Ginnastica, Larry Nassar condannato a 175 anni di carcere! Pena pesante per il “Mostro degli abusi sessuali”

Larry Nassar è stato condannato dal Tribunale del Michigan a una pena che va dai 40 ai 175 anni (la durata specifica verrà definita in seguito). L’ex medico della Nazionale Statunitense di ginnastica artistica femminile è stato dichiarato colpevole di abusi e molestie sessuali su 160 vittime che nel corso degli anni hanno denunciato il fatto e che nell’ultima settimana si sono presentate di fronte al giudice Rosemari Aquilina per raccontare le proprie esperienze. Si tratta a tutti gli effetti di una condanna a morte, come ha dichiarato la stessa giudice, visto che il dottore ha 54 anni di età e sta già scontando una pena di 60 anni per detenzione di materiale pedopornografico.

Poco prima della sentenza, Nassar ha avuto l’ultimo diritto di parola come da giurisprudenza statunitense e si è rivolto alle vittime presenti in aula: “Le vostre parole mi hanno scosso nel profondo. Riconosco che quanto sto provando impallidisce davanti al dolore e al trauma che state provando. Non ci sono parole per descrivere la vastità del rammarico che provo per quanto accaduto“. Pesanti anche le parole di Angela Povilaitis, assistente del procuratore generale: “Nassar è probabilmente il maggiore aggressore sessuale di minori nella storia“.