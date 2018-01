Hockey su pista, 16^ giornata Serie A1 2017-2018: incroci pericolosi per Forte dei Marmi e Lodi, scontri diretti in zona retrocessione

Incroci pericolosi per le prime della classe in occasione della 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista, in programma quasi integralmente martedì 16 gennaio a causa della concomitanza con le coppe europee. Il Forte dei Marmi, nuova capolista della massima serie, dovrà vedersela con il temibile Bassano, che ha più volte dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le big, mentre il Lodi, reduce da un pareggio e una sconfitta, non potrà concedersi altri passi falsi al cospetto del Follonica, apparso in gran forma in questa fase del torneo.

Trema anche il Viareggio, che a Monza dovrà cercare di portare a casa l’intero bottino per non perdere ulteriormente contatto dalle prime, ma è consapevole di affrontare un avversario smanioso di far punti per agganciare il treno playoff. Il Valdagno, dal canto suo, non è più così al sicuro nei piani alti della classifica e nel derby veneto contro il Trissino si giocherà una fetta del suo destino, mentre il Sarzana proverà a piazzare il colpo a Breganze per tentare l’assalto definitivo all’ottava posizione contro una delle squadre più complete del torneo.

In un campionato ormai spezzato in tre tronconi, la lotta per la salvezza coinvolge ormai soltanto quattro squadre, che si sfideranno tra loro in due match che potrebbero mutare radicalmente le gerarchie in zona retrocessione. Correggio e Thiene andranno in cerca di punti nello scontro diretto per mettersi al riparo da sorprese, mentre Scandiano e Giovinazzo scenderanno in campo già domani, sabato 13 gennaio, per mettere pressione alle altre due rivali e risalire la china dai bassifondi della classifica.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey