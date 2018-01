Hockey su pista, 18^ giornata Serie A1 2018: testacoda tra Forte dei Marmi e Giovinazzo, insidia Bassano per il Lodi

Un testacoda sarà il match clou della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. La capolista Forte dei Marmi sfiderà tra le mura amiche il Giovinazzo, ultimo in classifica e ormai quasi spacciato, in un match sulla carta senza storia. Ma la storia insegna che le insidie sono sempre dietro l’angolo e per i toscani sarebbe un peccato mortale sottovalutare una sfida in apparenza molto abbordabile. Ben più complessa sarà la missione del Lodi, che affronterà il Bassano, un avversario in grado di sottrarre punti ai lombardi già all’andata e di frenare di recente la corsa del Forte dei Marmi. Un successo contro i veneti proietterebbe il Lodi nuovamente in orbita, scacciando definitivamente la crisi dopo la confortante vittoria sul campo del Viareggio, che a sua volta andrà a Correggio in cerca dei tre punti per rimettersi in marcia e lanciare il guanto di sfida alle due fuggitive.

Alle sue spalle, però, il Breganze non molla e contro il Trissino cercherà di dar seguito alla striscia positiva, anche se gli ospiti non hanno alcuna intenzione di cedere e proveranno a preservare a denti stretti la zona playoff. Decisamente interessante anche il match tra Follonica e Sarzana, due compagini partite male ed ora in grande spolvero. I liguri, in particolare, cercheranno di piazzare un blitz che assumerebbe un’importanza capitale per dare linfa alla rincorsa all’ottava posizione. Il Valdagno, intanto, reduce da tre pareggi e una sconfitta, avrà un’occasione ottima per ripartire tra le mura amiche contro la matricola Thiene, mentre lo Scandiano andrà a Monza per provare a frenare i lombardi, in corsa per i playoff, e scacciare lo spettro della retrocessione.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey