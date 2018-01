LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 13 gennaio in DIRETTA: Milan su Dzeko, la Juventus vuole Han, Gomez via dal Milan, Verdi-Napoli è quasi fatta

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di sabato 13 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

18.56 FENHERBACE – Anche il Fenerbahce si unisce alla lista di acquirenti per il terzino sinistro della Sampdoria Dodò, ex Inter e Roma. Il club turco, come riporta Sky Sport, cercherà di battere la concorrenza di Siviglia e Cagliari, che hanno già manifestato il proprio interesse per il giocatore.

18.44 ATLETICO MADRID Dopo la partenza di Luciano Vietto, anche Kevin Gameiro potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Secondo El Confidencial, i Colchoneros avrebbero infatti già fissato il prezzo dell’attaccante francese intorno ai 20 milioni di euro. Per Gameiro, chiuso dal nuovo acquisto Diego Costa, è già arrivato un sondaggio del Villarreal.

18.39 LAS PALMAS – Loïc Rémy potrebbe a breve aggregarsi al Galatasaray. RMC Sport fa sapere che l’attaccante ex Chelsea, ora al Las Palmas, saluterà a breve il club spagnolo e la Liga per una nuova avventura. L’entourage della punta ha già avuto contatti con la società di Istanbul: l’affare può andare in porto nelle prossime ore

18.32 SHALKE 04 – Lo Schalke 04 vuole riportare in Bundesliga Baba Rahman. Il club tedesco, come informa il London Evening Standard, lavora infatti per acquistare a titolo definitivo il terzino sinistro classe 1994, senza spazio al Chelsea e in prestito lo scorso anno proprio nella squadra dei “minatori”. Baba era stato accostato anche alla Fiorentina.

18.24 NAPOLI – Sarà lontano da Napoli il futuro di Emanuele Giaccherini. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’esterno ex Juventus piace all’Atalanta ma, recentemente, ha avuto anche contatti col ChievoVerona.

18.18 GUANGZHOU – Il Guangzhou di Cannavaro piomba su Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese, di proprietà dell’Inter, ma attualmente in prestito al Valencia, potrebbe portare un tesoretto importante nelle casse dei nerazzurri. Se il diritto di riscatto è fissato infatti a 25 milioni di euro, Ausilio e Sabatini in estate si sono assicurati anche un 25% del surplus derivante dalla futura rivendita del giocatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

18.11 MANCHESTER CITY – Il Manchester City fa sul serio per Fred. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, i Citizens avrebbero infatti pronti ben 50 milioni di euro per il centrocampista classe 1993 di proprietà dello Shakhtar Donetsk secondo tuttomercatoweb.

18.05 GRASSHOPER – Colpo per il Grasshopper. Il club svizzero ha infatti ingaggiato il centrocampista bosniaco Rifet Kapić, proveniente dal Gorica. Il giocatore, che saluta la Slovenia dopo due anni, ha firmato fino al 2022 con il club di Zurigo secondo tuttomercatoweb.

17.55 PSG – C’è il Paris Saint-Germain interessato a N’Golo Kanté. L’Equipe fa sapere che il club francese segue il centrocampista del Chelsea, società che potrebbe accettare l’addio al calciatore ex Leicester in caso di offerta interessante proveniente dalla Francia.

17.46 MILAN – Come riporta La Gazzetta dello Sport, le prossime 72 ore saranno decisive per il trasferimento del difensore del Milan Gustavo Gomez al Boca Juniors. Il club argentino ha un accordo con il paraguaiano e ora vuole convincere il Milan: l’offerta è di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni

17.37 PARTIZAN BELGRADO – Il centrocampista Saša Marjanović (30) ha rescisso consensualmente, con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza, il contratto che lo legava al Partizan Belgrado. Adesso il centrocampista serbo, ex Sheriff, è libero di trovarsi una nuova squadra.

17.24 FEYENOORD – Robin van Persie torna al Feyenoord. L’affare non è ancora ufficiale, ma la stampa olandese scrive che l’attaccante ex Arsenal e Manchester United è prossimo a vestire nuovamente la maglia del club di Rotterdam. Il classe ’83, in scadenza a giugno col Fenerbahce, ha giocato al Feyenoord dal 1996 (iniziando nelle giovanili) fino al 2004 e sarebbe un grande ritorno.

17.12 BORUSSIA DORTMUND – Il Borussia Dortmund è pronto a chiudere per Manuel Akanji. Secondo quanto riporta Blick, i gialloneri avrebbero infatti trovato un accordo col Basilea sulla base di un conguaglio economico da 22 milioni di euro. Difensore classe 1995, Akanji è nel giro della Nazionale svizzera.

