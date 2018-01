F1: in Germania il Circus sarà visibile sui canali televisivi in chiaro. Lo share premia l’investimento

Come ormai è ufficiale, in Italia per per guardare in tv il Mondiale di F1 2018, bisognerà pagare l’abbonamento a SKY per la rinuncia della Rai ad investire sul campionato d’automobilismo più importante, dopo anche la decisione di declinare l’investimento per i Mondiali di calcio. 17 di questi GP saranno visibili in esclusiva sul canale satellitare (dunque a pagamento), mentre appena 4 andranno in onda anche in chiaro su TV8.

In Germania le cose vanno diversamente. L’emittente Tv RTL, infatti, ha voluto rinforzare il suo palinsesto con l’obiettivo di trasmettere in diretta tutti i round in programma forte anche dei dati di share. Una situazione che sicuramente potrebbe alimentare la stizza di tutti i tifosi italiani costretti a ricorrere alla pay-tv per assistere al campionato del mondo. Vero è che, per quanto concerne il servizio pubblico del Bel Paese, i dati non erano di certo negativi per cui la scelta editoriale, a vantaggio di qualche partita di Champions League, fa decisamente discutere.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI