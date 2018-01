Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Con la sprint femminile, oggi alle 12.15 prenderà il via la quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon, la prima di un mese di gennaio molto intenso che condurrà atleti e atlete fino alle Olimpiadi. Pronostico apertissimo, dopo che a dicembre nessuna è realmente riuscita a fare la differenza: proveranno ad inserirsi nella lotta per la prima posizione anche le azzurre, in particolar modo con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che al momento sono al quinto e al sesto posto della classifica generale. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni utili pre vedere la gara: programma, orari, tv, streaming e startlist.

Il weekend di Oberhof comincerà giovedì 4 gennaio con la sprint femminile. Il giorno dopo sarà la volta della gara maschile mentre il 6 ci saranno i due inseguimenti. Domenica 7, poi, gran finale con le due staffette. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player, con la possibilità di seguire tutto in diretta anche Eurovisionsports, offerto dalla IBU.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE di tutte le gare del weekend di Oberhof.

Giovedì 4 gennaio

ore 12.30 Sprint 7.5 km femminile

LA STARLIST COMPLETA

1 HERRMANN Denise GER 1988 12:30:30 1

2 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 12:31:00

3 NILSSON Emma SWE 1993 12:31:30

4 DOMRACHEVA Darya BLR 1986 12:32:00

5 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 12:32:30

6 FURUYA Sari JPN 1990 12:33:00

7 MAKARAINEN Kaisa FIN 1983 12:33:30

8 SEMERENKO Vita UKR 1986 12:34:00

9 SANFILIPPO Federica ITA 1990 12:34:30

10 HINZ Vanessa GER 1992 12:35:00

11 VITTOZZI Lisa ITA 1995 12:35:30

12 DORIN HABERT Marie FRA 1986 12:36:00

13 JISLOVA Jessica CZE 1994 12:36:30

14 WIERER Dorothea ITA 1990 12:37:00

15 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1985 12:37:30

16 BRAISAZ Justine FRA 1996 12:38:00

17 SEMERENKO Valj UKR 1986 12:38:30

18 NOWAKOWSKA Weronika POL 1986 12:39:00

19 AKIMOVA Tatiana RUS 1990 12:39:30

20 SKARDINO Nadezhda BLR 1985 12:40:00

21 yr KUZMINA Anastasiya SVK 1984 12:40:30

22 LAUKKANEN Mari FIN 1987 12:41:00

23 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1994 12:41:30

24 HAECKI Lena SUI 1995 12:42:00

25 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 12:42:30

26 RANSOM Julia CAN 1993 12:43:00

27 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 12:43:30

28 FROLINA Anna KOR 1984 12:44:00

29 TANG Jialin CHN 1991 12:44:30

30 BESCOND Anais FRA 1987 12:45:00

31 VITKOVA Veronika CZE 1988 12:45:30 2

32 ERZEN Anja SLO 1992 12:46:00

33 DZHIMA Yuliia UKR 1990 12:46:30

34 AYMONIER Celia FRA 1991 12:47:00

35 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 12:47:30

36 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 12:48:00

37 INNERHOFER Katharina AUT 1991 12:48:30

38 GUZIK Krystyna POL 1983 12:49:00

39 GASPARIN Selina SUI 1984 12:49:30

40 LUNDER Emma CAN 1991 12:50:00

41 POLTORANINA Olga KAZ 1987 12:50:30

42 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 12:51:00

43 SLIVKO Victoria RUS 1994 12:51:30

44 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1989 12:52:00

45 FENNE Hilde NOR 1993 12:52:30

46 KRYUKO Iryna BLR 1991 12:53:00

47 DAHLMEIER Laura GER 1993 12:53:30

48 BRORSSON Mona SWE 1990 12:54:00

49 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 12:54:30

50 HILDEBRAND Franziska GER 1987 12:55:00

51 DUNKLEE Susan USA 1986 12:55:30

52 MAGNUSSON Anna SWE 1995 12:56:00

53 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 12:56:30 3

54 ZHANG Yan CHN 1992 12:57:00

55 VARVYNETS Iryna UKR 1992 12:57:30

56 EGAN Clare USA 1987 12:58:00

57 TANDY Megan CAN 1988 12:58:30

58 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1984 12:59:00

59 PISAREVA Nadzeya BLR 1988 12:59:30

60 HOFFMANN Susanne AUT 1994 13:00:00

61 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 13:00:30

62 TOMINGAS Tuuli EST 1995 13:01:00

63 OJA Regina EST 1996 13:01:30

64 MITSUHASHI Rina JPN 1990 13:02:00

65 STOYANOVA Desislava BUL 1992 13:02:30

66 GONTIER Nicole ITA 1991 13:03:00

67 GWIZDON Magdalena POL 1979 13:03:30

68 GASPARIN Elisa SUI 1991 13:04:00

69 PREUSS Franziska GER 1994 13:04:30

70 MUN Jihee KOR 1988 13:05:00

71 VIROLAINEN Daria RUS 1989 13:05:30

72 CHEVALIER Anais FRA 1993 13:06:00

73 TOFALVI Eva ROU 1978 13:06:30

74 POPOVA Stefani BUL 1993 13:07:00

75 KOCERGINA Natalja LTU 1985 13:07:30

76 LEHTONEN Venla FIN 1995 13:08:00

77 KLIMINA Darya KAZ 1989 13:08:30

78 PERSSON Linn SWE 1994 13:09:00

79 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 13:09:30 4

80 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 13:10:00

81 PISCORAN Luminita ROU 1988 13:10:30

82 KADEVA Daniela BUL 1994 13:11:00

83 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1991 13:11:30

84 RIEDER Christina AUT 1993 13:12:00

85 GAIM Grete EST 1993 13:12:30

86 CADURISCH Irene SUI 1991 13:13:00

87 KO Eunjung KOR 1996 13:13:30

88 RAIKOVA Alina KAZ 1991 13:14:00

89 ZVARICOVA Veronika CZE 1988 13:14:30

90 BEAUDRY Sarah CAN 1994 13:15:00

91 HOJNISZ Monika POL 1991 13:15:30

92 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 13:16:00

93 TOIVANEN Laura FIN 1988 13:16:30

94 ECKHOFF Tiril NOR 1990 13:17:00

95 SIMON Julia FRA 1996 13:17:30