LIVE Australian Open 2018, lunedì 22 gennaio in DIRETTA: Federer ed Halep ai quarti di finale. Avanti Keys e Kerber, fuori Fognini, Djokovic e Thiem. Ora derby ceco

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Lunedì 22 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputerano gli ultimi ottavi di finale in programm. L'Italia si affida ad Fabio Fognini che sfiderà Tomas Berdych, in campo anche Federer contro Fucsovics e Djokovic-Chung.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (lunedì 22 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla.

13.05: perfetta parità nei primi due game. 1-1

12.54 iniziato l’ultimo match della giornata. Il derby ceco tra Plyskova e Strycova

12.36 MATCH CHUNG!!! Il sudcoreano riprende ogni colpo di Djokovic che sparacchia il dritto in corridoio! Chung ai quarti!!!

12.35 Risposta in rete di Djokovic! 6-3 e triplo match point!

12.34 Punto stratosferico di Chung! Il coreano ribatte di tutto e vola 5-3.

12.33 MINIBREAK CHUNG! Grave errore di dritto di Djokovic: 4-3 per il sudcoreano e due servizi a disposizione.

12.32 Servizio profondo del serbo, Chung risponde lungo: si gira sul 3-3.

12.30 ANCORA DJOKOVIC! Siamo 2-3. Ora due servizi per il serbo.

12.29 DJOKOVIC! 1-3.

12.29 DOPPIO MINIBREAK CHUNG!!! Dritto largo di Djokovic. Siamo ai titoli di coda?

12.28 MINIBREAK CHUNG! 0-2.

12.28 Chung costringe all’errore Djokovic: 1-0.

12.27 Si va al tie break. Djokovic non trema: è 6-6.

12.23 Chung tiene la battuta dopo essere stato ancora sotto 0-30. Ora tocca nuovamente a Djokovic, che per la seconda volta serve per restare nel match dopo il cambio di campo.

12.19 Djokovic c’è! Turno tranquillo, nonostante la pressione: è 5-5.

12.15 Gioco molto combattuto, Chung tiene ai vantaggi dopo essere stato sotto 0-30: ora Djokovic servirà per restare nel match.

12.09 Annulla palla break e tiene il servizio anche Djokovic: è 4-4.

12.01 Tiene la battuta Chung dopo aver annullato una palla break sul 30-40. Il sudcoreano è avanti 4-3.

11.57 Djokovic rientra velocemente: 3-3.

11.53 CONTROBREAK DJOKOVIC!!! Pazzesco terzo set, il serbo ritorna in partita! Stop volley da applausi sul vantaggio avversario, poi una risposta vincente ed un dritto lungo di Chung consentono a Djokovic di andare 2-3.

11.45 BREAK CHUNG!!! Djokovic sbaglia una palla facile sul 40-30, poi il sudcoreano opera lo strappo: 1-3! Il serbo è davvero con l’acqua alla gola!

11.39 Tiene la battuta Chung, che sale 2-1. Game chiuso con un bel dritto vincente.

11.36 CONTROBREAK CHUNG!!! 1-1 e tutto da rifare per il serbo, che torna con le spalle al muro….

11.31 Break Djokovic in apertura di terzo set! Che reazione del serbo!

11.24 SET CHUNG!!!!! Novak Djokovic cede la battuta al termine di un nuovo interminabile turno al servizio! Il NextGen sudcoreano conduce ora 2 set a 0!!!

11.16 Tutto facile per Chung al servizio: 6-5. Djokovic serve per andare al tie break.

11.13 Ai vantaggi Djokovic allunga la partita: 5-5.

11.07 Chung tiene la battuta e sale 5-4. Ora Djokovic serve per rimanere nel set.

11.05 DJOKOVIC FA 4-4!!!

11.04 SANDGREN!!!!!!!! Tennys Sandgren (potenza del nome…) batte Thiem al quinto set e vola ai quarti di finale!!!

10.59 Recupera il break Djokovic! Dal nulla: passaggio a vuoto di Chung, che manda in rete il dritto e restituisce la battuta al serbo. Ora siamo 4-3 per il coreano. Thiem è sotto 3-5 nel quinto: Sandgren serve per il match!

10.55 Si salva Djokovic. Prima risale da 0-30, poi cancella una palla break e infine tiene la battuta. Nole è sotto 4-2 nel secondo set. Sandgren conferma il break ed è 5-2 nel quinto set: Thiem servirà per rimanere nel match dopo il cambio di campo

10.50 Break di Sangren! Attenzione: l’americano sale 4-2 nel quinto set. Thiem vicino alla sconfitta…

10.49 Chung tiene la battuta a zero e sale 4-1. Djokovic, però, sembra aver buttato via la risposta: il serbo ha lanciato un urlo di dolore sul penultimo punto…

10.47 Si sblocca Djokovic, 1-3. Sandgren sale 3-2 contro Thiem

10.43 A zero Chung! Ingiocabile il coreano in questo avvio di secondo set: 3-0. Sandgren è invece 2-1 contro Thiem nel quinto, senza break

10.41 BREAK CHUNG! Passante vincente delizioso di rovescio! Servizio strappato a 15: 2-0!

10.39 Game molto lungo, Chung annulla due palle break ma riesce a tenere la battuta, 1-0 nel secondo set. Sono 1-1 anche Thiem e Sandgren nel quinto set

10.29 Comincia il secondo set sulla Rod Laver Arena. Serve Chung

10.25 Gioco fermo sul campo centrale. Djokovic si sta facendo controllare le condizioni del gomito destro dal fisioterapista

10.23 Primo set Chung! Il coreano sfrutta il secondo set point e vince il primo set contro Djokovic: un’ora e dieci di battaglia!

10.23 Ce la fa Thiem! 9-7 il tie-break del quarto set: va al quinto il match contro Sandgren. Djokovic annulla il primo set point di Chung con una gran risposta

10.22 E sono due i mini-break di Chung! Set point: il coreano serve sul 6-3 del tie-break. Niente da fare per Thiem, 7-7

10.21 Mini-break Thiem che ha l’opportunità di chiudere il quarto set: 7-6 e servizio, mentre fa un altro mini-break Chung, ora avanti 5-3

10.20 Recupera il mini-break al termine di uno scambio durissimo Djokovic: 3-3!

10.18 Mini-break di Chung! Sale 3-2 con un doppio fallo di Djokovic. 4-3 tra Thiem e Sandgren

10.12 Ed è tie-break tra Chung e Djokovic, e tra Thiem e Sandgren

10.07 Thiem sale 6-5 contro Sandgren nel quarto set: c’è aria di un nuovo tie-break

10.05 Break Djokovic! Chung perde il servizio nel momento di chiudere e siamo 5-5: Nole completa la rimonta da 4-0

10.00 Djokovic si avvicina5-4, ma Chung servirà per il primo set dopo il cambio di campo

9.56 Chung tiene il servizio e sale 5-3. Djokovic serve per rimanere nel primo set. Thiem e Sandgren sono 4-4 nel quarto

9.52 Altro game molto lungo: Djokovic riesce a tenere la battuta ed avvicinarsi sul 4-3, con ancora un break di svantaggio. 3-3 nel quarto set tra Thiem e Sandgren

9.43 Game lunghissimo tra Djokovic e Chung: alla quinta occasione il serbo riesce a strappare la battuta al coreano e recuperare uno dei due break di svantaggio

9.40 Thiem è avanti 2-1 nel quarto set contro Sandgren, senza break

9.33 Primo game Djokovic: servizio tenuto a 15

9.30 Chung tiene la battuta e sale 4-0 nel primo set contro Djokovic. Sandgren vince il terzo set contro Thiem: 7-4 al tie-break del terzo set, l’americano è avanti ora 2 set a 1

9.26 Avvio disastroso di Djokovic, complice la spinta continua di Chung: il serbo va sotto 0-40 ma riesce ad annullare solo una palla break. Chung strappa il servizio ed è 3-0. Sandgren è avanti 4-2 nel tie-break del terzo set contro Thiem

9.23 Tie-break tra Thiem e Sandgren. Chung si salva e tiene il servizio, confermando il break (2-0)

9.20 Iniziano Djokovic e Chung e c’è subito il break del coreano nel primo gioco

9.16 5-5 tra Thiem e Sandgren

9.07 Si prosegue sull’ordine del servizio tra Thiem e Sandgren, 4-4. Intanto sul centrale sono entrati in campo e hanno cominciato il riscaldamento Djokovic e Chung

9.00: 3-3 tra Thiem e Sandgren, l’efficienza in battuta dei due è cresciuta in questo terzo parziale ed alla risposta si fa più fatica.

8.55: I servizio continuano a dominare ed il match tra l’austriaco Thiem e lo statunitense Sandrgren è sempre sul 2-2.

8.46: Sull’Hisense Arena, nel frattempo prosegue sul filo dell’equilibrio il match tra Thiem e Sandrgren: 1-1 nel terzo set.

8.41: Terminata la sfida sul Centrale si attende che scendano in campo Djokovic e Chung per la chiusura.

8.32: Simona Halep conquista i quarti di finale superado 6-3 6-2 la giapponese Osaka ed ora attende nel prossimo turno una tra Barbora Strycova e Karolina Pliskova.

8.23: Halep sempre più vicina al traguardo: 4-2 contro la nipponica Osaka che sembra non averne più da un punto di vista fisico.

8.16: Dominic Thiem chiude la seconda frazione in proprio favore sul 6-4 contro l’americano Sandgren, ristabilendo la parità nel computo dei parziali vinti

8.12: Halep avanti anche nel secondo set contro la giapponese Osaka: 3-1 per la n.1 del mondo che si avvicina ai quarti di finale

8.12: Conferma il break di vantaggio l’austriaco Thiem: 4-2 contro l’americano Sandgren. Statunitense che si è imposto 6-2 nel primo set.

8.06: Reagisce da campione Thiem, avanti nel 2° set 3-1 contro Sandgren.

8.02: Halep chiude la prima frazione sul punteggio di 6-3.

7.54: 5-3 per Simona Halep contro la nipponica Osaka, la n.1 del ranking conferma il break

7.51: Chiude il primo set in proprio favore l’americano Sandgren sul punteggio di 6-2

7.46: Halep conquista il break contro la giapponese Osaka nella Margaret Court Arena: 4-2 per la rumena, n.1 del mondo

7.42: Incrediile sull’Hisense Arena: Thiem sotto 5-2 contro Sandgren che dunque potrà servire per il 1° set.

7.38: FINITA SUL CENTRALE!!!!! 6-4 7-6 6-2 per Roger Federer contro l’ungherese Fucsovics che dunque accede ai quarti di finale del Major, per la 14esima volta in carriera.

7.34: 5-2, tiene il servizio Fucsovics ma Federer potrà concludere il match sulla propria battuta.

7.32: E con agio Federer va sul 5-1, gestendo magistralmente il turno al servizio.

7.29: BREAK FEDERER!!!! 4-1 per lo svizzero con doppio break di vantaggio. Roger sempre più vicino ai quarti di finale.

7.27: Si gioca anche nella Margaret Court Arena tra Simona Halep e la giapponese Osaka: rumena avanti 2-1 nel 1° set senza però break.

7.25: 3-1 per Federer in questo terzo set e, seppur con qualche affanno, tiene anche questo turno in battuta.

7.22: 2-1 in questo 3° set per Federer, Fuscovics riesce a tenere il servizio in questo terzo game ma è sempre indietro di un break.

7.20: Iniziato il match tra Thiem e Sandgren nell’Hisense Arena con l’americano avanti 3-1 nel 1° set.

7.18: 2-0, prende il largo Federer in questa seconda frazione e vede i quarti di finale sempre più vicini.

7.15: LAMPI DI CLASSE ALLA ROD LAVER ARENA!!! Un rovescio di controbalzo magistrale per Federer che vale il break in apertura ed è 1-0 nel terzo set per lo svizzero dopo aver vinto i primi due.

7.08: FEDERER AVANTI DI DUE SET!!!! Lo svizzero chiude con uno comodo smash 7-3 questo tie-break dopo un’ottima risposta di dritto contro il servizio di Fucsovics. Il n.2 del mondo in vantaggio di 2 frazioni.

7.07: MAGIA DI FEDERER!!! Cross di dritto lungolinea sulla riga e tre set point per lui.

7.06: 5-3 per Federer: chiude il campo con il dritto lo svizzero chiudendo con un’ottima giocata a rete.

7.05: 4-3 per lo svizzero, esce il dritto di Fucsovics ed altro mini-break di vantaggio per l’elvetico.

7.04: 3-3, sbaglia l’attacco sul suo servizio lo svizzero concedendo il passante di rovescio al rivale. Bravissimo Fucsovics poi con la battuta ad impattare.

7.02: 3-1 per lo svizzero con un’ottima prima di servizio.

7.02: 2-1, sbaglia la direzione del proprio attacco Fuscvovics e Federer passa con il rovescio in cross. Mini-break di vantaggio.

7.01: 1-0 Federer, grande approccio di dritto e chiusura con la volèe di rovescio.

7.00: Si salva Fucsovics con due errori non forzati di Federer evitabili. Si va al tie-break in questo 2° set.

6.59: Doppio fallo per l’ungherese!!! Parità.

6.58: Bravissimo Fuscovics ad arrivare su una smorzata beffarda di Federer e vantaggio per il magiaro.

6.57: Spreca un set point Federer!!! Grande difesa dell’ungherese ed il dritto dello svizzero è lungo.

6.52: 6-5 in favore di Federer in questo secondo set. Lo svizzero si conferma molto consistente in questo fondamentale anche 2° set.

6.50: 5-5, bravissimo Fucsvovics a recuperare i due punti di ritardo e chiudendo con due ottime prime di servizio.

6.48: NO NON E’ POSSIBILEEE!!!!!! Federer fa tre recuperi incredibili riuscendo a ribattere tre smash e facendo punto con Fuscovics che affossa in rete: 0-30 sul servizio del magiaro.

6.45: Ottime prime per Roger che non ha lasciato scampo al suo rivale: 5-4 per lui ed ora Fucsovics servirà per rimanere nel 2° set.

6.42: 4-4 tra Fucsovics e Federer: bravo l’ungherese a tenere il servizio giocando il più delle volte sul rovescio di Federer e mettendo in difficoltà il campionissimo elvetico.

6.37: Al servizio ora il magiaro, sotto 3-4, nel 2° set. Non ci sono stati break nella seconda frazione.

6.36: In campo in questo momento sul Centrale, Roger Federer. Lo svizzero è avanti di un set contro l’ungherese Fucsovics: 6-4 nel primo set.

6.32: Nel tabellone femminile l’americana Madison Keys strapazza la francese Caroline Garcia (6-3 6-2) mentre soffre ma vince la tedesca Angelique Kerber contro la giocatrice di Taiwan Hsieh (4-6 7-5 6-2). Entrambe le giocatrici qualificate ai quarti di finale.

6.28: Termina agli ottavi di finale l’avventura di Fabio Fognini nello Slam australiano: 6-1 6-1 6-4 per il ceco Tomas Berdych che dunque accede ai quarti di finale rispettando i pronostico. Partita magistrale la sua, al cospetto di un Fabio decisamente troppo falloso.

6.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli ottavi di finale degli Australian Open 2018

Foto: profilo twitter Australian Open