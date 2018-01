Fed Cup 2018, Italia-Spagna: le possibili convocate. Possibile rientro per Camila Giorgi? Iberiche senza Garbine Muguruza

Manca meno di un mese all’inizio della Fed Cup 2018. L’Italia è riuscita a mantenersi nel World Group II lo scorso anno e in questa stagione tenterà la risalita nel Gruppo Mondiale, dal quale è stata estromessa nel 2016. La rincorsa delle azzurre partirà il 10 e 11 febbraio, quando la squadra capitanata da Tathiana Garbin giocherà a Chieti contro la Spagna. Un incrocio intrigante, che sa di rivincita: furono proprio le iberiche a condannare l’Italia alla retrocessione due anni fa.

Una sfida delicata, dunque, alla quale le azzurre si avvicinano con tante incognite. La più importante è legata alle convocazioni. La punta sarà Sara Errani, per forza di cose. La tennista bolognese è tornata alla grande dopo la squalifica di due mesi per doping, remando nei tornei minori e guadagnandosi sul campo il ritorno nel circuito WTA. Sfortunatamente, però, la sua corsa si è fermata nella finale delle qualificazioni di Melbourne: Sarita è risultata la prima lucky loser a rimanere fuori dal tabellone principale. Uno stop che comunque non può togliere merito ad Errani, risalita fino alla posizione numero 133 del mondo. Toccherà a lei prendere per mano le compagne, come già capitato lo scorso anno. Con il ritiro di Francesca Schiavone dalla Nazionale e Roberta Vinci che si avvicina a fine carriera, per il ruolo di seconda singolarista potrebbe farsi largo un’ipotesi intrigante.

Stiamo parlando del ritorno di Camila Giorgi. Un rientro che avrebbe del clamoroso, vista la querelle che ha visto protagonisti la tennista marchigiana e la FIT. Sembra uno scherzo del destino: tutto cominciò proprio due anni fa, quando Camila non rispose alla convocazione dell’allora capitano Corrado Barazzutti proprio nello spareggio contro la Spagna. Tathiana Garbin, però, ha lavorato sin dal suo arrivo per trovare una soluzione e far rientrare l’azzurra, squalificata per 9 mesi dal Collegio di Garanzia del CONI su richiesta della Federazione (con una sentenza a dir poco paradossale). Un riavvicinamento sembra esserci stato, complice l’allontanamento, o comunque la presenza meno ingombrante, del padre di Camila, visto a dir poco non di buon occhio all’interno dell’ambiente federale. Il ritorno di Giorgi in azzurro sarebbe davvero fondamentale, non solo in ottica spareggio contro la Spagna, ma anche guardando al futuro. Camila sembra aver trovato finalmente continuità in questo inizio di 2018, in cui ha mostrato un tennis più solido e meno da ‘tutto o niente’.

Non se la passa bene la Spagna dall’altro lato. Garbiñe Muguruza ha cominciato una stagione da incubo ed ha già dichiarato che non prenderà parte alla sfida. Un forfait che rende meno temibile il confronto ma non per questo scontato, tutt’altro: il team iberico potrà comunque contare su Carla Suarez Navarro, numero 39 del mondo e ritrovatasi a Melbourne, e Lara Arruabarrena, numero 86. La superficie, ovvero la terra indoor, potrebbe però giocare a favore delle azzurre…













Foto: profilo Twitter Sydney International