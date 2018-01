LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA: ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina?

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della Fiorentina per Soucek dello Slavia Praga. Si ragiona per un prestito con obbligo di riscatto ma il club ceco vorrebbe una cessione immediata a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro. In tutto questo l’Inter, dopo il prestito di Lisandro Lopez, sogna Deulofeu del Barcellona mentre la Juventus è sempre in pressing sul Liverpool per chiudere l’affare Emre Can.

Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale

20.51 SPAL – La formazione estense ha preso in prestito dalla Fiorentina il portiere classe 2001 Mattia Fallani, del quale si parla un gran bene. Il trasferimento è ufficiale ed ha una durata di sei mesi. Lo fa sapere il club di Ferrara.

20.42 TORINO – Su Samuel Gustafson, difensore del Torino classe 1995, si sarebbero fiondate Empoli e Brescia, con i lombardi in vantaggio. Il calciatore, poco utilizzato in Serie A, scenderà, in prestito in Serie B per trovare con continuità in campo. Lo afferma tuttomercatoweb.com.

20.33 CROTONE – La dirigenza pitagorica vuole consegnare a Walter Zenga la miglior squadra possibile per centrare la seconda salvezza consecutiva, e per questo motivo avrebbe praticamente concluso le trattative per l’arrivo, in prestito oneroso fino a giugno, di Ahmad Benali dal Pescara.

20.20 MILAN – Arriva direttamente dal profilo Instagram di Suso la verità sul futuro del calciatore, che ha deciso di sposare la causa rossonera: “Voglio per adesso solo stare qui. Tutto il resto sono solo chiacchiere” ha scritto il calciatore, scacciando di fatto tutte le nubi sul futuro.

20.11 JUVENTUS – Il Daily Mirror scrive che il Chelsea avrebbe mollato la presa per il calciatore bianconero, ma solo per questa sessione di mercato: la dirigenza dei Blues vuole comunque accontentare Antonio Conte, e proverà a prendere il calciatore a luglio, alla riapertura delle trattative.

20.02 INTER – La gioia per l’arrivo non potrà placare il dispiacere per il mancato arrivo di Ramires. L’agente del calciatore dello Jiangsu non si recherà più a Milano, annullando il viaggio programmato ieri, bensì volerà direttamente a Marbella, località del ritiro della squadra cinese. Rilancia la notizia Premium Sport.

19.51 MILAN – Rossoneri beffati dall’Everton: Theo Walcott lascia l’Arsenal, ma si sposta nella seconda squadra di Liverpool. Secondo tuttomercatoweb.com la chiusura è ormai imminente, ed il calciatore avrebbe caldeggiato l’operazione per giocare con continuità in vista dei Mondiali.

19.44 BENEVENTO – Armenteros lascia la Serie A ed i campani. Per motivi familiari l’attaccante ha deciso di chiedere la cessione e si accaserà all’Utrecht. Lo scrive 90min.com, senza entrare nei dettagli della vicenda.

19.33 WEST HAM – Il Chelsea targato Antonio Conte ha messo gli occhi sul gioiellino Andy Carroll. Solo a quel punto il tecnico lascerà partire l’attaccante dei Blues Batshuayi.

19.25 ROMA – Secondo TMW non solo Nainggolan sarebbe in uscita tra i giallorossi, ma anche il portiere Lukasz Skorupski ed il terzino Bruno Peres, ormai prossimi alla cessione al Brighton. Lo afferma tuttomercatoweb.com.

19.19 PARIS SAINT GERMAIN – I francesi stanno per far esplodere il mercato: secondo 90min.com sarebbe pronto un assegno con tanti zeri per convincere Bayern Monaco e Chelsea a cedere, rispettivamente, Juan Bernat e N’Golo Kante.

19.18 JUVENTUS – I bianconeri avrebbero messo gli occhi su David De Gea, estremo difensore del Manchester United e della nazionale spagnola, che non ha trovato l’intesa per il rinnovo con i Red Devils. Occhi però, perché PSG e Real Madrid non stanno a guardare.

19.14 INTER – E’ ufficiale l’arrivo del difensore centrale argentino Lisandro Lopez dal Benfica. Il classe 1989 approda in prestito per 500000 euro, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Una valida alternativa ai titolari Skriniar e Miranda. Soddisfatto Spalletti: “I nostri direttori lavorano bene e anticipano la concorrenza”.

18.57 MILAN – Gustavo Gomez sta per lasciare i rossoneri. Il paraguaiano, ormai troppo indietro nele gerarchie anche con l’avento di Rino Gattuso, sta meditando l’addio. Come confermato negli scorsi giorni, il difensore è richiesto dagli argentini del Boca Juniors. Lo scrive tuttomercatoweb.com.

18.44 NAPOLI – In molti se lo aspettavano già in estate, ma l’addio di Emanuele Giaccherini al club partenopeo è ormai cosa fatta. Avendo trovato pochissimo spazio finora, l’esterno partirà non appena sarà ufficializzato Verdi. Lo afferma 90min.com.

18.30 LIPSIA – Adesso è ufficiale: Naby Keita non si muove dalla Germania: il club tedesco si è espresso con una nota ufficiale, smentendo le voci di una partenza anticipata di sei mesi del calciatore, naturalmente dietro ulteriore compenso da parte del Liverpool.

18.21 VERDI – Ecco le cifre del contratto del calciatore, ormai prossimo all’approdo a Napoli: 1,5 milioni di euro netti a stagione, per i prossimi 4 anni e mezzo. Al Bologna invece 23 milioni comprensivi di bonus.

18.13 ARSENAL – Porte girevoli a Londra: esce Alexis Sanchez, in arrivo… Aubameyang! Secondo 90min.com l’attaccante sarebbe finito ai margini della rosa chiedendo il trasferimento, ed ora i Gunners sono pronti a tuffarsi su di lui.

18.03 NAINGGOLAN – Un’offerta di quelle che non si possono rifiutare: ecco perché la Roma ed il calciatore belga stanno per accettare la proposta del Guangzhou dei fratelli Cannavaro: 50 milioni alla società, 12 all’anno per il calciatore.

17.59 REAL MADRID – Obiettivo Kepa per i blancos che avrebbero puntato gli occhi sull’estremo difensore dell’Athletic. Clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro.

17.45 TOTTENHAM – Parla Christian Eriksen su un possibile rinnovo con gli Spurs: “Sono felice di essere qui, non posso dire nulla contro il Tottenham”.

17.36 SPEZIA – Lo Spezia Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) alla Virtus Entella le prestazioni sportive del centrocampista classe ’94 Gennaro Acampora.

17.21 BRESCIA – Svolta clamorosa per la panchina lombarda: secondo fonti di SkySport dovrebbe tornare ad allenare Roberto Boscaglia al posto di Pasquale Marino.

17.13 SPAL – Arriva in prestito dalla Fiorentina il classe 2001 Mattia Fallani, portiere della Primavera.

17.09 PISA – Ufficiale l’arrivo in prestito dal Foggia di Miguel Sainz Maza. Lo spagnolo nel girone di andata ha giocato con il Pordenone e si è ben messo in mostra anche nel match di Coppa Italia con l’Inter.

16.55 EVERTON – Momento non positivo per la compagine di Liverpool andando a guardare ai risultati. Si pensa a variare La Rosa: obiettivo Theo Walcott dell’Arsenal, l’ala inglese sembra essere vicina.

16.47 PRO VERCELLI – Colpo di mercato per la compagine piemontese, arriva in prestito dall’Alessandria Simone Gozzi.

16.33 PSG – Sirene inglesi per Lucas Moura, trequartista brasiliano dei transalpini. In Premier in tante seguono la situazione, potrebbe essere nuovo obiettivo per il Liverpool nel post Coutinho.

16.20 UDINESE – Ha parlato sul mercato il ds Gerolin: “Noi abbiamo una rosa ampia, da sfoltire con 3 o 4 prestiti. Qualcuno è già stato fatto come Matos. Ora vedremo di sistemarne altri, come Ewandro, Pontisso o Ingelsson per poi concentrarci sulla seconda parte di campionato”.

16.12 PESCARA – Obiettivo, secondo Tuttomercatoweb, l’attaccante uruguaiano Juan Cruz Mascia, con diverse presenze nelle nazionali giovanili.

16.07 TORINO – Occhi puntati su Diego Laxalt del Genoa, proseguono i contatti tra le due società.

15.58 BENEVENTO – Il centrocampista ghanese classe 1993 lascia il Benevento e, come si legge sul sito ufficiale del Frosinone, torna a vestire la maglia dei ciociari in prestito fino al termine della stagione.

15.51 PARMA – Come riporta Tuttosport il ds Faggiano segue con attenzione due giocatori. Il primo è Birkir Bjarnason dell’Aston Villa, l’altro è Marco Fossati dell’Hellas Verona.

15.40 GENOA – Col Toro si continua a ragionare su uno scambio Laxalt-Acquah. In settimana i direttori sportivi dei due club si incontreranno per provare infatti a trovare un accordo che porterebbe l’esterno uruguaiano in Piemonte e il centrocampista ghanese in Liguria.

15.32 ARSENAL – Nell’affare Sanchez, Arsene Wenger punta ad inserire anche Henrikh Mkhitaryan. Il tecnico dell’Arsenal infatti vorrebbe l’armeno ex Borussia Dortmund già corteggiato in passato e secondo le indiscrezioni di Sky Sports News, il Manchester United non si opporrà alla sua cessione ai Gunners.

15.24 BOLOGNA – Non solo Orsolini nel mirino del Bologna. Il club rossoblù segue anche a Marco D’Alessandro, esterno offensivo del Benevento ma di proprietà dell’Atalanta. Lo scrive calciomercato.com

15.11 CRYSTAL PALACE – Coma riporta tuttomercatoweb.com, gli inglesi piace Khouma Babacar: offerta di 17 milioni per l’attaccante senegalese della Fiorentina. Sull’attaccante classe 1993 c’è anche il West Ham, che però lo chiederebbe in prestito.

15.03 FIORENTINA – Si avvicina a grandi passi Luca Antonelli, che il Milan libererà a zero. Corvino sta sondando il terreno anche per il ceco Tomas Soucek: il prezzo è di circa 3 milioni di euro. Lo scrive tuttomercatoweb.com

14.56 MILAN – Sondaggio del Liverpool per Suso, tra l’altro ex squadra del giocatore spagnolo. La clausola da 40 mln inserita nel contratto del giocatore rossonero è però valida solamente da giugno, perciò è difficile ipotizzare un suo trasferimento in questa sessione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

14.42 CHIEVO – Per la trequarti della squadra di Maran, il nome caldo è quello di Emanuele Giaccherini del Napoli, squadra con la quale il Chievo ha buoni rapporti visto l’affare Inglese. Lo scrive tuttomercatoweb.com

14.36 SASSUOLO – Secondo calciomercato.com, il Sassuolo è alla ricerca di un difensore per ricoprire l’addio di Paolo Cannavaro. In pole position ci sarebbe ora Sebastian De Maio, difensore centrale ora al Bologna.

14.23 LAZIO – In Brasile riportano che c’è anche la Lazio sulle tracce di Luan, attaccante 24enne in scadenza nel 2020 con il Gremio.

14.15 ARSENAL – Suggestione Aubameyang per la squadra di Wenger, che rischia seriamente di perdere Alexis Sanchez in questa sessione di mercato. Il gabonese è in rotta con i gialloneri e non è stato convocato per il prossimo match con il Wolfsburg.

14.08 TORINO – Il Torino sta provando a competare un colpo a centrocampo che possa liberare Acquah in direzione Genoa e sbloccare l’affare Laxalt. Il nome più caldo secondo la Gazzetta dello Sport è quello di Muhamed Besic classe ’92 poco utilizzato dall’Everton.

13.59 BORUSSIA DORTMUND – UFFICIALE : Nuovo innesto in difesa per il Borussia Dortmund. Il club tedesco infatti ha ufficializzato l’acquisto di Manuel Akanji, difensore di 22 anni arrivato dal Basilea. Akanji ha firmato un contratto fino al 2022 con il club tedesco e ha preso il numero 16. Lo riporta Tuttomercatoweb

13.52 SPAL – Frenata per la trattativa Everton Luiz. Il Partizan Belgrado ha rifiutato l’offerta di 600mila euro come indinnizo. Si segue anche Babacar ma la concorrenza dei club inglesi è spietata.

13.44 FROSINONE – UFFICIALE: Yussif Raman Chibsah è un nuovo calciatore dei lazial. Il centrocampista ghanese clsse 1993 arriva a titolo temporaneo dal Benevento.

13.33 CAGLIARI – Gregory Van der Wiel sarebbe pronto per andare al Nizza. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, Miguel Layun è il primo nome per las sua sostituzione. Il Porto non vuole cederlo in prestito e allora si pensa anche a Lykogiannis dello Sturm Graz.

