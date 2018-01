Dakar 2018, prima tappa altre categorie: Casale guida tra i quad, Loprais tra i camion, molto bene Camelia Liparoti nei SxS

E così è iniziata. La Dakar 2018 da Lima, capitale del Perù, ha preso il via e quest’oggi, con la prima tappa, la Lima-Pisco i piloti hanno dato libero sfogo a tutte le loro qualità per iniziare un’avventura lunga quasi 9000 km che il 20 gennaio porterà la carovana della rally-raid più famoso del mondo in Argentina a Cordoba.

Ebbene nelle tre categorie dei quad, dei camoni e dei sxs primi riscontri cronometrici significativi. Nella prima categoria citata il cileno Ignacio Casale, in sella alla Yamaha, ha fatto segnare il miglior tempo in 12:25:30. Il vincitore dell’edizione 2014 aveva detto di prediligere molto le prime stage ed ha fatto seguire i fatti alle parole. Fin dal primo passaggio, infatti, Casale ha impresso alla corsa un ritmo indiavolato precedendo così al traguardo della prima tappa il russo, campione del 2017 Sergey Karyakin con 1′ di vantaggio e l’argentino Pablo Copetti (3° nella Dakar 2017) in terza piazza in questo primo arrivo a quasi 2′ dalla vetta. Una situazione che vede ben cinque Yamaha nei primi cinque posti, a testimonianza della bontà del modello nipponico molto prestazionale. In più, la folta presenza sudamericana nelle posizioni che contano dimostra ancora una volta come e quanto questa categoria sia gradita ai colori dell’America meridionale.

1 241 1 241 I. CASALE YAMAHA 000:27:32

2 240 S. KARIAKIN YAMAHA 000:28:32

3 242 P. COPETTI YAMAHA 000:30:31

4 249 N. CAVIGLIASSO YAMAHA 000:30:40

5 243 R. SONIK YAMAHA 000:31:33

6 254 K. KOOLEN BARREN RACER 000:31:35

7 255 G. GALLEGO YAMAHA 000:32:13

8 269 S. VITSE YAMAHA 000:32:16

9 264 T. KUBIENA IBOS 000:32:32

10 246 J. GONZALEZ FERIOLI YAMAHA 000:33:34

Tra i camion sorprende il non vedere i forti russi dominare la scena. Al momento, infatti, è il ceco Aleš Loprais del team Tatra ad essere in vetta grazie al successo della stage 1 in 25’15” davanti all’olandese Van den Brink (25’37” con il Renault Trucks) ed al primo russo, trionfatore del 2017, Nikolaev a 29″ su Kamaz. Siamo solo all’inizio e la classifica dovrà ancora prendere una propria fisionomia. Pertanto piloti del calibro di Airat Mardeev (8°) e Dmitry Sotnikov (7°), sempre dell’armata Kamaz, torneranno in auge. Lo stesso dicasi, per l’argentino Villangra, solo 21° in quest’esordio sul suo Iveco con un ritardo però considerevole di 16’37”. Per lui una partenza a rilento che lo obbligherà ad un pronto riscatto.

1 504 1 504 A. LOPRAIS TATRA 000:25:15

2 506 M. VAN DEN BRINK RENAULT TRUCKS 000:25:37

3 500 E. NIKOLAEV KAMAZ 000:25:44

4 509 T. VAN GENUGTEN IVECO 000:26:26

5 515 A. SHIBALOV KAMAZ 000:26:33

6 512 S. VIAZOVICH MAZ 000:27:01

7 502 D. SOTNIKOV KAMAZ 000:27:03

8 507 A. MARDEEV KAMAZ 000:27:26

9 505 M. KOLOMY TATRA 000:27:40

10 518 A. VISHNEUSKI MAZ 000:28:05

Infine nella categoria SxS sfrutta alla grande le strade di casa il peruviano Anibal Aliaga che sulla Polaris ha ottenuto il miglior riscontro odierno di 31:27 con 3’01” di vantaggio sullo spagnolo Pena Campo (Polaris) e con 3’23” sul francese Fournier (Polaris). Da segnalare l’ottima prestazione della nostra Camelia Liparoti che, esordiente nella categoria ma avendo 9 Dakar alle spalle, ha risposto presente classificandosi quinta a 3’46” dal leader. Un risultato davvero considerevole per lei.

1 388 A. ALIAGA POLARIS 000:31:27 00:00:00

2 396 JL. PENA CAMPO POLARIS 000:34:28 00:03:01 00:00:00

3 387 C. FOURNIER POLARIS 000:34:50 00:03:23 00:00:00

4 370 P. DE MELLO BREYNER YAMAHA 000:35:10 00:03:43 00:00:00

5 351 C. LIPAROTI YAMAHA 000:35:13 00:03:46 00:00:00

6 359 JC. URIBE RAMOS CAN – AM 000:44:32 00:13:05 00:00:00

7 361 P. GARROUSTE POLARIS 001:05:36 00:34:09 00:00:00

8 356 R. VARELA CAN – AM 001:11:09 00:39:42 00:00:00

9 375 J. NICOLAS GONZALEZ YAMAHA 001:15:10 00:43:43 00:00:00

10 362 L. LARRAURI CAN – AM 001:50:45 01:19:18













