Dakar 2018, classifica generale altre categorie dopo la 10a tappa (16 gennaio): quasi tutto deciso nei quad, mentre tra camion e sxs tutto è ancora aperto

La decima tappa della Dakar 2018 lascia la situazione di classifica pressochè immutata sia per quanto riguarda i quad, i side-by-side, ed i camion. La prima prova tutta in terra argentina, non sconvolge le graduatorie, ma riapre alcuni discorsi, tranne per quanto riguarda Ignacio Casale nei quad, che può gestire quasi due ore di vantaggio sulla seconda posizione. Side-by-side e camion sono ancora in ballo, e tutto si deciderà da qui a domenica.

QUAD

Il cileno Ignacio Casale (Casale Racing) prosegue nel suo dominio assoluto della Dakar 2018, sfruttando un vantaggio di quasi due ore sui più diretti inseguitori. Alle sue spalle gli argentini Jeremias Gonzalez Ferioli (Consultores De Empresas) e Nicolas Cavigliasso (Team Al Desert) si contendono il secondo posto e sono distanziati di poco meno di due minuti. Dalla terza posizione, detenuta dal peruviano Alexis Hernandez (Alexis Hernandez Racing), i distacchi valicano le tre ore e trenta minuti e sono assolutamente incolmabili. Precipita il francese Alex Dutrie, che nella sola tappa odierna perde un’ora e 14 minuti.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR 2018 – QUAD



SIDE-BY-SIDE

Ancora al comando i brasiliani Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (South Racing – CAN AM) ma vedono avvicinarsi, e non poco, il team composto dal francese Patrice Garrouste e l’elvetico Steven Griener (Xtremeplus Polaris) che gli recupera quasi due ore nella sola decima tappa. Anche i peruviani Juan Carlos Uribe Ramos e Javier Uribe Godoy (CAN-AM Perù) sono sotto l’ora di distacco. La categoria non è affatto assegnata.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR 2018 – SIDE-BY-SIDE

CAMION

I russi Eduard Nikolaev, Evgeny Yakovlev e Vladimir Rybakov (Kamaz-Master) mantengono oltre 24 minuti di vantaggio sugli argentini Federico Villagra, Ricardo Adrian Torlaschi e Adrian Arturo Yacopini (YPF Infinia) e non devono fare altro che gestire la situazione in vista delle ultime tappe della Dakar 2018. Dalla terza posizione in poi, detenuta dai bielorussi Siarhei Viazovich, Pavel Haranin e Andrei Zhyhulin (Maz Sportauto), il ritardo sfiora addirittura le quattro ore, ed è assolutamente irrecuperabile.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR 2018-CAMION













Foto: Ignacio Casale