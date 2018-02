Lazio-Milan, ritorno semifinale Coppa Italia: la data. Quando si gioca? Programma, orari e tv

Mercoledì 28 febbraio la Coppa Italia sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma per la semifinale di ritorno tra Lazio e Milan. Nel match d’andata a San Siro, non vi sono state marcature e va da sé che si deciderà tutto nella serata romana. I rossoneri potranno contare sul vantaggio del gol in trasferta ma, nello stesso tempo, i laziali, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di centrare un’altra finale in questa manifestazione e le motivazioni non mancano.

Ci si gioca una fetta di stagione importante e la vincitrice di questa sfida avrà come avversaria o Atalanta o Juventus coi bianconeri fortemente indiziati visto il successo 1-0 a Bergamo (partita d’andata). Ne vedremo delle belle a fine febbraio tra due squadre che concepiscono il calcio in modo diverso: la formazione di Simone Inzaghi più manovriera mentre quella di Rino Gattuso molto più impostata sul gioco in verticale.

Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva e in chiaro su RAI 1. La gara sarà visibile per tutti anche in streaming attraverso RaiPlay. Inoltre OASport metterà a disposizione la solita DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere neanche un istante.

Mercoledì 28 febbraio

ore 20.45 Lazio-Milan – Semifinale d’andata Coppa Italia 2018 – Diretta tv su Rai 1/ DIRETTA LIVE su OASport













Foto: Gianfranco Carozza