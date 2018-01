Biglietti Chievo-Juventus (27 gennaio): come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A

Sabato 27 gennaio allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus farà visita al Chievo nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dal successo di misura all’Allianz Stadium contro il Genoa, continuano il duello a distanza con il Napoli e fanno rotta verso la città di Romeo e Giulietta, con l’obiettivo di centrare i tre punti.

Gli uomini di Massimiliano Allegri non perdono dal 19 novembre (ultima sconfitta contro la Sampdoria a Marassi) e sono fermamente intenzionati ad allungare la loro striscia vincente. Pur privi dell’estro di Paulo Dybala, la Vecchia Signora ha impressionato per concretezza e compattezza ritrovando la conclamata solidità difensiva. Tuttavia saranno gli attaccanti, come al solito, gli osservati speciali ed è chiaro che la figura di Gonzalo Higuain è sempre ben in evidenza anche se l’apporto realizzativo non è ai livelli degli anni passati.

Sulla sponda clivense, la formazione di Maran viene dalla pesante sconfitta esterna contro la Lazio e confrontarsi con la Juve non sarà cosa facile. Tuttavia, i gialloblu sono compagine da non sottovalutare specie quando giocano tra le mura amiche e i campioni d’Italia non potranno permettersi distrazioni.

Foto: pagina facebook Juventus