Combinata nordica, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti i convocati dell’Italia. Alessandro Pittin guida la spedizione azzurra

Quattro alfieri azzurri a caccia di un grande risultato a PyeongChang. La Federazione Italiana Sport Invernali ha definito il quadro dei convocati per le Olimpiadi 2018, integrando l’elenco per la combinata nordica con Raffaele Buzzi, Aaron Kostner e Lukas Runggaldier, che vanno ad aggiungersi alla punta di diamante Alessandro Pittin. Sarà quest’ultimo la freccia principale all’arco di un gruppo che nutre ambizioni da medaglia a PyeongChang, anche se pesa come un macigno l’assenza di Samuel Costa, esploso nella passata stagione con i primi due podi individuali in carriera prima di incappare in un grave infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a finire tre volte sotto i ferri. Pittin, dal canto suo, è tornato estremamente competitivo e vanta un podio in Coppa del Mondo a Ramsau, dove è giunto secondo alle spalle del tedesco Fabian Riessle dopo aver limitato i danni dal trampolino normale, a lui più congeniale. Ma a Lillehammer è arrivato per il carnico anche un confortante quinto posto nella Gundersen dal trampolino lungo, testimonianza evidente della vena ritrovata da un atleta che vanta in carriera un bronzo olimpico a Vancouver 2010 e un quarto posto a Sochi 2014.

La pattuglia italiana, però, include anche un altro elemento di grande esperienza, Lukas Runggaldier, alla sua terza partecipazione olimpica. L’atleta nativo di Bolzano non sta attraversando il momento migliore della sua carriera, ma la sua esperienza può rivelarsi preziosa per l’Italia soprattutto nella staffetta. Undicesimo a Vancouver e settimo a Sochi, Runggaldier da tempo fatica a fare la differenza, ma ha dalla sua talento e carisma per riprendere vigore proprio nel mese più importante. Alla prima esperienza, invece, Raffaele Buzzi, che ha mostrato segnali di crescita in questa stagione dopo un infortunio che lo ha costretto a restare a lungo ai box. A Ruka, nella prima Gundersen stagionale, Buzzi si è piazzato al 25° posto, il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, salvo perdere vigore nei mesi a seguire, ma il suo entusiasmo potrebbe condurlo anche ad un risultato di prestigio a PyongChang. Aaron Kostner, infine, godrà di una ribalta importante per confermare le ottime referenze che lo coinvolgono. A soli 18 anni, Kostner ha collezionato sei gare in Coppa del Mondo, giungendo 41° in Val di Fiemme, ma ha mostrato un potenziale importante e proverà a dare il meglio di sé alle Olimpiadi per poi proiettarsi verso un futuro radioso.

Ecco i convocati italiani per la combinata nordica alle Olimpiadi 2018:

Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Lukas Runggaldier













Foto: Twitter Red Bull Italy