Judo: Elio Verde annuncia il ritiro dalle competizioni

In occasione dei Campionati Italiani Assoluti di judo 2018, tenutisi nel fine settimana ad Ostia, il trentenne campano Elio Verde ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni.

Nel corso della sua carriera, il judoka campano ha costruito gran parte dei suoi successi nella categoria 60 kg. In particolare, nel 2009 ottenne il bronzo mondiale, mentre nel 2010 e nel 2011 fu terzo agli Europei, risultati che resteranno a lungo le ultime medaglie azzurre in queste competizioni, fino alle ultime due stagioni, quando l’Italia ha rinnovato la propria presenza sui podi internazionali. Di lui si ricorda anche la medaglia olimpica sfiorata nel 2012 a Londra, dove fu quinto, mentre sul circuito mondiale vanta quattro vittorie e podi prestigiosi come i due argenti del Grand Slam di Rio de Janiero (2010 e 2011) ed il bronzo del Grand Slam di Mosca (2010). Passato alla categoria 66 kg dopo le Olimpiadi londinesi, il quattro volte campione italiano assoluto ha inizialmente faticato a ritrovarsi, ma ha poi raggiungo il settimo posto ai Mondiali 2015 ed il terzo al Grand Prix de L’Avana 2016, per quella che resterà la sua ultima medaglia internazionale. Tuttavia, la contemporanea esplosione di Fabio Basile non gli ha permesso di partecipare ai Giochi di Rio de Janeiro.

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: EJU