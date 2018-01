LIVE Atalanta-Juventus, semifinale Coppa Italia in DIRETTA: 0-1. Higuain decisivo, Buffon para un rigore

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI ATALANTA-JUVENTUS

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si fronteggiano due squadre a caccia di un risultato importante in vista della sfida di ritorno in programma tra un mese: si preannuncia uno scontro molto avvincente e appassionante con i bianconeri che partiranno con i favori del pronostico. I Campioni d’Italia, detentori del trofeo, se la vedranno contro gli arrembanti orobici che invece inseguono un traguardo storico: ci sarà davvero da divertirsi anche perché su questo campo gli uomini di Allegri hanno pareggiato a inizio stagione.

Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio, arricchirà questo martedì 30 gennaio. Tra i pali tornerà Gigi Buffon mentre in attacco dovrebbe esserci spazio per Higuain e Bernardeschi senza Dybala. Gasperini potrà contare su Gomez e Berisha per fare la differenza. Saranno 90 minuti di fuoco, determinanti per la corsa verso la Finale di Roma contro la vincente di Milan-Lazio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

FINISCE QUI. ATALANTA-JUVENTUS 0-1, Higuain decide la semifinale d’andata con un gol al terzo minuto. Buffon para il rigore a Gomez.

90+3′ Cartellino giallo per Bentancur! Fallo al limite dell’area di rigore, mancano due minuti.

90+2′ Atalanta avanti tutta con la forza della disperazione ma la manovra è confusa.

Cinque minuti di recupero. La Juventus è in affanno.

89′ Esce Pjanic, entra Bentancur.

88′ BUFFOOOOOOOOOOON! Parata miracolosaaaaaaaaaa! Atalanta vicinissima al pareggio in un forcing di massa all’interno dell’area di rigore.

87′ Sta succedendo poco in campo. La Juventus sembra accontentarsi del vantaggio, l’Atalanta non ha la forza per provarci.

84′ Higuaiiiiiiiin! Converge verso il centro dopo un’azione di prepotenza ma chiudo troppo il tiro che si spegne a fondo campo.

82′ Due cambi, uno per squadra: fuori Benatia, dentro Barzagli; fuori Gomez, dentro Petagna.

81′ Ammonito Masiello. Fallo su Bernardeschi a centrocampo.

80′ Higuain tenta di fare tutto da solo sulla fascia, arriva al limite dell’area, prova a saltare Palomino ma viene fermato.

78′ Tiro smorzato di Ilicic, tutto facile per Buffon.

76′ Seconda sostituzione per l’Atalanta. Esce Cristante, entra Barro.

76′ Higuain indemoniato! Dalla propria metà campo va via in accelerazione, Toloi lo ferma sulla trequarti dell’Atalanta e rimedia un cartellino giallo.

73′ OCCASIONEEEEEEE! De Sciglio dalla destra crossa in mezzo, Mandzukic ci arriva di testa, pallone di poco a lato.

71′ La Juventus non sta correndo particolari rischi, l’Atalanta non affonda.

68′ Sta succedendo poco in campo, le due squadre sembrano essere anche stanche. L’Atalanta sta trovando gli spazi chiusi e deve aggirare la diga di centrocampo dei bianconeri, per il momento invalicabile.

65′ Matuidi cerca un cross dalla sinistra ma Berisha esce bene a mezza altezza e pare in maniera ottimale.

63′ Prima sostituzione per la Juventus: esce Douglas Costa, entra Bernardeschi.

60′ Rispetto al primo tempo, comunque, l’Atalanta si fa vedere con più continuità in avanti e punta sul possesso palla ma attacca poco la profondità. La Juventus si limita a chiudere e lo fa senza particolari difficoltà.

58′ Le due squadre si stanno un po’ studiando a centrocampo, ritmi bassi e gioco poco acceso rispetto a quanto visto nel primo tempo.

55′ Toloi si propone in attacco, Ilicic gli offre il pallone ma sbaglia un agevole controllo al limite dell’area di rigore.

53′ Ora il possesso palla è tutto dell’Atalanta anche se non riesce a rendersi pericolosa nei pressi dell’area di Buffon.

50′ Non funziona lo strumento di comunicazione tra arbitro e assistenti. Si sta giocando molto poco in questo inizio di ripresa. Valeri sostituisce l’auricolare.

48′ Avvio di secondo tempo molto spezzettato, l’Atalanta comunque sembra essere scesa in campo con atteggiamento diverso.

46′ Gomez subito pericoloso con il destro a giro ma Buffon parte prontamente. Khedira a terra a metà campo, gioco interrotto.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

CAMBIO PER L’ATALANTA. Entra Ilicic, esce Cornelius.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. ATALANTA-JUVENTUS 0-1, gol di Higuain al 3′. Buffon ha parato il rigore a Gomez.

Due minuti di recupero.

43′ Finale di primo tempo con ritmi bassi, la Juventus è in totale controllo della partita.

40′ Higuain è caldissimo in questo primo tempo. Ancora palla per Matuidi che tira a botta sicura ma viene deviato in calcio d’angolo. La nebbia sembra essersi intensificata.

38′ Pjanic la mette in mezzo per i compagni ma non trova la deviazione vincente.

37′ Fallo su Pjanic all’altezza della trequarti.

35′ Che chanceeeeeeee! La Juventus attacca in 5 sfruttando un disimpegno sbagliato di Masiello, Mandzukic è generoso e passa a Matuidi al limite dell’area di rigore ma il suo tiro in porta è impreciso.

33′ I bianconeri continuano a dominare con un possesso palla asfissiante.

30′ La partita è molto vibrante, la Juventus ha fin qui dominato legittimando il vantaggio ma l’Atalanta ha avuto l’occasione di pareggiare con un calcio di rigore, unico momento in cui si sono resi pericolosi nei pressi della porta di Buffon.

28′ HIGUAIIIIIIIN! Di prima intenzione calcia direttamente in porta dai 20 metri, il pallone scheggia la traversa. La Juventus è molto aggressiva.

25′ BUFFOOOOOOOOOOOOOOOOON! PARATOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Fermato il rigore di Gomez, rasoterra sulla sua destra davvero troppo debole! Gigi è tornato alla grande a 40 anni e 2 giorni!

24′ RIGOREEEEEEE! VALERI INDICA IL DISCHETTO! Il tocco di mano in area c’è stato! Finta di Cornelius, Benatia aveva il braccio largo anche se davvero da distanza ravvicinata.

23′ Valeri fa personalmente al Var!

23′ Presunto intervento di mano di Benatia in area di rigore! L’Atalanta protesta ma l’arbitro non interviene. Gasperini furioso con il quarto uomo.

22′ Siamo a metà tempo, fiammata della tifoseria atalantina su un’iniziativa di Gomez. Ora il pubblico si vuole fare sentire.

19′ Juventus ancora in avanti, i nerazzurri sono sotto pressione. Pjanic e De Sciglio stanno mettendo in difficoltà gli avversari.

17′ Hateboer pericoloso sull’esterno, Alex Sandro è in ritardo, riesce a metterla in mezzo ma è troppo debole, Matuidi spazza. Ora l’Atalanta sta prendendo fiducia.

14′ I ritmi sono un po’ calati dopo il veemente avvio dei bianconeri. L’Atalanta però non riesce a creare occasioni per cercare il pareggio.

12′ Ora l’Atalanta prova a pressare alto ma la Juventus si sta impegnando in un bel giro palla sulla linea difensiva.

10′ Douglas Costa tenta di crossare in mezzo ma la sua iniziativa viene deviata in corner.

9′ Benatia sbaglia un disimpegno, Gomez cerca Cristante ma senza risultato.

7′ Juventus in costante possesso palla, l’Atalanta non riesce proprio a toccare la sfera ed è rintanata nella propria trequarti.

5′ Atalanta schiacciata da una Juventus veramente scatenata in questo avvio di partita. Khedira ha provato a bucare la difesa dei nerazzurri in evidente difficoltà.

ATALANTA-JUVENTUS 0-1. Gol convalido con il Var.

3′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN! La Juventus la sblocca subito! Il Pipita ruba palla sulla trequarti, si invola verso l’area di rigore e la piazza di piatto nell’angolino destro.

2′ OCCASIONISSIMAAAA! Palla lunga per Higuain in area, la rimette in mezzo ma Berisha si salva. Non si vede benissimo in campo, i giocatori potrebbero avere dei problemi.

20.48 INIZIA LA PARTITA. C’è nebbia a Bergamo.

20.46 Suona l’inno della competizione.

20.40 Cinque minuti all’inizio della partita.

20.34 Per l’Atalanat un 3-3-1-2 con Cornelius e Gomez avanti a Cristante, torna Berisha.

20.32 Oggi Gigi Buffon torna tra i pali dopo una lunga assenza. La Juventus si affida al tridente offensivo con Higuain e Mandzukic insieme a Douglas Costa, niente Dybala e Bernardeschi.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita.

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA:

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: