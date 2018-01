LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA: Kurtic alla SPAL, continua la telenovela Hagi. Ibrahimovic in Turchia?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio).

Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore, ora dunque il club azzurro dovrà andare a trattare con il Barcellona. La prima scelta comunque resta sempre Verdi, ma intanto Deulofeu è stato bloccato. L’Inter pressa, invece, sempre di più Ramires, ex calciatore del Chelsea in ritiro con lo Jiangsu (Cina). Si tratterebbe comunque di un arrivo in prestito, il tutto mentre Walter Sabatini sta cercando nuovi rinforzi proprio per il Jiangsu come possibili contropartite. E poi in casa Juventus piace molto Praet della Sampdoria e potrebbero esserci degli sviluppi.





Restate con noi, dunque, per seguire le trattative e le indiscrezioni di oggi giovedì 11 gennaio. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale!

22.48 LAZIO – Caicedo pronto a lasciare Roma? Stando a quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it, il calciatore biancoceleste sarebbe seguito da Levante e Deportivo La Coruna. Dopo soli sei mesi potrebbe essere già finita la sua avventura agli ordini di Inzaghi.

22.35 SAMPDORIA – Djuricic potrebbe lasciare i doriani: secondo 90min,com, ci sarebbe anche il Benevento. A Genova, inoltre è arrivato l’agente del calciatore.

22.22 MASCHERANO – Marca.com parla di affare fatto ormai per il passaggio dell’argentino all’Hebei Fortune. Ancora non si conoscono però le cifre dell’affare.

22.16 CAGLIARI – Secondo 90min.com, i sardi avrebbero scelto Cerri, e non Pinamonti, come riferito nei giorni scorsi per l’attacco. Inoltre si starebbe raffreddando la pista che porta a Maxi Oliveira della Fiorentina.

22.03 FIORENTINA – Stefano Pioli ha scelto: secondo tuttomercatoweb.com sarebbe Luca Antonelli il rinforzo prescelto dalla Viola per questa sessione invernale. Formula richiesta sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, che andrebbe bene anche al Milan secondo quanto si apprende.

21.56 ROMA – Rudi Garcia, ex tecnico giallorosso, ha smentito l’interesse della sua attuale squadra per Kevin Strootman. Il tecnico del Marsiglia ha riferito a RMC: “Mai parlato di lui con Zubizarreta”.

21.44 LEEDS – Gli inglesi hanno acquistato l’attaccante montenegrino Oliver Sarkic dai lusitani del Benfica. Per lui contratto di due anni e mezzo con opzione per un’ulteriore stagione.

21.32 LIPSIA – I tedeschi hanno smentito un passaggio anticipato di Naby Keita al Liverpool dopo versamento di ulteriore denaro per il suo cartellino. Il calciatore partirà soltanto a giugno. Lo afferma ancora tuttomercatoweb.com.

21.21 NOVARA – Secondo la Gazzetta dello Sport, per Moustapha Beye è corsa a due: dopo il Fano, anche la FeralpiSalò ha mostrato interesse per il difensore classe 1995.

21.04 GRANOCHE – L’attaccante uruguaiano, ora allo Spezia ma con un passato in Serie A anche con la maglia del Modena, potrebbe tornare in Patria: sulle sue tracce, secondo Pasion Tricolor, ci sarebbe il Nacional, squadra di Montevideo.

20.59 IBRAHIMOVIC – Bomba di tuttomercatoweb.com, secondo cui Mino Raiola starebbe per concludere l’accordo con il Besiktas, squadra turca che milita nella massima serie, per il passaggio dello svedese Zlatan Ibrahimovic. Si attendono conferme.

20.46 MONACO – Il tecnico dei francesi, Jardim, blinda Thomas Lemar, al centro di voci di mercato, soprattutto in direzione Premier. “Rimango a Monaco per dieci anni, e vorrei tenerlo per tutti e dieci gli anni” ha dichiarato.

20.30 KOZIELLO – Secondo L’Equipe il Colonia avrebbe beffato Fiorentina e Torino nella corsa al centrocampista del Nizza. Secondo quanto riportato dai transalpini, la destinazione sarebbe gradita: niente Italia per lui.

20.24 KURTIC – Colpo della SPAL che, nonostante le smentite dei giorni scorsi, ha prelevato dall’Atalanta il centrocampista sloveno Jasmin Kurtic. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore ha siglato un accordo fino a tutto il 2021.

20.13 LISANDRO LOPEZ – Manca l’ufficialità, ma secondo tuttomercatoweb.com, sarebbe tutto fatto per l’approdo di Lisandro Lopez all’Inter. Per ora si tratta soltanto di voci, già nel corso della serata potremmo saperne di più.

20.02 HELLAS VERONA – Gli scaligeri non riescono a cedere Pazzini: il problema sta nell’ingaggio del calciatore, troppo alto per le società che hanno cercato l’attaccante. L’ex Sampdoria potrebbe rimanere in Veneto fino a giugno.

19.57 BARCELLONA – Aleix Vidal al Siviglia? Lo scrive il quotidiano Sport, che però sottolinea come non ci sia ancora alcun accordo sulla formula: i catalani vorrebbero la cessione definitiva, mentre gli andalusi punterebbero al prestito secco.

19.43 JUVENTUS – Accordo tra bianconeri e Sampdoria per Kownacki? Lo afferma Premium Sport, che rincara asserendo che la Vecchia Signora abbia da tempo messo gli occhi sull’attaccante classe 1997.

19.35 FIORENTINA – Nuova puntata nella telenovela Hagi: i rumeni del Viitorul hanno affermato, attraverso un comunicato ufficiale come le parti siano ancora al lavoro per il trasferimento, smentendo di fatto quanto fatto sapere nei giorni scorsi.

19.26 LEICESTER – Le Foxes vogliono trattenere Riyad Mahrez, ancora una volta al centro del mercato. Lo dice Claude Puel, come riportato da TMW: “Riyad è un giocatore prezioso per noi e voglio tenerlo. Ovviamente, non c’è alcun problema con Riyad, lavora duro negli allenamenti, si sta godendo il suo calcio con i suoi compagni di squadra e sta giocando molto bene”.

19.19 CROTONE – il presidente Vrenna smentisce a tuttomercatoweb.com l’interesse per Tonelli e Giaccherini. I pitagorici dunque non faranno spesa a Napoli. “Valutiamo altro” ha affermato il numero uno dei calabresi.

19.04 PoRDENONE – Maza, che tanto si è messo in mostra anche contro l’Inter in Coppa Italia, sarebbe ad un passo dal Pisa. Lo afferma in esclusiva TMW.

18.58 MILAN – Potrebbe essere ormai Gustavo Gomez e non più Gabriel Paletta a salutare Milano: secondo quanto scritto da tuttomercatoweb.com su di lui ci sarebbe l’interesse del Boca Juniors, che avrebbe contattato la dirigenza rossonera per averlo già in questa sessione di mercato.

18.49 DE CEGLIE – L’ex Juventus, ormai svincolato, si starebbe per accasare, accettando di scendere nella seconda serie svizzera: lo cercano infatti, secondo quanto scritto da 90min.com, gli elvetici del Servette.

18.35 ROMA – Bruno Peres ha le valigie pronte: sta per trasferirsi al Galatasaray secondo Mediaset Premium. I turchi hanno aumentato l’offerta a 10 milioni di euro ed i giallorossi, considerandolo ormai da tempo un esubero, avrebbero accettato.

18.24 LIVERPOOL – Naby Keita del Lipsia è sempre più vicnino: il classe 1995 è già un Reds, per circa 53 milioni, e potrebbe arrivare già a gennaio se gli ingelsi dovessero versare ai tedeschi altri 15 milioni cash. Lo afferma Tuttomercatoweb.com.

18.12 BAYERN MONACO – Bastian Schweinsteiger dovrebbe essere il nuovo allenatore dei tedeschi. Lo scrive 90min.com sottolineando come sia stata superata la concorrenza di Tuchel.

18.02 JUVENTUS – La Gazzetta dello Sport parla dell’interesse della Vecchia Signora per Darmian: il terzino doveva arrivare a giugno, secondo quanto trapelato negli scorsi giorni, ma al contrario di quanto detto da Allegri negli ultimi giorni (mercato chiuso) potrebbe arrivare subito.

17.56 VERONA – UFFICIALE! Arriva in prestito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 Bruno Petkovic dal Bologna.

17.45 PSG – Ancora una smentita da parte di Pastore che su Instagram ha scritto: “Non ho mai parlato con Thiago Silva del mio problema o del futuro. Non ho mai messo sotto pressione nessuno. Non è nel mio stile e non sapevo del mio ritardo prima di aver avuto questo problema nel rientro. Il mio sogno è sempre stato quello di andarmene a fine carriera. Sono sempre stato fedele e non è vero che voglio lasciare Parigi. Mi piacerebbe restare qui fino in fondo”.

17.32 CROTONE – UFFICIALE! Arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A il centrale Marco Capuano dal Cagliari.

17.29 BORUSSIA DORTMUND – Sembra probabile il trasferimento all’estero dell’esterno André Schurrle. Sulle traccie del tedesco secondo le ultime indiscrezioni della BILD ci sarebbe anche il West Ham.

17.11 NAPOLI – Parla il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Machach è un prospetto interessante, ci auguriamo che il campo dimostri sia da Napoli. A breve sarà in sede per firmare il contratto”.

17.01 GENOA – Ha parlato a Radio Continental il centrocampista Ricardo Centurion, ormai diretto verso il Malaga: “Sono molto contento di giocare in Spagna, ho voglia di cambiare la situazione del club. Sono stato criticato per la mia vita privata, ma ho sbagliato al Boca ed è stato molto facile per tutti criticarmi guardando la tv”.

16.55 TERNANA – Ufficiale! Arriva il forte bomber Federico Piovaccari, acquistato a titolo definitivo dall’Harbing Yiteng.

16.41 ROMA – Secondo Premium Sport sirene turche per Bruno Peres. Il terzino brasiliano, ormai praticamente certo della partenza, potrebbe andare verso il Galatasaray, che ha offerto ai capitolini nove milioni di euro.

16.33 DE CEGLIE – Provino per il terzino ex Juventus, al momento svincolato, con il Servette, club di seconda divisione svizzera.

16.24 VALENCIA – Colpo stellare per la compagine spagnola: arriva dall’Arsenal Francis Coquelin, centrocampista transalpino. Contratto fino a giugno del 2022, con una clausola da 80 milioni di euro.

16.12 NEWCASTLE – Ufficiale il prestito di Ivan Toney, 21enne, allo Scunthorpe.

16.01 CARPI – Scambio di attaccanti tra i carpigiani e la Pro Vercelli secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com: i protagonisti sarebbero Alessandro Polidori e M’bala Nzola.

15.56 CRYSTAL PALACE – Oltre a Babacar della Fiorentina, il club londinese sarebbe interessato a Skorupski, portiere di rivera della Roma

15.48 SALERNITANA – Gennaro Acampora, 23 anni, centrocampista dello Spezia, è il nuovo obiettivo della Salernitana che è a caccia di un rinforzo in zona mediana

15.40 CAGLIARI – secondo le notizie di Tuttomercatoweb.com l’obiettivo dei rossoblù sarebbe il 30enne Diego Braghieri del Lanus, in possesso di doppio passaporto.

15.31 BENEVENTO – Filip Djuricic è pronto a lasciare la Sampdoria per accasarsi a Benevento dove oggi è arrivato l’agente del trequartista

15.23 EVERTON – E’ di 20 milioni di sterline l’offerta avanzata dall’Everton per l’acquisto dell’attaccante dell’Arsenal Theo Walcott

15.16 NAPOLI – Furio Valcareggi ai microfoni di Premium Sport rivela il sempre più probabile addio di Giaccherini al Napoli. “Il giocatore lascerà sicuramente Napoli” ha dichiarato l’agente

15.06 VENEZIA – German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, piace al Venezia che sarebbe interessata a ripèortarlo da subito in Italia. Nelle prossime ore ci saranno sviluppi della trattativa.

14.58 VALENCIA – Il club spagnolo ingaggerà il giocatore dell’Arsenal Francis Coquelin. A confermarlo è il tecnico inglese Arsene Wenger

14.48 CESENA – Doppio colpo del Cesena che ha ingaggiato il difensore Emanuele Suagher, il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta e, sempre proveniente dall’Atalanta, il centrocampista Simone Emmanuello

14.35 BENEVENTO – Possibile colpo a sorpresa del Benevento che avrebbe nel mirino l’ex Chelsea e Man City Bacary Sagna, 34 anni, senza contratto dal 30 giugno. Lo sostiene Tuttomercatoweb

14.28 LIVERPOOL – Naby Keita, centrocampista offensivo del Lipsia, sarebbe sempre più vicino ai Reds. Il club inglese sta stringendo per il giocatore, il cui costo si aggirerebbe sui 65 milioni di sterline

14.20 INTER – Il presidente del Santops dichiara di aver raggiunto l’accordo economico con l’attaccante dell’Inter Gabigol. Ora serve l’ok del club nerazzurro

14.06 BORUSSIA DORTMUND – Prosegue la Telenovela Aubameyang. Il centravanti del Borussia Dortmund vuole lasciare il club giallo-nero e al momento la destinazione più probabile resta la Cina, dove lo attendono lauti guadagni

13.58 FIORENTINA – Il Crystal Palace fa sul serio per Khouma Babacar della Fiorentina. L’attaccante senegalese è da tempo ai margini del progetto tecnico di mister Pioli ed il club londinese ci prova. Lo riferisce SkySport

13.56 VENEZIA – Gli arancioneroverdi pensano a Luca Vido dell’Atalanta per rinforzare il loro attacco. Il club di Pippo Inzaghi vorrebbe la punta, anche dell’Under21, in prestito fino a giugno. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità in tal senso. Lo rivela SkySport

13.54 LIVERPOOL – I Reds provano ad anticipare l’arrivo di Naby Keita dal Lipsia. Il centrocampista guineiano classe 1995 è stato già acquistato per circa 53 milioni e dovrebbe arrivare a giugno, ma gli inglesi provano ad accelerare. I tedeschi, secondo la Bild, hanno detto di no, a meno di un ulteriore assegno da 20 milioni.

13.49 BAYERN MONACO – La Bild parla di Bastian Schweinsteiger come possibile nuovo allenatore dei bavaresi per la prossima stagione. L’ex giocatore, anche, del Bayern Monaco, è in lizza con Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund per la panchina del Bayern 2018/19.

13.42 JUVENTUS – La Juventus, come consuetudine, in questo periodo pensa al futuro. Dall’Inghilterra, infatti, parlano di Matteo Darmian (1989) del Manchester United in bianconero da giugno. Vedremo se lo scenario sarà veritiero nella sessione estiva. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

13.36 FIORENTINA – Capitan Davide Astori è pronto a legarsi praticamente a vita con la Fiorentina. Il difensore centrale, infatti, è pronto a firmare il prolungamento fino al 2022. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

13.31 LIVERPOOL – I Reds annunciano di avere ceduto in prestito fino a giugno il giovane centrocampista Matty Virtue (1997) al Notts County.

13.23 BOCA JUNIORS – I gialloblù argentini non mollano la pista che porta a Gustavo Gomez (1993) del Milan. Per il difensore centrale paraguayano, infatti, l’interesse è forte e il Boca continua a provarci. Lo riporta Sportitalia

13.16 YOKOHAMA FC – Ha dell’incredibile, ma Kazuyoshi Miura, attaccante giapponese ex Genoa, alla soglia dei 51 anni non dice basta con il calcio e, infatti, ha rinnovato per un’altra stagione con lo Yokohama FC (Serie B giapponese) per quella che sarà la sua stagione numero 33 in carriera. Leggendario

Age is just a number! 50-year-old Yokohama FC striker Kazuyoshi Miura extends contract for 33rd season. Read more HERE: https://t.co/IrySWpaGAJ #SSN pic.twitter.com/ysyFccAbSE — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 11, 2018

13.11 ATHLETIC BILBAO – Dopo tante voci su una possibile partenza, il centravanti Inaki Williams sembra pronto a firmare un rinnovo contrattuale con il club basco. Si parla anche di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro

Iñaki Williams is poised to sign a new contract at Athletic Club, with a hefty release clause to ward off interest from the Premier League and Serie A.https://t.co/1Ss3vMKFSP pic.twitter.com/cP43sxz9Sy — AS English (@English_AS) January 11, 2018

13.08 PESCARA – Gli abruzzesi informano di avere risolto il contratto con il portiere Vittorio Antonino

Rescissione contrattuale per Vittorio Antonino https://t.co/iV6cfYt8lK via @pescaracalcio — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 10, 2018

13.06 BOLOGNA – Il centrocampista Blerim Dzemaili sta per tornare in Emilia. Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, lo svizzero domani effettuerà le visite mediche per tornare in rossoblù.

13.03 MANCHESTER UNITED – CLAMOROSO: Quando sembrava tutto fatto con i cugini del City, il club di Jose Mourinho prova ad inserirsi nella corsa ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno dell’Arsenal classe 1989 potrebbe essere lo “sgarro” dello Special One a Pep Guardiola. Novità in arrivo nelle prossime ore, visto anche il possibile inserimento di Henrikh Mkhitaryan nella trattativa. I Red Devils ci provano! A riportalo è Gianluca Di Marzio

12.56 ASCOLI – I marchigiani muovono alcune pedine. Il difensore centrale classe 1994 Davide Cinaglia approda alla Cremonese, mentre il terzino sinistro francese Guillaume Gigliotti (d., ) rinnova il suo contratto fino al 2020 con i bianconeri

CALCIOMERCATO: DAVIDE CINAGLIA ALLA CREMONESE. L'Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica il… https://t.co/vOiWzPiw8W — Ascoli Picchio FC (@AscoliPicchio) January 11, 2018

12.49 TRAPANI – I siciliani ufficializzano l’arrivo del centrocampista centrale classe 1985 Francesco Corapi dal Parma.

Francesco Corapi è un calciatore del Trapani | Trapani Calcio | Sito Ufficiale https://t.co/8xNGUPD7fs — Trapani Calcio 1905 (@TrapaniCalcio) January 11, 2018

12.40 INTER – I nerazzurri hanno avuto l’autorizzazione ufficiale del Barcellona per trattare direttamente con Rafinha (c., 1993), come riporta Sky Sport. L’Inter nella giornata di oggi ha portato l’offerta al club che è prestito con diritto di riscatto.

12.33 BORDEAUX – Il club francese ufficializza l’arrivo del difensore francese classe 1998. Come spiega L’Equipe, per il giocatore “è un vero sogno, dato che sono nato proprio a Bordeaux e, dopo le giovanili, non ho più vestito la maglia di questo club”.

12.25 CATANIA – I siciliani annunciano l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto dell’attaccante Giuseppe Caccavallo dal Venezia. Ecco le immagini della firma:

Giuseppe Caccavallo dal Venezia al Catania, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. https://t.co/X9xgy810E7 pic.twitter.com/wSKnGJDhtk — Calcio Catania (@Catania) January 11, 2018

12.17 VALENCIA – Il centrocampista francese Francis Coquelin dell’Arsenal classe 1991 sta effettuando le visite mediche con il club spagnolo prima di firmare il suo nuovo contratto

12.11 PARMA – I ducali hanno annunciato l’arrivo di Antonio Vacca, centrocampista classe 1990 in arrivo dal Foggia

12.04 BARCELLONA – Sembra ormai giunta al capolinea l’avventura dell’argentino Javier Mascherano in blaugrana. Come conferma Sport.es l’accordo (con cifre elevatissime per il giocatore) con l’Hebei Fortune è cosa fatta..

Barça and Hebei Fortune reach agreement for Mascherano transfer https://t.co/rLV5SQaO24 — SPORT English (@Sport_EN) January 11, 2018

11.58 NAPOLI – Come riporta tuttomercatoweb Zinedine Machach sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore francese classe ’96, attualmente svincolato, svolgerà le visite mediche a Villa-Stuart prima di sottoscrivere un contratto con la società partenopea.

11.43 CAGLIARI – Cagliari al lavoro, in entrata ed in uscita. Ancora attesa per Maxi Olivera della Fiorentina. I viola al momento non sembrano orientati a cedere il giocatore in prestito, se ne riparlerà tra qualche giorno. Intanto avanza il ritorno di Cerri per l’attacco, al momento in vantaggio rispetto a Pinamonti dell’Inter.

11.31 FROSINONE – Centomila euro fra Cesena e Frosinone per l’ok al passaggio di Moussa Kone dal club romagnolo e quello ciociaro. Trattativa che continua ad andare avanti direttamente fra i due presidenti, Lugaresi e Stirpe, per il mediano ghanese. Sul fronte del contratto per il giocatore, Kone dovrebbe siglare un accordo fino al 2021 con la società canarina

11.25 PRATO – La società Ac Prato comunica di aver ceduto il centrocampista Alberto Marini, classe 1999 in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto. Marini aveva debuttato fra i Professionisti con la maglia biancazzurra la scorsa stagione nella partita contro l´Alessandria in trasferta. Durante la stagione 2017/18 ha collezionato 21 presenze con il Prato fra Coppa Italia e Campionato

11.17 NOVARA – La Società Novara Calcio comunica a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo con la Società URBS Reggina 1914, militante nel Campionato di Serie C, per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Gennaro Armeno

11.09 WEST HAM – Sembra essere giunta ai titoli di coda la storia tra il West Ham e Javier Hernandez. Il club inglese, che in estate ha sborsato 20 milioni di euro per strappare il Chicharito al Bayer Leverkusen, ha deciso di ascoltare offerte dalle pretendenti per l’attaccante messicano già a gennaio. Lo riporta il ‘Sun’.

11.04 ROMA – l nome nuovo per la fascia destra della Roma è quello di Cristian Manea. Nazionale romeno, classe 1997, Manea è di proprietà dell’Apollon Limassol ma sta giocando in prestito al Cluj, squadra con la quale è in vetta al campionato romeno. Il club capitolino sta sondando le piste che portano a Darmian del Manchester United e a Juanfran dell’Atletico Madrid, ma il 20enne Manea – si legge su La Gazzetta dello Sport – si sta segnalando come un talento dal futuro assicurato e con un’offerta da 5 milioni di euro potrebbe assicurarsi la giovane promessa.

10.59 PALERMO – L’U.S. Città di Palermo comunica di avere acquisito dal Venezia F.C. le prestazioni sportive del calciatore Stefano Moreo. L’attaccante classe 1993 si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

10.47 BARCELLONA – È arrrivata anche l’ufficialità: Yerry Mina è un nuovo giocatore del Barcellona. Il difensore colombiano classe ’94 è il nuovo rinforzo per Ernesto Valverde e arriva dal Palmeiras. Affare da 13 milioni di euro.

10 things you need to know about Yerry Minahttps://t.co/vIFZO1uKrj

🔵🔴 #BeBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2018

10.32 ITALIA – Io sulla panchina dell’Italia? Non sono interessato”. Fabio Capello, tecnico dello Jiangsu Suning, chiude alla possibilità di un ruolo da commissario tecnico della Nazionale, qualora dovesse ricevere la proposta da parte della federazione. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore friulano ha auspicato anche una pronta ripresa del calcio italiano: “Spero che la squadra finisca in buone mani, ma c’è bisogno soprattutto che il nostro calcio sforni giocatori di livello. Senza quelli non si va da nessuna parte, nemmeno col più bravo allenatore del mondo”.

10.21 FIORENTINA – La Fiorentina è alla ricerca di un terzino sinistro da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Uno dei nomi più caldi in ottica viola, nelle ultime ore, è diventato quello di Luca Antonelli del Milan. I toscani avrebbero offerto ai rossoneri una soluzione che prevede il prestito dell’esterno di un anno e mezzo con riscatto obbligatorio al termine. Il Milan ci pensa e nel frattempo la Fiorentina spinge per avere il classe 1987 che non ha trovato molto spazio in questa prima metà della stagione coi rossoneri.

10.15 TORINO – Il Torino spinge per avere Diego Laxalt, esterno classe 1993 in forza al Genoa che si è messo in luce in questa prima parte di stagione e che Mazzarri vorrebbe a far parte della rosa granata. Per l’uruguaiano, i rossoblù – scrive Tuttosport – chiedono 10 milioni di euro ma essendo alla ricerca di una mezzala dal buon fisico, potrebbero convincersi a lasciarlo partire se il Torino mettesse sul tavolo della trattativa il cartellino di Afriyie Acquah. C’è da capire le valutazioni che i due club fanno dei rispettivi calciatori.

10.08 LIVERPOOL – Il Liverpool cerca un sostituto di Coutinho, passato al Barcellona, ed è così che il club inglese starebbe valutando anche alcune piste di mercato che portano dritte verso il campionato italiano. Nel mirino dei reds sembrerebbe essere finito anche Suso, talento mancino del Milan con un passato proprio nel Liverpool. Un ritorno che sarebbe clamoroso, anche se per adesso c’è un veto del Milan sull’eventuale cessione dello spagnolo. I rossoneri non vogliono privarsene.

10.01 EVERTON – Theo Walcott potrebbe lasciare l’Arsenal in questo mercato di gennaio. Nelle scorse ore si era parlato anche di un accostamento al Milan, una voce non verificata. In realtà l’attaccante inglese, classe ’89, è nel mirino del Southampton. Ora anche l’Everton è sulle tracce del giocatore, che l’Arsenal, secondo quanto riporta il Liverpool Echo, valuta 30 milioni di sterline.

