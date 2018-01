LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2018 in DIRETTA: Kuzmina domina ancora, azzurre lontane

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint femminile di Oberhof valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. Il massimo circuito del biathlon riparte dopo la pausa natalizia dalla Germania con una gara dai mille punti di domanda. Se per ora in campo maschile si è delineato un vero e proprio duello, tra le donne sono ancora diverse le atlete in piena corsa per vincere la Coppa del Mondo generale. Il mese di gennaio, in questo senso, può essere fondamentale per creare una prima scrematura nel gruppo di testa, senza dimenticare che le grandi Classiche del prossimo mese (dopo Oberhof si andrà a Ruhpolding e Anterselva) saranno gli ultimi test prima dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. L’Italia schiera 4 atlete al via: oltre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che vanno annoverate tra le big del circuito considerando che sono quinta e sesta in classifica generale, anche Federica Sanfilippo (in crescita nelle ultime gare) e la rientrante Nicole Gontier.

Come di consueto, OA Sport vi offrirà la Diretta LIVE testuale della competizione, per non perdervi nemmeno un istante di una gara che si annuncia appassionante. La gara prenderà il via alle 12.30, ma la nostra Diretta inizierà già alle 12.10, per accompagnarvi fino alla partenza della prova.

13.35: Wierer è scivolata in 16esima piazza, Sanfilippo 37esima e Vittozzi fuori dalla zona punti.

13.28: arriva anche Preuß, 11esima appena davanti a Dahlmeier

13.23: ricordiamo le posizioni delle azzurre in attesa degli ultimi arrivi. 14esima Wierer, 30esima Sanfilippo, 36esima Vittozzi. Tre errori anche in piedi per Gontier

13.18: quarta piazza per Hildebrand, che si ferma ai piedi del podio

13.17: chiude nona Dahlmeier

13.11: Hildebrand è terza ma nell’ultimo giro deve difendersi da Makarainen, che ha 4” di ritardo

13.11: tre errori di Nicole Gontier, troppo fallosa

13.10: sbaglia anche Hildebrand! Un errore per la tedesca

13.10: altro errore di Dahlmeier in piedi, ma aveva già un ritardo prossimo al minuto dalle avversarie

13.08: Vitkova sul traguardo, terza posizione per la ceca!

13.05: è partita anche Nicole Gontier

13.04: Hildebrand in piena corsa! Dopo il primo poligono è sui tempi delle migliori!

13.04: Kuzmina arriva con 30” di vantaggio su Makarainen!

13.03: disastro di Aymonier nella seconda sessione di tiro, 3 errori

13.02: SI INSERISCE VITKOVA! Senza errori in piedi, è seconda dopo due poligoni!

13.02: sbaglia Dahlmeier, che non era nemmeno troppo veloce

13.01: Wierer terza all’arrivo, potrebbe essere una gara da top10.

12.58: Makarainen sul traguardo in prima posizione, potrebbe essere una prova da podio

12.57: KUZMINA STRAORDINARIA! Senza errori alla seconda sessione, esce dal poligono con 27” di vantaggio su Makarainen con le stesse penalità! Ha una grande opportunità!

12.55: Aymonier trova lo zero al primo poligono! Potrebbe essere molto scomoda anche per la vittoria

12.54: esce terza dal secondo poligono! Forza Dorothea!

12.53: GRANDE POLIGONO DI WIERER! Può recuperare posizioni senza errori!

12.53: doppio errore per Braisaz! Aveva quasi un match point in mano!

12.52: altro errore per Vittozzi, pesante anche per quanto riguarda l’inseguimento!

12.51: bel poligono in piedi di Sanfilippo, peccato l’errore sull’ultimo bersaglio!

12.50: errore sul terzo bersaglio! Non ne approfitta Vita Semerenko!

12.49: errore di Makarainen in piedi!

12.49: un errore anche Domracheva in piedi! Nello stesso momento, errore anche per Kuzmina a terra!

12.48: tre errori in piedi, Herrmann fuori dai giochi

12.47: Braisaz senza errori! Ha 3” di margine su Yurlova e Makarainen!

12.45: sbaglia sull’ultimo Wierer! Peccato!

12.44: due errori purtroppo per Lisa Vittozzi! Probabilmente è cambiato qualcosa nel vento, ha sistemato il mirino dopo aver mancato i due bersagli

12.43: Vittozzi ha rallentato sul finale del giro, entra al poligono con circa 15” di ritardo

12.43: non sbaglia anche Vita Semerenko, ha 8” di ritardo da Makarainen

12.42: sbaglia Sanfilippo, un errore

12.41: non sbaglia Makarainen! Poligono piuttosto selettivo a causa del vento!

12.40: una penalità anche per Domracheva!

12.39: ottimo tempo per Lisa Vittozzi! È seconda dietro Domracheva ai 1500 metri! Paga circa 7” Wierer per ora

12.38: un errore per Herrmann al primo poligono

12.36: dopo 1500 metri la bielorussa ha 4” di margine sulla tedesca. Makarainen sui tempi di Domracheva

12.35: Domracheva più veloce di Hermann dopo 800 metri

12.30: PARTITA LA GARA!

12.25: cinque minuti alla partenza! Le prime atlete sono nell’area di partenza!

12.20: la prima a partire, tra circa 10′, sarà la tedesca Denise Herrmann

12.17: ecco una foto del poligono!

12.15: vento piuttosto intenso sul tracciato di Oberhof… il poligono potrebbe diventare un problema.

12.13: tra le azzurre, Sanfilippo, Vittozzi e Wierer partiranno con pettorali bassi (9, 11 e 14) mentre Gontier scatterà con il 66.

12.10: 20′ alla partenza! Si avvicina la prima gara di Coppa del Mondo di biathlon del 2018

Foto: Serge Schwan – FISI