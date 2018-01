Dakar 2018, dodicesima tappa auto: vince Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz in gestione sempre in vetta all’overall

791 km complessivi, 522 km di prova speciale per le auto. Questi i numeri della 12esima tappa della Dakar 2018, la Chilecito-Fiambalà-San Juan in territorio argentino. Una stage caratterizzata da un caldo soffocante e da un percorso particolarmente tortuoso, con le ormai note difficoltà di navigazione legate alla scelta del giusto sentiero tra i letti dei fiumi in secca. Un contesto, dunque, che ha messo a dura prova tutti gli equipaggi.

Tappa semplicemente spettacolare quella che è andata in scena quest’oggi. Tantissimi ribaltamenti di fronte, in vetta alla graduatoria parziale, che hanno poi premiato la Toyota del qatariano Nasser Al-Attiyah, al terzo centro in questa edizione del rally-raid. L’alfiere del team nipponico ha piegato, al termine di un lungo ed estenuante duello, la Peugeot del francese Stephane Peterhansel, giunto con un ritardo di 2’03” dal vincitore.

Al volante della sua Hilux, Al-Attiyah ha fatto la differenza nella seconda parte della speciale recuperando rispetto a Peterhansel e portandosi a casa una vittoria importante per il morale e mettere un po’ di pressione a Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, leader della classifica generale sull’altra 3008DKR (Peugeot), ha tagliato il traguardo in nona posizione con 18’07” di svantaggio. Il madrileno, nel corso di tutta la gara, ha deciso di non prendersi eccessivi rischi, conscio del vantaggio sostanziale nell’overall: +00H44’41” su Peterhansel e +01H05’55” sul vincitore odierno a due tappe dalla conclusione.

Tornando alla cronaca della stage 12, terza posizione per l’altra Toyota del sudafricano Giniel De Villiers, a 4’33” dalla vetta, a precedere la prima Mini X-Raid Team dell’argentino Orlando Villanova (a +5’56”) che, nella prima parte della speciale, aveva mostrato una grande velocità peccando, però, nella navigazione. In quinta piazza, un altro grande protagonista ovvero l’olandese Bernhard ten Brinke (Toyota) anch’egli particolarmente attivo in questa Chilecito-Fiambalà-San Juan. L’orange, infatti, era stato il migliore fino al secondo check point perdendo terreno nel finale (+7’53” dal leader). A completare la top10, il finlandese Mikko Hirvonen (X-Raid Team Mini) a 12’15”, l’arabo Sheikh Khalid Al Qassimi (PH-Sport) a 12’33”, il polacco Jakub Przygonski (+14’51”) sulla Mini del team Orlean/X-Raid, il citato Sainz e Cyril Despres sull’altra Peugeot (+21″37)

CLASSIFICA DODICESIMA TAPPA DAKAR – AUTO

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 05H 49′ 57” 2 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 05H 52′ 00” + 00H 02′ 03” 3 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 05H 54′ 30” + 00H 04′ 33” 4 307 ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID TEAM 05H 55′ 53” + 00H 05′ 56” 5 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 05H 57′ 50” + 00H 07′ 53” 6 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 06H 02′ 12” + 00H 12′ 15” 7 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 06H 02′ 30” + 00H 12′ 33” 8 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL ORLEN TEAM / X-RAID 06H 04′ 48” + 00H 14′ 51” 9 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 08′ 04” + 00H 18′ 07” 10 308 CYRIL DESPRES DAVID CASTERA TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 11′ 34” + 00H 21′ 37”











Foto: profilo twitter Dakar 2018