13.26 BARCELLONA – I blaugrana hanno acquistato Coutinho e Yerry Mina, ora penseranno al mercato in uscita. Mascherano dovrebbe andare all’Habei Fortune per 10 milioni di euro, Deulofeu sembra poter volare al Napoli che ha battuto la concorrenza dell’Inter. E attenzione ad Aleix Vidal, ma la trattativa col Siviglia è complicata.

13.17 INTER – Lisandro Lopez ha superato le visite mediche e sta per arrivare ad Appiano Gentile dove incontrerà allenatore e compagni. Il difensore argentino è ormai prossimo alla firma. Prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 9 milioni di euro.

13.11 NAPOLI – Come riporta Sport Mediaset, la società avrebbe già rinunciato l’offerta di dieci milioni di euro da parte del Newcastle per Pepe Reina.

13.02 ROMA – Tardano ad arrivare conferme in merito all’indiscrezione dell’interesse cinese nei confronti di Nainggolan.

12.58 REAL MADRID – Clamorosi rumors dalla Spagna che parlano del desiderio di Cristiano Ronaldo di tornare allo United.

12.52 NAPOLI – Controlli a un ginocchio per Inglese che si è diretto a Roma. Gli azzurri vogliono vederci chiaro come riporta Gianluca Di Marzio.

12.44 MILAN – Nel weekend Mirabelli ha visionato diversi giocatori in Germania. I difensori Tah e Ginter, i centrocampisti Brandt, Kampl, Meyer, Zakaria e Hazard. Possibili obiettivi per giugno come riporta Tuttosport.

12.32 ATLETICO MADRID – Kevin Gameiro vicino ai saluti. L’attaccante francese è vicinissimo allo Swansea, come riporta il Sun ci sarebbe un’offerta da 30 milioni di euro.

12.26 JUVENTUS-NAPOLI – Secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe un duello per l’acquisto di Pau Lopez, portiere spagnolo classe 1994 che è in scadenza di contratto con l’Espanyol

12.16 INTER – Nerazzurri molto attivi sul mercato, questa potrebbe essere una settimana decisiva. Lisandro Lopez ormai è in dirittura d’arrivo, oggi dovrebbe firmare il contratto: accordo con il Benfica per il prestito oneroso. Si continua a lavorare per Rafinha ma non è facile, Sabatini prova a insistere per Ramires.

12.08 VERONA – Boldor sta per arrivare dal Montreal Impact, manca soltanto l’ufficialità. L’alternativa per la difesa sarebbe Rai Vioet, trequartista olandese in forza al NAC Breda. In uscita Fossati che interessa al Parma. Si chiacchiera molto attorno a Pazzini.

12.02 GENOA – Può saltare il passaggio di Centurion al Malaga. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’intervento del Boca Juniors: l’argentino vuole tornare in Patria.

11.56 INTER – Nelle prossime ore è previsto un blitz di Piero Ausilio in Spagna per parlare di Rafinha con il Barcellona. A quel punto capiremo chi tra il blaugrana e Ramires sarà la prima scelta del club nerazzurro.

11.54 VIRTUS ENTELLA – Molto vicino Gennaro Acampora centrocampista classe 1994 dello Spezia. Lo riferisce SportItalia che specifica che si stanno discutendo i dettagli per l’eventuale riscatto

11.52 CAGLIARI – I rossoblù sono vicini alla risoluzione del contro di Gregory van der Wiel. Al suo posto i nomi in entrata sono Miguel Layun del Porto oppure Charalampos Lykogiannis dello Sturm Graz. Si allontanano Gaetano Letizia (Benevento), Dodó (Sampdoria, ha offerte in Turchia) e Maxi Olivera (Fiorentina). Sempre viva la pista che porta a Caldirola. Lo rivela la Gazzetta dello Sport.

11.49 ARSENAL – Arsene Wenger appare ormai rassegnato a perdere Alexis Sanchez (1989) in direzione Manchester United, per cui chiederebbe in cambio Henrikh Mkhitaryan (1989) proprio dai Red Devils

11.47 FOGGIA – Ufficiale l’arrivo in maglia rossonera di Oliver Kragl (c, 1990). Lo conferma direttamente il club pugliere: “Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito dal FC Crotone, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Oliver Kragl”

11.44 SPAL – I biancoazzurri, data la possibile partenza di Marco Borriello, cercano un nuovo attaccante. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Khouma Babacar della Fiorentina. Trattativa difficile, tuttavia.

