Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018: la graduatoria dopo il gigante di Garmisch. Hirscher ipoteca la settima Coppa

Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Garmisch. L’austriaco, con i 100 punti conquistati oggi, allunga ulteriormente sia nella classifica generale che in quella di specialità, staccando un Henrik Kristoffersen che non è andato oltre il quarto posto. Ora, Hirscher si avvia seriamente verso la conquista della settima Coppa del Mondo generale consecutiva, un record che sarebbe quasi impossibile da battere. Balza in avanti Manuel Feller, al primo podio della carriera.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 Marcel Hirscher AUT 1254

2 Henrik Kristoffersen NOR 1080

3 Aksel Lund Svindal NOR 716

4 Kjetil Jansrud NOR 665

5 Beat Feuz SUI 636

6 Alexis Pinturault FRA 627

7 Matthias Mayer AUT 502

8 Dominik Paris ITA 466

9 Vincent Kriechmayr AUT 455

10 Peter Fill ITA 446

11 Thomas Dressen GER 435

12 Andre Myhrer SWE 435

13 Aleksander Aamodt Kilde NOR 434

14 Manuel Feller AUT 416

15 Hannes Reichelt AUT 414

16 Michael Matt AUT 354

17 Victor Muffat Jeandet FRA 333

18 Daniel Yule SUI 330

19 Adrien Theaux FRA 325

20 Max Franz FRA 323

La classifica di gigante della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 Marcel Hirscher AUT 520

2 Henrik Kristoffersen NOR 415

3 Alexis Pinturault FRA 269

4 Matts Olsson SWE 259

5 Manuel Feller AUT 244

6 Justin Murisier SUI 199

7 Zan Kranjec SLO 182

8 Ted Ligety USA 164

9 Mathieu Faivre FRA 145

10 Stefan Luitz GER 140

11 Luca De Aliprandini ITA 130

12 Leif Kristian Haugen NOR 126

13 Florian Eisath ITA 108

14 Loic Meillard SUI 103

15 Manfred Moelgg ITA 100













Foto: Tanaka – Pentaphoto/FISI