittoria per l’Inter che non esce quindi dalla crisi

48′ Candreva ci prova dalla distanza, ma Sportiello non si fa sorprendere e mette fuori l’ultimo pallone del match

46′ GOOOLLL!!!! SIMEONEEE!!! PAREGGIA LA FIORENTINA!!! Bella azione dei viola, con Eysseric, che riceve palla in area e serve di prima intenzione Simeone. Il Cholito, a tu per tu con Handanovic, non sbaglia e insacca in rete

41′ Inter vicina al raddoppio, con la ripartenza di Icardi, che serve in profondità Candreva, che prova a saltare Sportiello, ma poi non trova la porta e calcia sull’esterno rete

40′ Ultimo cambio anche per la Fiorentina: fuori Veretout, dentro Gil Dias

38′ Prova subito il guizzo Candreva, che se ne va sulla fascia e crossa in mezzo, ma arriva la respinta in volo di Sportiello, che libera l’area

36′ Ultimo cambio nell’Inter: entra Candreva ed esce Cancelo, tra i migliori dei suoi

33′ Babacar!!! Che parata di Handanovic!!! Grande giocata di Babacar, che fa una splendida rovesciata in area e indirizza palla all’incrocio, ma Handanovic fa una grandissima parata e salva il risultato

32′ Risponde l’Inter!! Dall’altra parte arriva un’altra occasione ghiotta per Borja Valero, che solo in area colpisce male di testa e non riesce a trovare la porta

29′ Chiesaaaa!!!! Altra grandissima giocata dell’esterno viola, che questa volta entra in area, dribbla Dalbert e calcia a giro di sinistro, con il pallone che esce di un soffio

28′ Non ce la fa Ranocchia, che è costretto a lasciare il campo e al suo posto entra Nagatomo

26′ Altra grande occasione per i viola!! Sugli sviluppi di un corner il pallone arriva nella zona di Badelj, che tutto solo non riesce a girare bene di testa e manda palla fuori

24′ Pioli prova ora il tutto per tutto, esce Benassi ed entra Babacar

20′ Cambio anche nell’Inter, con Spalletti che toglie Joao Mario e inserisce Dalbert e ci sarà quindi un cambio di modulo

18′ Altra occasione per i viola, sempre con Chiesa, che mette un traversone teso in mezzo, su cui arriva la deviazione di Skriniar, che rischia di beffare Handanovic

16′ Primo cambio per la Fiorentina: esce Thereau, entra Eysseric

12′ Biraghi!! Prova subito a rispondere la Fiorentina, con un grandissimo tiro di Biraghi su calcio di punizione, il pallone va all’incrocio, ma Handanovic con un miracolo la mette in corner

10′ GOOOOOOLLLLLL!!!! ICARDIIIIII!!!!!! Cancelo batte alla perfezione il calcio di punizione, con il pallone che arriva nella zona di Icardi, che è bravissimo a sbucare alle spalle della difesa. L’argentino colpisce di testa e trova la respinta di Sportiello, ma la palla resta lì e la ribatta in rete

9′ Cartellino giallo per Veretout per un fallo duro su Cancelo, che stava per andarsene via

8′ Questa volta prova la giocata personale Chiesa, che calcia a giro dal limite dell’area e non trova di poco la porta

6′ Grande intervento di testa di Ranocchia, che riesce a liberare l’area dal solito traversone dalla destra di Chiesa

3′ L’Inter prova ad alzare il ritmo in questa ripresa, ma ci sono troppi errori tecnici in fase di finalizzazione

Inizia il secondo tempo!

Finisce qui il primo tempo! Punteggio fermo sullo 0-0 a Firenze, con i viola che hanno avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, ma per ora la difesa nerazzurra è riuscita a salvarsi

46′ Risponde subito la Fiorentina in contropiede, che non riesce però a sfruttare la superiorità numerica e l’azione viene neutralizzata dalla giocata di Skriniar

44′ Grande occasione per l’Inter!! Buona trama di gioco sulla destra, con Cancelo che crossa teso in mezzo per Icardi. L’attaccante argentino, a tu per tu con il portiere, non riesce però a colpire la palla per pochi centimetri

42′ Dolorante Chiesa, che ha subito un colpo durante un contrasto, ma stringe i denti e rientra in campo

39′ Altra azione di percussione di Chiesa che cambia poi campo per Veretout, che conclude al volo, ma non trova la porta

34′ Ripartenza veloce dell’Inter, con Vecino che riceve palla al limite e calcia in porta di potenza, ma il pallone è centrale e facile per Sportiello

32′ Buona occasione per l’Inter, con il cross teso dalla treqaurti di Cancelo, il pallone arriva nella zona di Perisic, che va di testa, ma un rimpallo lo fa andare fuori tempo e non riesce ad indirizzare in porta

30′ Altro errore di Thereau, che riceve sempre palla dalla destra da Chiesa, ma calcia ancora malissimo il pallone e lo spara in tribuna

27′ Ammonito Ranocchia per un fallo da dietro su Thereau, che stava prendendo il largo a metà campo

24′ Azione avvolgente dell’Inter, che non riesce però arrivare alla conclusione e poi con un fallo di Gagliardini, consegna palla agli avversari

21′ Guizzo di Perisic, che riesce ad arrivare sul fondo e prova a calciare in porta, ma Sportiello non si fa sorprendere e devia in angolo

16′ Prova a reagire l’Inter, con Gagliardini che prova la conclusione dal limite, ma il tiro è debole e arriva la facile presa di Sportiello

13′ Altra grande occasione per la Fiorentina, con Chiesa che se ne va sulla fascia destra e mette un ottimo pallone in mezzo a rimorchio per Thereau, solo davanti al portiere, che però scivola e calcia altissimo

10′ Cartellino giallo per Borja Valero, che fa una brutta entrata con il piede a martello

6′ Contropiede pericoloso della Fiorentina, con Chiesa che arriva al limite dell’area e calcia a giro, pallone alto non di molto

5′ Altra buona azione dei viola, con il pallone in mezzo per Chiesa, che sbaglia però il controllo e perde palla

2′ Che occasione per la Fiorentina! Cross in mezzo all’area, con il pallone che viene deviato da Astori e diventa buono per Simeone, che però non riesce a indirizzare in rete da due passi

20.51 Si comincia!

20.46 Le squadre entrano in campo, pochi istanti al calcio d’inizio

20.41 Bella cornice di pubblico all’Artemio Franchi per questa grande sfida

20.34 L’Inter invece sta vivendo una profonda crisi di risultati e l’ultima vittoria risale ad un mese fa. La squadra di Spalletti dovrà ritrovare il successo per restare nelle prime quattro, altrimenti rischia il sorpasso di Roma e Lazio

20.29 La Fiorentina però è una squadra profondamente diversa rispetto a quella partita. Infatti Pioli è riuscito a trovare un modulo e una formazione stabile e i viola sono riusciti ad inanellare una serie di ottimi prestazioni

20.23 All’andata l’Inter prevalse con il punteggio di 3-0, grazie alla doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Due giocatori che saranno fondamentali anche questa sera

20.19 Dall’altra parte Pioli punta invece su un tridente d’attacco pesante con Chiesa,Thereau e Simeone

20.15 Spaletti sceglie quindi a sorpresa di schierare Joao Mario esterno, lasciando Candreva in panchina. Conferme invece in difesa per Cancelo e Santon

19.46 Le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Thereau, Simeone

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Santon; Vecino, Gagliardini; Joao Mario, Borja Valero, Perisic; Icardi.

19.45 Buonasera e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Inter, partiamo dalle formazioni delle due squadre