11.37 CESENA – I romagnoli cercano un esterno e, secondo il Corriere di Romagna, sono sulle tracce di Senna Miangue (1996, Cagliari) e Gianluca Di Chiara (1993, Benevento).

11.29 EMPOLI – I toscani sono ad un passo da Filippo Falco (a., 1992 Perugia). Sull’esterno offensivo c’erano anche Spezia e Pescara ma, come spiega TMW, l’avrebbe spuntata proprio l’Empoli

11.23 LA SPEZIA – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i liguri sono vicini alla cessione di Irakli Shekiladze (a., 1992) che dovrebbe passare in prestito alla Lucchese fino al termine della stagione.

11.18 MILAN – Siamo ormai ai saluti per Gustavo Gomez (d., 1993) con i rossoneri. Sembra che il difensore paraguaiano posso trasferirsi al Boca Juniors già nelle prossime ore, probabilmente entro giovedì. Lo rivela TMW

11.11 AVELLINO – I campani sono alla caccia di Carlo De Risio, centrocampista del Padova, e di Bryan Cabezas centrocampista classe 1997 dell’Atalanta attualmente in prestito al Panathinaikos.

11.02 SAMBENEDETTESE – Il club marchigiano è alla caccia di un centrocampista e di un difensore. In mezzo al campo l’obiettivo è Fabio Foglia (1989), mentre per la retroguardia si pensa ad Alessandro Malomo (1991), attualmente al Vicenza. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

10.55 BENEVENTO – Campani scatenati sul mercato. I sogni sono il fantasista della Real Sociedad, Sergio Canales (1991), e il difensore Mauricio (1988) della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport il Benevento vorrebbe chiudere entrambe le trattative.

10.49 GENOA – I Grifoni pensano a diverse uscite. Su tutte c’è quella dell’attaccante classe 1993 Ricardo Centurion. Come rivela il quotidiano genovese, il Secolo XIX, la priorità del Genoa è la cessione dell’argentino, molto richiesto in patria

10.42 TORINO – I granata si iscrivono alla caccia a Mohamed Fares (1996) del Verona. Sul calciatore algerino ci sono già diverse altre squadre ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è inserito anche il Torino

10.36 GALLES – Il nuovo Commissario Tecnico della nazionale gallese sarà l’ex ala del Manchester United, Ryan Giggs

10.28 BENEVENTO – La rivoluzione che sta investendo i giallorossi dovrebbe colpire l’attaccante Samuel Armenteros (1990) che, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe accasarsi in Olanda, all’Utrecht, in prestito.

10.22 CATANZARO – I calabresi comunicano la risoluzione consensuale del contratto, che scadeva a giugno, del difensore classe 1990 Domenico Marchetti.

10.17 ATHLETIC BILBAO – Si avvicina il rinnovo del centravanti Inaki Williams che conferma che il nero su bianco è molto vicino (e dovrebbe includere una clausola rescissoria di 70 milioni di euro)

10.10 PONTEDERA – Il club toscano che milita in Serie C è molto vicino all’attaccante Piergiuseppe Maritato che è svincolato dopo il fallimento del Modena. Lo riferisce Gianluca Di Marzio

10.07 MANCHESTER UNITED – I Reds vogliono legarsi a vita con David De Gea e hanno proposto un rinnovo da oltre 11 milioni di euro a stagione fino ad oltre il 2020.

10.05 ROMA – SportMediaset confema i dettagli sulla notizia-bomba odierna. I giallorossi potrebbero cedere davvero, già nella sessione di gennaio, Radja Nainggolan (1988) al Ghangzhou Evergrande. Le cifre parlano di 50 milioni ai giallorossi e 12 all’anno per il belga. Tutto, però, è vincolato dai paramenti cinesi sulla “Luzury tax”. Se saranno soddisfatti, tuttavia, la trattativa potrebbe entrare nella fase calda e scuotere in maniera incredibile il calciomercato.

10.01 MILAN – Massimiliano Mirabelli, ds rossonero, ha visionato diversi giocatori nell’ultimo week end, ma in questa finestra di mercato invernale il Milan si concentrerà sulle cessioni: secondo Il Giornale in edicola oggi, in uscita ci sarebbero Gustavo Gomez, Locatelli, Mauri, Paletta e Antonelli.

9.57 INTER – Chiuso l’arrivo di Lisandro Lopez, l’Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. Martedì è atteso a Milano l’agente del brasiliano, che allo Jiangsu Suning guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. I nerazzurri hanno un accordo di massima per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la questione ingaggio è da definire: serve uno sforzo da parte del centrocampista (che a marzo compirà 31 anni).

9.44 ARSENAL – Mentre si attende di conoscere il futuro di Alexis Sanchez, l’Arsenal pensa già al sostituto del cileno. E così, mentre si moltiplicano le voci sul possibile arrivo di Malcom, brasiliano del Bordeaux, ecco che si spalanca l’ipotesi Aubameyang. Domenica l’attaccante gabonese è stato messo fuori rosa dal Borussia Dortmund: sabato il giocatore non si è presentato alla riunione tecnica per preparare il match con il Wolfsburg. I Gunners vogliono l’attaccante: costa 60 milioni.

9.36 BENEVENTO – Secondo Il Mattino, Ciciretti sarebbe anche nel mirino del club spagnolo del Getafe.

9.27 LAZIO – “De Vrij resta alla Lazio”. Il Tempo questa mattina titola con le parole del ds della Lazio Igli Tare in merito al futuro del difensore olandese: il rinnovo può arrivare oggi. Poi sul futuro: “Blinderemo Luis Alberto, Badelj non serve”.

9.18 INTER – Rafinha-Inter, ultimo tentativo. Secondo Tuttomercatoweb.com infatti, domani ci sarà un ultimo incontro con il Barcellona per cercare di trovare un accordo per il trequartista brasiliano dei blaugrana. Se tale incontro avrà esito positivo, i due club potranno mettere tutto nero su bianco per finalizzare la cessione.

9.08 JUVENTUS – Rebus Marchisio, tentazione USA”, scrive questa mattina Tuttosport. Il Principino – si legge – è ormai relegato al ruolo di riserva di lusso. Nelle gerarchie di Allegri viene dietro Khedira, Pjanic e Matuidi e con il possibile arrivo di Emre Can in estate ecco che il suo spazio potrebbe ridursi ancora di più.

8.53 NAPOLI – Il count-down è terminato e la giornata di oggi sarà quella del passaggio di Simone Verdi al Napoli. Il giocatore ieri ha ripreso la preparazione col Bologna, ma con gli accordi già trovati tra club ed i suoi agenti ed in testa già il sì al Napoli, in un clima particolare con tutti gli occhi su di lui

8.41 REAL MADRID -As” apre con una “bomba” di mercato. Il quotidiano sportivo di Madrid, sempre molto vicino alle vicende legate al club di Florentino Perez, afferma che Cristiano Ronaldo sia entrato pesantemente in contrasto con il Real Madrid, considerato colpevole dal portoghese di non aver rispettato i patti sul rinnovo del contratto. CR7, però, a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, non avrebbe intenzione di andare al Psg ma vorrebbe fortemente tornare al Manchester United, dove è diventato un campione assoluto prima di volare a Madrid e diventare una delle stelle più brillanti della storia del calcio

8.35 ROMA – L’addio di Radja Nainggolan alla Roma è ormai prossimo. Il belga, la cui posizione si era fatta davvero delicata dopo il “pazzo Capodanno” e l’esclusione dai convocati decisa da Di Francesco, potrebbe trasferirsi al Guangzhou Evergrande di Cannavaro entro la fine di gennaio. La trattativa è entrata nel vivo, il calciatore ha parlato con Di Francesco, e ha raggiunto un accordo di massima con il club cinese. La Roma dovrebbe incassare 50 milioni di euro.

8.24 GALLES – Ryan Giggs è pronto a rimettersi in gioco sulla panchina della sua Nazionale. Secondo quanto riferito dagli inglesi di Sky Sports, infatti, domani la storica bandiera del Manchester United diventerà ufficialmente il nuovo c.t. del Galles, con cui firmerà un contratto di quattro anni.

8.12 EVERTON – Sta per terminare l’avventura di Walcott con l’Arsenal. L’attaccante è ormai sempre più vicino all’Everton e anche il tecnico Sam Allardyce conferma: “Non vedo alcun punto perché non dovrebbe lasciare i Gunners, specialmente se vuole provare a giocare il Mondiale. E’ l’ultimo che potrebbe giocare, vuole avere continuità e penso che sia normale cambiare squadra”.

8.01 JUVENTUS – Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juve sta pensando a De Gea per il dopo-Buffon, che con ogni probabilità smetterà di giocare al termine di questa stagione. Il portiere del Manchester United, però, continua a interessare anche il Real Madrid e il Psg.