9.58 BENEVENTO – l Benevento sogna la salvezza, il fanalino di coda del campionato è molto attivo sul mercato e stando alle ultime voci di mercato, nella lista dei possibili rinforzi sono finiti due calciatori del Napoli: il primo è il difensore Nikola Maksimovic, il secondo è il centrocampista Marko Rog. Entrambi sono assistiti dal procuratore Fali Ramadani, con il quale il club di Vigorito sta instaurando un rapporto d’amicizia. Difficile, però, che i partenopei si privino di queste due pedine nel mercato invernale.

9.47 ARSENAL – Ancelotti al posto di Wenger all’Arsenal. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex Milan ha già un accordo da 10 milioni di euro a stagione per succedere al francese sulla panchina dei Gunners

9.40 GENOA – Il Genoa ha chiesto Manuel Locatelli al Milan. I rossoneri considerano il centrocampista incedibile, ma Preziosi e Perinetti sperano in un’apertura.

9.32 NAPOLI – Il Napoli fa passi avanti per Gerard Deulofeu, ma aspetta Simone Verdi. La società partenopea ha incontrato l’entourage dello spagnolo del Barcellona raggiungendo un’intesa di massima. Tutto, però, resta in stand-by in attesa di una risposta dall’attaccante del Bologna. L’italiano è in vacanza a Dubai e sta riflettendo sul trasferimento: la dead line scade sabato. In caso di risposta negativa De Laurentiis inizierà a trattare con i blaugrana.

9.23 JUVENTUS – Juve e Samp hanno riannodato i propri contatti all’Hotel Gallia di Milano, sede storica del calciomercato. Un incontro al quale hanno presenziato Marotta, Paratici, il presidente Ferrero e il ds blucerchiato Osti. Così si è parlato di Torreira, Praet e Kownacki, ma anche di Orsolini, Mandragora e Cerri. Destini incrociati. Partiamo da Torreira: il piccolo e forte uruguaiano, classe ’96, sta giocando alla grande e la Juve lo monitora. Ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro e con la Samp si potrebbe pensare ad un discorso in stile Caldara, ovvero lasciandolo ancora un anno a Genova. Idee, nulla di concreto

9.11 BARCELLONA – È atteso a Barcellona in serata Yerry Mina, il difensore colombiano classe ’94, nuovo rinforzo per Ernesto Valverde. I blaugrana hanno completato l’operazione: Mina arriva dal Palmeiras per una cifra che sfiora i 13 milioni di euro. Sarà il primo colombiano della storia a vestire la maglia del Barcellona.

9.01 FROSINONE – Ieri sera incontro tra Kone e il Cesena per il trasferimento a Frosinone. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb infatti Il centrocampista ivoriano ha avuto un incontro con la società romagnola per convincerla a lasciarlo partire già in questa finestra di mercato. Già oggi dunque potrebbero arrivare importanti novità anche se non è detto che siano positive.

8.42 ROMA – Lukas Skorupski ha chiesto la cessione alla Roma. Il secondo portiere giallorosso, chiuso da Alisson dopo l’ottimo campionato all’Empoli nella scorsa stagione, vuole giocare con continuità. Al momento non ci sono offerte.

8.36 INTER – L’Inter prova ad inserire Joao Mario in alcune trattative. Due le possibili piste: lo scambio con Gaitan e quello con il Siviglia per Vazquez.

8.28 JUVENTUS – Juve e Sampdoria si sono incontrate e potrebbero lavorare su affari per giugno o possibili scambi. Due i nomi più caldi per i bianconeri: Torreira e Praet.

8.21 NAPOLI – L’incontro tra la dirigenza del Napoli e l’agente di Deulofeu è stato positivo. Le parti sono vicine per quanto riguarda l’ingaggio, ora il Napoli dovrà trattare con il Barcellona per cercare di abbassare le pretese. La prima scelta però resta Verdi e si attenderà la sua risposta (fonte Sky Sport).

8.15 INTER – Fabio Capello, allenatore dello Jiangsu intervenuto a L’Originale su Sky Sport, ha dichiarato: “L’arrivo di Ramires all’Inter non dipende solo dalla nostra volontà o da quella dei nerazzurri. Dipende dal fair play finanziario e da altri parametri che bisogna rispettare”.

8.06 PARMA – Dopo due anni al Foggia, Antonio Vacca arriva al Parma. Con i pugliesi 5 gol e 79 presenze, ora il classe 1990 vestirà la maglia gialloblu.

Foto: profilo twitter Ramires