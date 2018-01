Classifica altre categorie Dakar 2018, prima tappa (6 gennaio): Casale e Loprais troneggiano nei quad e nei camion

La Lima-Pisco è andata in archivio, prima tappa della Dakar 2018 e nei quad, nei camion e nei SxS qualcosa si è già definito. Nelle tre categorie, infatti, sono il cileno Casale, il ceco Loprais ed il peruviano Aliaga a dominare la scena, ma siamo solo all’inizio della grande avventura, lunga quasi 9000 km. Di seguito le graduatorie.

LA CLASSIFICA DEI QUAD DOPO LA PRIMA TAPPA

1 241 1 241 I. CASALE YAMAHA 000:27:32 00:00:00

2 240 S. KARIAKIN YAMAHA 000:28:32 00:01:00 00:00:00

3 242 P. COPETTI YAMAHA 000:30:31 00:02:59 00:00:00

4 249 N. CAVIGLIASSO YAMAHA 000:30:40 00:03:08 00:00:00

5 243 R. SONIK YAMAHA 000:31:33 00:04:01 00:00:00

6 254 K. KOOLEN BARREN RACER 000:31:35 00:04:03 00:00:00

7 255 G. GALLEGO YAMAHA 000:32:13 00:04:41 00:00:00

8 269 S. VITSE YAMAHA 000:32:16 00:04:44 00:00:00

9 264 T. KUBIENA IBOS 000:32:32 00:05:00 00:00:00

10 246 J. GONZALEZ FERIOLI YAMAHA 000:33:34 00:06:02 00:00:00

11 271 D. MAZZUCCO CAN-AM 000:34:42 00:07:10 00:00:00

12 273 M. ANDUJAR YAMAHA 000:36:16 00:08:44 00:00:00

13 272 JC. CARIGNANI YAMAHA 000:36:22 00:08:50 00:00:00

14 278 G. ENRICO YAMAHA 000:38:10 00:10:38 00:00:00

15 275 M. BENNAZAR YAMAHA 000:38:16 00:10:44 00:00:00

16 265 M. ANTIMIROV YAMAHA 000:38:23 00:10:51 00:00:00

17 276 A. FANTONI CAN-AM 000:38:46 00:11:14 00:00:00

18 280 GH. GIORDANA YAMAHA 000:39:15 00:11:43 00:00:00

19 248 A. HERNANDEZ YAMAHA 000:40:18 00:12:46 00:00:00

20 284 G. GONZALEZ YAMAHA 000:40:39 00:13:07 00:00:00

21 262 B. DA COSTA YAMAHA 000:42:16 00:14:44 00:00:00

22 288 M. LOPEZ CAN-AM 000:42:42 00:15:10 00:00:00

23 287 C. CAJICA PINTO CAN-AM 000:44:09 00:16:37 00:00:00

24 289 L. MARTINEZ CAN-AM 000:44:15 00:16:43 00:00:00

25 245 A. DUTRIE YAMAHA 000:44:38 00:17:06 00:00:00

26 290 S. MARTINEZ CAN-AM 000:44:44 00:17:12 00:00:00

27 291 PL. NOVARA CAN-AM 000:45:06 00:17:34 00:00:00

28 256 W. NOSIGLIA HONDA 000:46:21 00:18:49 00:00:00

29 294 M. SARQUIZ CAN-AM 000:46:22 00:18:50 00:00:00

30 292 H. PAREDES HONDA 000:46:24 00:18:52 00:00:00

31 258 D. DOMASZEWSKI HONDA 000:47:18 00:19:46 00:00:00

32 260 A. GIROUD YAMAHA 000:50:35 00:23:03 00:00:00

33 261 Z. TUMA YAMAHA 001:10:11 00:42:39 00:00:00

34 259 S. SOUDAY YAMAHA 002:29:56 02:02:24 00:00:00

35 257 K. WISNIEWSKI CAN – AM 002:30:10 02:02:38 00:00:00

36 251 NA. SANABRIA GALEANO YAMAHA 002:33:48 02:06:16 00:00:00

37 282 M. MEDEIROS YAMAHA 002:39:44 02:12:12 00:00:00

38 286 CJ. MALAGA CARPIO YAMAHA 002:41:40 02:14:08 00:00:00

39 263 CA. VERZA YAMAHA 002:43:45 02:16:13 00:00:00

40 247 J. MACHACEK YAMAHA 002:45:10 02:17:38 00:00:00

41 285 C. JOFFRE YAMAHA 002:50:50 02:23:18 00:00:00

42 266 D. SHILOV YAMAHA 002:53:43 02:26:11 00:00:00

43 274 PL. BUSTAMANTE CAN – AM 002:54:17 02:26:45 00:00:00

44 270 F. ALARD YAMAHA 002:55:03 02:27:31 00:00:00

45 283 R. AIRALDI CAN-AM 002:55:25 02:27:53 00:00:00

46 277 O. ROUCKOVA YAMAHA 002:55:57 02:28:25 00:00:00

47 279 C. MASSEY CAN-AM 002:59:30 02:31:58 00:00:00

48 268 JB. NIJEN TWILHAAR CAN – AM 002:59:34 02:32:02 00:00:00

49 293 N. ROBLEDO SERNA CAN-AM 003:05:58 02:38:26 00:00:00

LA CLASSIFICA DEI CAMION DOPO LA PRIMA TAPPA

1 504 1 504 A. LOPRAIS TATRA 000:25:15 00:00:00

2 506 M. VAN DEN BRINK RENAULT TRUCKS 000:25:37 00:00:22 00:00:00

3 500 E. NIKOLAEV KAMAZ 000:25:44 00:00:29 00:00:00

4 509 T. VAN GENUGTEN IVECO 000:26:26 00:01:11 00:00:00

5 515 A. SHIBALOV KAMAZ 000:26:33 00:01:18 00:00:00

6 512 S. VIAZOVICH MAZ 000:27:01 00:01:46 00:00:00

7 502 D. SOTNIKOV KAMAZ 000:27:03 00:01:48 00:00:00

8 507 A. MARDEEV KAMAZ 000:27:26 00:02:11 00:00:00

9 505 M. KOLOMY TATRA 000:27:40 00:02:25 00:00:00

10 518 A. VISHNEUSKI MAZ 000:28:05 00:02:50 00:00:00

11 503 A. VASILEVSKI MAZ 000:28:20 00:03:05 00:00:00

12 511 T. SUGAWARA HINO 000:28:38 00:03:23 00:00:00

13 517 G. HUZINK RENAULT 000:28:39 00:03:24 00:00:00

14 516 M. VAN DEN HEUVEL SCANIA 000:29:18 00:04:03 00:00:00

15 510 M. MACIK LIAZ 000:29:38 00:04:23 00:00:00

16 508 A. ARDAVICHUS IVECO 000:30:10 00:04:55 00:00:00

17 514 S. ROTSAERT MAN 000:34:02 00:08:47 00:00:00

18 525 R. DE GROOT DAF 000:34:07 00:08:52 00:00:00

19 531 J. VAN KASTEREN RENAULT TRUCKS 000:35:12 00:09:57 00:00:00

20 522 P. SABATE MERCEDES 000:41:28 00:16:13 00:00:00

21 501 F. VILLAGRA IVECO 000:41:52 00:16:37 00:00:00

22 523 D. INGELS MAN 000:41:54 00:16:39 00:00:00

23 521 Y. SUGAWARA HINO 000:42:08 00:16:53 00:00:00

24 526 E. WIGMAN GINAF 000:42:48 00:17:33 00:00:00

25 532 M. SOLTYS TATRA 000:46:19 00:21:04 00:00:00

26 519 J. JUVANTENY MAN 000:50:00 00:24:45 00:00:00

27 543 S. LACOURT MAN 000:54:19 00:29:04 00:00:00

28 530 M. BEHRINGER MAN 000:55:24 00:30:09 00:00:00

29 528 A. KADSHAI DAF 001:08:38 00:43:23 00:00:00

30 537 S. BESNARD MAN 001:09:13 00:43:58 00:00:00

31 529 R. GONZALEZ DAF 001:14:58 00:49:43 00:00:00

32 541 P. VRNAK TATRA 001:20:15 00:55:00 00:00:00

33 540 R. RANDYSEK MAN 001:31:46 01:06:31 00:00:00

34 535 N. MONTECCHIO MERCEDES 001:42:41 01:17:26 00:00:00

35 534 P. CALABRIA MERCEDES 001:42:49 01:17:34 00:00:00

36 533 A. CABINI MERCEDES 001:43:17 01:18:02 00:00:00

37 545 A. HERRERO MERCEDES 001:59:06 01:33:51 00:00:00

38 536 M. SAUMET MAN 002:07:27 01:42:12 00:00:00

LA CLASSIFICA DEI SXS DOPO LA PRIMA TAPPA

1 388 1 388 A. ALIAGA POLARIS 000:31:27 00:00:00

2 396 JL. PENA CAMPO POLARIS 000:34:28 00:03:01 00:00:00

3 387 C. FOURNIER POLARIS 000:34:50 00:03:23 00:00:00

4 370 P. DE MELLO BREYNER YAMAHA 000:35:10 00:03:43 00:00:00

5 351 C. LIPAROTI YAMAHA 000:35:13 00:03:46 00:00:00

6 359 JC. URIBE RAMOS CAN – AM 000:44:32 00:13:05 00:00:00

7 361 P. GARROUSTE POLARIS 001:05:36 00:34:09 00:00:00

8 356 R. VARELA CAN – AM 001:11:09 00:39:42 00:00:00

9 375 J. NICOLAS GONZALEZ YAMAHA 001:15:10 00:43:43 00:00:00

10 362 L. LARRAURI CAN – AM 001:50:45 01:19:18 00:00:00

11 378 JJ. DE BARROS SAWAYA POLARIS 002:01:50 01:30:23 00:00:00













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL RALLY

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Dakar