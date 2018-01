Hockey ghiaccio, EBEL 2017-18: Bolzano centra la quarta di fila, Zagabria annichilito! Ora si sognano i playoff

Dopo la trentanovesima e sestultima giornata di EBEL 2017-18, l’HCB Alto Adige Alperia continua a sperare e a lottare per il sesto posto. Al Palaonda, contro il Medvescak Zagabria che occupa al momento proprio la sesta piazza in classifica, i Foxes mettono sul ghiaccio una prestazione maiuscola, vincendo per 6 a 3. Cinque reti soltanto nel primo drittel, che i padroni di casa chiudono avanti per 3 a 2: poi nel periodo centrale un goal per parte, prima delle reti di Angelidis ed Egger che nel terzo drittel chiudono i conti per la gioia dei 3.500 del Palaonda.

Bolzano in grande spolvero con gli special team: powerplay a segno tre volte su tre, penalty killing perfetto con quattro inferiorità superate indenni. Con questi tre punti i biancorossi scavalcano il Fehervar e si portano al nono posto con 51 punti, a meno uno dal Graz, a meno due dal Dornbirn e a meno quattro dallo Zagabria (che deve recuperare una partita col Vienna). Cinque le partite ancora da giocare nella regular season.

Nelle altre sfide, il Graz ha avuto la meglio sul Fehervar in uno scontro decisivo per quanto riguarda la lotta al sesto posto che vale i playoff: finisce 7-2 in favore dei padroni di casa, che come detto si avvicinano a Zagabria. Anche Dornbirn ne approfitta, rifilando a Znojmo un tennistico 6-2. Incredibile e inaspettata la vittoria di Salisburgo nei confronti dei Vienna Capitals, che non sembrano ora così imbattibili anche in ottica playoff: finisce 5-1 in favore dei padroni di casa, ora terzi in classifica. Nell’ultima gara in programma ieri sera, Linz ha battuto 2-0 il Villach.

I risultati della 39^ giornata dell’EBEL

Graz 7-2 Fehervar

Salisburgo 5-1 Vienna

Znojmo 2-6 Dornbirn

Linz 2-0 Villach

Bolzano 6-3 Zagabria

La classifica dopo 39 partite

Vienna 82

Linz 72

Salisburgo 67

Klagenfurt* 66

Innsbruck* 61

Zagabria* 55

Dornbirn 53

Graz 52

Bolzano 51

Fehervar 50

Villach 44

Znojmo 43

*una partita in meno