17.01 TERAMO – La S.S. Teramo Calcio comunica la risoluzione anticipata del prestito con l’attaccante Mohamed Soumarè, rientrato alla Unione sportiva Avellino. Il club, nel ringraziare il calciatore per l’impegno profuso in questi mesi (12 presenze totalizzate in campionato), gli augura le migliori fortune professionali e uman

16.50 SAMPDORIA – Alvares potrebbe partire. Come riporta tuttomercatoweb.com, il giocatore ha molto mercato in Argentina e in Messico.

16.42 JUVENTUS – Attenzione perché Rugani sembra avere molto mercato in Inghilterra ma sicuramente a gennaio non si muoverà.

16.31 NAPOLI – Vicinissimo il rinnovo di Mertens, verrà eliminata anche la clausola rescissoria.

16.23 PERUGIA – Arriva il giovane Sbordone della Juventus.

16.16 MILAN – Martina, agente vicino a Edin Dzeko, ha commentato le voci sull’interesse del Milan a Pagina Romaniste: “Tutto inventato. La gente si sveglia e scrive”.

16.08 TORINO – Mazzarri gradisce Kevin Bonifazi e vorrebbe blindarlo ma come riporta la Gazzetta dello Sport continua il pressing della SPAL.

16.03 AVELLINO – Grande ritorno di Soumarè dal Teramo.

15.56 NAPOLI – Il ds Giuntoli prova a piazzare due difensori in esubero. Si tratta di Lorenzo Tonelli e Nikola Maksimovic che, secondo TMW, sarebbero seguiti con interesse da Sassuolo, Crotone e Chievo.

15.52 BENEVENTO – Ufficiale: perfezionato l’accordo con l’Osmanlispor FK per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del calciatore Cheick Diabaté, attaccante maliano con passaporto francese.

15.49 INTER – I nerazzurri intendono monetizzare con la cessione del giovane attaccante Andrea Pinoamonti, classe ’99. La richiesta, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe di 7 milioni di euro, con diritto di riacquisto fissato al doppio.

15.42 CHIEVO – Maran vuola rinforzi in attacco e, secondo calciomercato.com, hanno individuato due profili: si tratta di Stipe Perica dell’Udinese ed Emanuele Giaccherini del Napoli, entrambi ai margini dei progetti dei rispettivi club.

15.36 GENOA – Il Grifone punta su Manuel Locatelli, centrocampista classe ’98 del Milan, ma i rossoneri, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero disposti alla cessione in prestito solo in cambio del diritto di prelazione sul cartellino del difensore Armando Izzo per la sessione estiva del mercato.

15.25 LIVERPOOL – Klopp ha individuato il profilo ideale del sostituto di Philippe Coutinho, passato al Barcellona. Si tratta di Suso, esterno del Milan, che però non ha intenzione di cedere il fantasista spagnolo. A rivelarso è As, che ritiene l’affare possibile solo se i Reds sborseranno i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

15.16 JUVENTUS – Tra i terzini sinistri nel mirino di Marotta e Paratici ci sarebbe anche il brasiliano Wendell, terzino classe ’93 del Bayer Leverkusen. Tuttosport, però, non esclude le piste che portano a Emerson Palmieri e José Gaya.

15.03 CAGLIARI – Gazzamercato rivela che la trattativa con l’Independiente Sante fe per l’acquisto del 20enne colombiano Damir Ceter è in dirittura d’arrivo. Un rinforzo in prospettiva, in attesa di sbloccare l’affare Cerri.

14.58 FIORENTINA – Secondo Sky Sport, i viola hanno messo nel mirino Yohan Cabaye del Crystal Palace, ma la trattativa è complessa a causa delle richieste troppo elevate dell’esperto centrocampista francese.

14.51 CROTONE – La società calabrese è ad un passo dall’acquisto del centrocampista offensivo Ahmed Benali del Pescara. La Gazzetta dello Sport spiega che la trattativa per il calciatore inglese, naturalizzato libico, è in fase molto avanzata.

14.43 JUVENTUS – I bianconeri sondano il mercato per Alex Sandro. L’esterno brasiliano sta disputando un’annata al di sotto delle attese e, secondo Tuttosport, la dirigenza vuol comprendere se i grandi club europei sono disposti ancora ad investire grosse cifre per lui. In estate, intanto, tornerà alla base Leonardo Spinazzola.

14.32 CAGLIARI – Dopo Leandro Castan, è il turno di Luca Caldirola. L’affare con il Werder Brema per il centrale ex Inter è in fase molto avanzata, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, i sardi non perdono di vista i profili di Dodò e Letizia.

14.24 FIORENTINA – Maxi Oliveira potrebbe tornare al Penarol. A rivelarlo è TMW, che fa sapere che il club urugaiano è interessato ad un terzino sinistro che gioca all’estero e che tutti gli indizi portano al calciatore viola.

14.18 BENEVENTO – I sanniti sono scatenati sul mercato e provano a piazzare i colpi per tentare l’assalto disperato alla zona salvezza. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi per il centrocampo sono Filip Djuricic della Sampdoria e Luca Crecco della Lazio.

14.06 ATALANTA – Ufficiale: il centrocampista Luca Rizzo risolve il prestito con la SPAL e torna al Bologna, che opta per la cessione a titolo temporaneo all’Atalanta con opzione di riscatto.

13.55 GAVORRANO – Dalla Sampdoria arriva il portiere Wladimiro Falcone classe 1995 ex Bassano Virtus.

13.51 GETAFE – Oltre alla trattativa con Amato Ciciretti del Benevento, gli spagnoli, secondo TMW, prendono in prestito secco il difensore uruguaiano Leandro Cabrera del Crotone.

13.44 PRO VERCELLI – Per i piemontesi è in arrivo il difensore Simone Gozzi (1986) dall’Alessandria. Lo riporta Alfredo Pedullà

13.38 TERNANA – Gli umbri stanno lavorando su due movimenti in uscita: l’attaccante Leonardo Taurino va all’Andria, mentre Francesco Bombagi sta per accasarsi al Pordenone. Lo riferisce TMW

13.31 FOGGIA – I rossoneri sono molto vicini a Oliver Kragl centrocampista tedesco classe 1990 del Crotone. I calabresi, a loro volta, hanno dato il beneplacito al prestito. Lo riferisce Alfredo Pedullà

13.22 NAPOLI – Appare ormai cosa fatta il passaggio di Simone Verdi agli azzurri. Secondo TMW, infatti, sarebbero già state fissate le visite mediche per la giornata di martedì

13.15 LIVORNO – Gli amaranto, che stanno dominando il loro girone di Serie C, annunciano di avere prolungato di altre due stagioni il loro contratto con il capitano Andrea Luci classe 1985. Lo riporta TuttoC

13.08 ESPANYOL – Gli spagnoli non disperano di continuare il loro rapporto con il mister Quique Sanchez Flores che sembrava ormai ad un passo dall’accordo con lo Stoke City

.@RCDEspanyol believe that Quique Sanchez Flores will not leave for @stokecity. The two parties are yet to come to an agreement. DETAILS 👇https://t.co/IgYeZOhkIi pic.twitter.com/j3pQtaWGQN — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 13, 2018

12.56 DYNAMO KIEV – Gradito ritorno alla Dynamo: dopo 10 anni, infatti, torna Ruslan Rotan, centrocampista classe 1981 ex Slavia Praga

Ruslan Rotan rejoint le Dynamo. pic.twitter.com/A4V2toA50t — Dynamo Kiev France (@FCDKFrance) January 12, 2018

12.49 MALAGA – Era nell’aria da tempo ma ora è arrivata l’ufficialità: Michel non è più l’allenatore del club spagnolo.

12.40 BOLOGNA – I rossoblù, come riporta Gianluca Di Marzio, hanno chiuso l’affare Nehuen Paz con il Newell’s Old Boys. Il difensore argentino classe 1993, infatti, arriverà per 800 mila euro.

12.31 LEICESTER CITY – Le Foxes annunciano l’arrivo dell’attaccante Fousseni Diabatè dall’Ajaccio

#lcfc have completed a deal to sign highly-rated attacker Fousseni Diabaté from Gazélec Ajaccio! ➡️ https://t.co/ZQKhxD8Vpq pic.twitter.com/3FpewxRMyz — Leicester City (@LCFC) January 13, 2018

12.22 SPAL – I ferraresi annunciano l’arrivo del terzino ex Atalanta Boukary Dramè

12.14 BARCELLONA – Dopo le visite mediche effettuate ieri, Yerri Mina è stata ufficialmente presentato al Camp Nou

12.04 LEON FC- I messicani hanno tesserato lo statunitense Landon Donovan. Il fantasista classe 1982, dunque, prosegue la sua gloriosa carriera e non appende le scarpe al chiodo

11.50 BARCELLONA – UFFICIALE: Arda Turan in prestito all’Istanbul.

11.38 Sanchez è diviso tra United e City. Come riporta il Daily Express è arrivato il momento di scegliere.

11.16 NAPOLI – Perin dovrebbe essere il dopo Reina. A giugno dovrebbe partire l’assalto al Genoa.

11.09 INTER – I nerazzurri sarebbero sulle trace di Nicolas Gaitan e il suo agente ha confermato la possibilità in un’intervista rilasciata a fcinternews.it

11.03 LEICESTER – Ufficiale l’acquisto del maliano Diabaté.

10.58 MILAN – Super offerta per Lucas Biglia secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. E’ osservato da diverse squadre, l’agente ne sta parlando con Fassone e Mirabelli.

10.46 INTER – Lisandro Lopez potrebbe essere già in panchina contro la Roma come riporta Lisandro Sport Mediaset. Si potrebbe però complicare la trattativa per Rafinha.

10.33 MILAN – L’unico arrivo per questa finestra invernale potrebbe essere quello di Izzo. Possibile scambio con Locatelli come riporta calciomercato.it ma la trattativa è proprio agli inizi.

10.24 LAZIO – De Vrij più vicino al rinnovo. Ci sarebbe sul tavolo un’offerta da 2,5 milioni di euro a stagione.

10.15 Landon Donovan torna a giocare! Lo statunitense si è accasato al Leon, in Messico.

10.02 MILAN – I rossoneri starebbero lavorando soprattutto sul mercato in uscita come riporta Il Giornale. Locatelli piace al Genoa, Paletta è nel mirino di diverse squadre, Boca Junior su Gustavo Gonez. Difficili nuovi arrivi anche se si stanno osservando Brandt e Weigl.

09.52 JUVENTUS – Voci sempre più insistenti in merito a Gimenez dell’Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore potrebbe arrivare in estate per 35-40 milioni.

09.44 FIORENTINA – I viola starebbero preparando il dopo Badelj, tutto chiaro per il Corriere dello Sport che intitola: “Soucek subito e poi Obiang”. Si sta trattando per il ceco da portare a Firenze a gennaio, per lo spagnolo si parla dell’estate.

09.32 JUVENTUS – Tuttosport parla del corteggiamento di Alex Sandro. Ci si aspetta un’asta per lui e i bianconeri pensano già al sostituto. Wendell del Leverkusen, Gaya del Valencia e Palmieri della Roma sono i nomi caldi in agenda.

09.25 ROMA – Rimaniamo sempre in casa dei giallorossi perché secondo il Corriere dello Sport, Monchi avrebbe virato le proprie attenzioni su Bereszynski, terzino polacco della Sampdoria.

09.17 ROMA – Monchi fa muro sulle offerte ricevute per Alisson come riporta La Gazzetta dello Sport. Liverpool e PSG si erano fatte avanti. Se ne riparlerà in estate.

09.08 JUVENTUS – Secondo La Stampa, i bianconeri avrebbero blindato Emre Can (contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, arriverà a giugno) ma si pensa anche a Dennis Praet, a Nicolò Barella e a Bryan Cristante.

09.02 NAPOLI – Si pensa alla cessione di Maksimovic che avrebbe estimatori in Premier e in Bundesliga come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Attenzione anche all’inserimento del Sassuolo.

08.56 SPAL – Come riporta Sportitalia, Everton Luiz sarebbe vicinissimo al club ferrarese. Grande colpo in arrivo dal Partizan Belgrado.

08.39 NAPOLI – Sembra difficile che Maurizio Sarri possa lasciare la panchina, ma nell’eventualità sarebbe pronto Giampaolo come riporta tuttomercatoweb.

08.27 JUVENTUS – Notizia clamorosa riportata da Tuttosport. I bianconeri sarebbero interessati ad Han, talento nordcoreano in forza al Perugia. L’attaccante rimarrebbe con i Grifoni fino a giugno.

08.16 INTER – I nerazzurri insistono per Rafinha e Ramires, ormai sono i due grandi obiettivi di questa finestra di mercato. Non ci saranno ulteriori innesti, gli altri ruoli sono stati giudicati coperti.

08.07 NAPOLI – Ormai Verdi è un giocatore dei partenopei come riporta il Corriere dello Sport. Le due società si sarebbero accordate per 20 milioni di euro più bonus. Il giocatore rientrerà domani dalle vacanze, entro martedì la sua decisione definitiva.

08.00 MILAN – Aumentano le voci sul possibile interessamento per Edin Dzeko. Secondo quanto riporta TUttosport, i rossoneri starebbero sondando il terreno in vista dell’estate. Valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro.













