Ginnastica, caso abusi sessuali. Comitato Olimpico USA: “Siamo con le vittime. Si dimettano i dirigenti federali”

Il Comitato Olimpico Nazionale Statunitense (USOC) si è scusato ufficialmente con tutte le vittime del dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale di ginnastica artistica femminile che ieri è stato condannato a una pena tra i 40 e i 175 anni per abusi e molestie sessuali su oltre 150 minori.

Il Presidente Scott Blackmun ha dichiarato che la famiglia olimpica è tutta attorno alle vittime e ha indirizzato una lettera alle ragazze: “Lo scopo di questo messaggio è dire a tutte le vittime di Nassar che siamo profondamente dispiaciuti. Lo abbiamo detto in altri contesti ma non siamo stati abbastanza diretti con voi. Ci dispiaciamo per le pene che quel terribile uomo vi ha causato e ci scusiamo per non avervi garantito un’opportunità sana per inseguire i vostri sogni sportivi“. USOC ha ufficialmente chiesto ai dirigenti e ai piani alti della Federazione di Ginnastica di rassegnare le proprie dimissioni.