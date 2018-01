Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018: la graduatoria dopo Lenzhereide. Rebensburg rafforza il secondo posto

Tessa Worley ha vinto il gigante di Lenzhereide. La francese è al primo successo stagionale e ha preceduto Viktoria Rebensburg, che rafforza così il primato nella classifica di specialità e il secondo posto in Coppa del Mondo. Balzo in avanti per Worley, che entra in top ten nella generale. Federica Brignone resta al quarto posto nella classifica di gigante.

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1513

2 REBENSBURG Viktoria GER 714

3 HOLDENER Wendy SUI 702

4 WEIRATHER Tina LIE 601

5 VLHOVA Petra SVK 594

6 GUT Lara SUI 592

7 WORLEY Tessa FRA 587

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 579

9 GOGGIA Sofia ITA 570

10 BRIGNONE Federica ITA 567

11 GISIN Michelle SUI 540

12 HANSDOTTER Frida SWE 527

13 VONN Lindsey USA 432

14 SCHILD Bernadette AUT 429

15 MEILLARD Melanie SUI 366

La classifica di gigante della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 REBENSBURG Viktoria GER 502

2 WORLEY Tessa FRA 470

3 SHIFFRIN Mikaela USA 421

4 BRIGNONE Federica ITA 274

5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 271

6 BRUNNER Stephanie AUT 249

7 MOELGG Manuela ITA 216

8 HOLDENER Wendy SUI 185

9 DREV Ana SLO 176

10 HECTOR Sara SWE 152

11 VLHOVA Petra SVK 149

12 HROVAT Meta SLO 145

13 ROBNIK Tina SLO 144

14 MEILLARD Melanie SUI 139

15 ALPHAND Estelle SWE 120

16 BASSINO Marta ITA 112

17 GOGGIA Sofia ITA 106

18 CURTONI Irene ITA 104













Foto: pagina Facebook Viktoria Rebensburg