LIVE Australian Open 2018, giovedì 25 gennaio in DIRETTA: Halep-Wozniacki per il titolo! Edmund-Cilic 2-4: in palio la finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open, giovedì 25 gennaio. Giornata dedicata alle semifinali sul cemento di Melbourne: entrambe del tabellone femminile ed una del tabellone maschile. Siamo alla stretta finale ed oggi conosceremo il nome delle due finaliste del draw delle donne e di un finalista in quello degli uomini.

10.02: il nastro sporca il rovescio di Edmund che finisce in corridoio: arriva il break, 4-2 Cilic

10.02: fuori la risposta di Cilic: 30/40

10.02: fuori il dritto di Edmund dopo un gran dritto di Cilic: 15/40 due palle break

10.00: l’errore di Edmund sul rovescio: 15/30

9.58: solidissimo al servizio Cilic. Tiene la battuta a 0 e va sul 3-2

9.57: servizio e dritto di Cilic: 30/0

9.56: tiene il servizio Edmund: 2-2

9.55: si difende alla grande Edmund e viene premiato perchè Cilic mette in corridoio il dritto: 40/30

9.54: che dritto di Cilic! 30/30

9.54: prima bella risposta di Cilic e poi risposta in rete: 30/15

9.53: Edmund si apre il campo con il servizio e mette a segno un dritto vincente: 15/0

9.50: tiene il servizio Cilic: 2-1 per il croato

9.49: Cilic fa valere il servizio: 30/0

9.47: tiene il servizio il britannico a 30: 1-1

9.45: Edmund avanti 30/15

9.43: dopo il dritto di Cilic vincente, sbaglia Edmund ed il croato tiene il servizio: 1-0 Cilic

9.42: in rete il dritto di Cilic: parità

9.41: servizio micidiale: vantaggio Cilic

9.40: ancora un ace: parità

9.40: la prima annullata dall’ace di Cilic

9.38: subito due palle break per Edmund: 15/40

9.35: inizia la semifinale. Al servizio Cilic

9.29: Marin Cilic e Kyle Edmund sono in campo per il riscaldamento: tra poco si gioca la prima semifinale maschile dell’Australian Open

8.43: Alle 9.30 avremo la semifinale del singolare maschile: scenderanno in campo Marin Cilic e Kyle Edmund.

8.41: E’ FINITAAAA!!!!!!!!! 9-7 in questo terzo set e Simona Halep vola in finale piegando una Kerber mai doma. 6-3 4-6 9-7 il punteggio finale. Sarà dunque Wozniacki-Halep la finale del singolare femminile degli Australian Open 2018.

8.40: Seconda di servizio lentissima ed Halep ad aggredire con un dritto molto coraggioso!!!

8.40: Si salva la Kerber con un’ottima prima di servizio.

8.39: SPINGE, SPINGE SIMONA HALEP!!! Kerber fa il muro ma viene sgretolato dal rovescio lungolinea della rumena: 30-40 e match point.

8.35: Tiene il servizio Simona Halep, molto decisa con il dritto: 8-7 ed ora tocca alla Kerber servire per rimanere nel match.

8.31: Stavolta è il servizio a premiare la Kerber: due ottime prime grande profondità nei colpi da fondo: 7-7. Si continua ad oltranza. Ricordiamo che non c’è il tie-break e la prima delle due giocatrici che avrà 2 punti di vantaggio sull’altra vincerà.

8.27: 2 ACE NEL GAME!!!! Simona Halep passa condurre 7-6 dopo aver visto la sconfitta in faccia! Kerber al servizio.

8.25: INCREDIBILEEEE!!!!!!!! SI VA SUL 6-6!!! Stremate entrambe dai recuperi, alla fine è la Halep a centrare il break con il carattere. Ora la rumena al servizio.

8.24: Alza ancora il ritmo la Halep e con il rovescio incrociato conquista la palla break.

8.23: Simona Halep reagisce ed affrontati i due match point con coraggio leonino!!! 40-40.

8.22: 2 MATCH POINT PER LA TEDESCA!!

8.17: Kerber on fire ed Halep in confusione! Tedesca devastante in questa fase da fondo con il dritto e rumena costretta a subire il break. La tedesca servirà per il match!

8.14: La lotta continua!!! Kerber annulla un match point ed impatta sul 5-5. Grandissima forza di volontà per la tedesca.

8.07: FANTASTICA LA KERBER!!!!! Un braccio di ferro infinito premia la tedesca che ottiene il controbreak e potrà pareggiare il conto. Halep avanti 5-4.

8.04: C’E’ IL BREAK DELLA HALEP!!!!! Grandissimo scambio tra le due ma decide poi un rovescio incredibile per la rumena. Halep che andrà a servire per il match.

8.00: Che cuore Simona Halep! Sotto 0-30, sfodera tre vincenti uno più bello dell’altro e con il servizio chiude, aggiudicandosi il settimo game: 4-3.

7.56: Grande profondità con il dritto della Kerber che imprime un ritmo di palla notevole: 3-3.

7.53: 3-2 con il brivido per Simona Halep che, con i denti, tiene il servizio recuperando da una situazione di iniziale vantaggio: 3-2 per le in questo 2° set.

7.49: Partita dalle mille emozioni: avanti 0-30 la Halep spreca il vantaggio con due errori banali, consentendo alla tedesca di mantenere il servizio ed andare sul 2-2.

7.44: Tiene la battuta Simona Halep, stavolta, senza problemi andando sul 2-1.

7.41 E alla fine c’è il controbreak della Halep con un rovescio lungolinea molto ben eseguito, approfittando di una seconda molto morbida della Kerber: 1-1.

7.39: Si salva la tedesca approfittando anche di due errori grossolani della Halep e poi il suo dritto lungolinea è devastante: 40-40.

7.38: 0-40 con tre errori gratuiti della Kerber che sembra ancora affaticata dallo scambio precedente.

7.36: CHE PUNTOOOO!!!!!! Recuperi incredibili di entrambi con la Kerber arriva benissimo sulla controsmorzata della Halep, pallonetto della rumena, si rigioca ed è un dritto risolutivo a dare il punto alla tedesca. 1-0 e servizio per la teutonica.

7.35: Recupero incredibile della Kerber che resistendo da fondo, lascia partire un dritto lungolinea mancino devastante: 30-40.

7.33: Inizia il 2° set con la rumena al servizio.

7.31 E CE LA FA LA KERBER!!! Due prime poderose valgono il set alla tedesca che si aggiudica il parziale 6-4. Si va dunque al terzo parziale.

7.30: Si va ai vantaggi anche in questo game con la Halep capace di rimontare dal 40-15, annullando due set point.

7.26: Cede la rumena, forzando il rovescio lungolinea, mandandolo in corridoio. Break per la Kerber, 5-4 in questo 2° set con la possibilità di chiudere la frazione al servizio.

7.25: Stecca il rovescio lungolinea la Halep e palla break per la Kerber.

7.24: Si va ai vantaggi con una giocata particolare della Halep che risponde con una palla corta e chiude con una comoda volée di dritto.

7.22: Si salva Angelique Kerber, con un ottimo dritto lungolinea ed un recupero eccezionale sulla palla corta della Halep: 4-4 in questo 2° set.

7.21: Nuova parità con un rovescio completamente scentrato dalla tedesca.

7.20: Arrivano due errori della Halep che dà una mano alla Kerber in un momento decisivo: vantaggio della tedesca.

7.19: Dritto risolutivo della rumena che continua il proprio pressing da fondo: ancora palla break.

7.18: Annulla la Kerber con il solito scherma: servizio esterno e dritto lungolinea: 40-40.

7.17: Spinge con grandissima decisione la Halep con il rovescio lungolinea: palla break.

7.13: Un game davvero buttato dalla Kerber che con tre errori dà una mano alla Halep: 4-3 per la rumena in questo secondo set, senza break.

7.11: 3-3, Kerber brava a rientrare in partita approfittando di una Halep, in questa fase, un po’ in difficoltà e con una velocità di palla inferiore.

7.08: C’E’ IL CONTROBREAK!!!! Ottima accelerazione incrociata di rovescio per la Kerber che recupera il break di ritardo: 3-2 per la Halep. La tedesca ha ora la chance di pareggiare con il servizio.

7.07: Attenzione, palla break! Rovescio lungolinea della rumena che finisce in corridoio.

7.06: Si ferma sul nastro il dritto della Halep: 40-40.

7.05: Ancora errori per Angelique e possibilità per il 4-1 per la rumena.

7.03: CHE DRITTI DELLA HALEP!!!! Tre colpi incrociati uno più bello dell’altro per la rumena che porta la Kerber all’errore e c’è il break: 3-1 per la Halep in questo 2° set.

7.02: Altro scambio lungo ed un dritto lungolinea profondo mette in difficoltà la Kerber che sbaglia ancora una volta.

7.01: Si salva Angelique con una buona prima di servizio sul dritto della Halep: 40-40.

7.00: Palla break per la Halep! Nel braccio di ferro la rumena sembra avere qualcosa in più.

6.56: Tiene il servizio ancora la Halep che sfrutta molto bene un’ottima percentuale di prime di servizio in campo (oltre il 70%). 2-1 per la rumena, senza break, in questo 2° set.

6.53: Si salva la Kerber in questo 2° game anche aiutata dal nastro facendo questo game con un dritto potentissimo: 1-1 nel 2° set.

6.50: Troppi errori per la Kerber, specie con il dritto: 1-0 per la Halep che inizia con il piede giusto anche questo 2° set dopo aver vinto il primo.

6.48: Inizia il 2° set con la Halep al servizio.

6.45: Si arresta in questo nono game la rimonta della Kerber che paga un avvio orribile. 6-3 per Simona Halep in questo 1° set.

6.45: Ottimo rovescio in corsa della Kerber che sorprende la rumena: 15-40.

6.44: Reazione della Halep e scambiando molto bene da fondo si guadagna 3 palle break.

6.40: Partita che si è completamente ribaltata: a zero la Kerber strappa il servizio alla rumena. Gli errori della prima parte di partita, ora sono vincenti per la teutonica che continua la propria inesorabile rimonta: 5-3.

6.39: 5-2 per la Halep, secondo gioco conquistato dalla Kerber che arriva benissimo sulla palla corta della rumena chiudendo con una comoda volèe. N.1 del mondo ora al servizio per cercare di chiudere la frazione in proprio favore.

6.38: Risponde alla grandissima la Halep che con il rovescio lungolinea sorprende l’avversaria: 40-15.

6.38: Due splendidi dritti lungolinea portano la Kerber ad avere tre palle per il 2-5.

6.36: Il nastro favorisce la tedesca, chiamando a rete la rumena passata dal dritto lungolinea della Kerber: 5-1 per la Halep e servizio per la teutonica. Vedremo se Angelique è entrata in partita.

6.36: Tenta una reazione la Kerber: 0-40 con la Halep autrice di tre doppi falli.

6.34: Precisissima Simona Halep con il suo gioco da fondo: Kerber costretta a fare il tergicristallo e terzo break della prima frazione: 5-0 per la rumena che ora potrà già servire per aggiudicarsi il 1° set.

6.33: Buona prima di servizio della tedesca e rovescio out della Halep: 30-40.

6.33: 15-40, grande recupero della Halep con un cross di dritto incredibile ma poi insacca il rovescio in rete.

6.32: Continua a produrre vincenti la Halep: un inizio folgorante e 3 palle break in questo 5° gioco.

6.30: Game ai limiti della perfezione per Simona Halep: 1 ace, due vincenti ed a zero si porta 4-0. Kerber, per il momento, non pervenuta.

6.27: Davvero una brutta Kerber in questi primi game: tantissimi errori ed un parziale di 12-3 in favore della Halep che bissa il break del 1° game, andando avanti 3-0 nel 1° set.

6.23: Decisamente più in palla in quest’inizio di incontro la Halep con la Kerber molto fallosa: 2-0 per la rumena nel 1° set.

6.22: Altro dritto in rete della tedesca, molto contratta in quest’inizio di incontro: 1-0 per la rumena con break.

6.22: Dritto mancino della Kerber sul nastro e subito due palle break per la Halep.

6.21: Molto bene la Halep: traiettorie profonde ed arrotate che le valgono il punto: 15-30.

6.20: Inizia la seconda semifinale tra la Kerber e la Halep!

6.17: In campo in questo momento la rumena Simona Halep e la tedesca Angelique Kerber stanno effettuando il riscaldamento nella Rod Laver nella seconda semifinale del tabellone femminile. Si è già conclusa infatti la prima che ha sorriso alla danese Caroline Wozniacki, vittoriosa 6-3 7-6 contro la belga Elise Mertens, centrando la prima finale in carriera a Melboune (clicca qui per leggere la cronaca).

6.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata importante negli Australian Open 2018 di Melbourne.

