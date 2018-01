Calcio, Serie A 2018, Fiorentina-Inter 1-1: Icardi illude i nerazzurri, Simeone trova il pari al 91′

Tanto spettacolo tra Fiorentina e Inter, ma nessuna delle due riesce a primeggiare. Al Franchi il match finisce in parità sull’1-1 con i nerazzurri che passano in vantaggio ad inizio ripresa con Icardi, ma al 91’ arriva il gol di Simeone, che regala un punto ai viola, che hanno meritato questo risultato, giocando una grande partita. Sfuma quindi nel finale la vittoria per l’Inter, che non riesce ad uscire ancora dal momento di crisi.

Nel primo tempo parte forte la Fiorentina, che sfiora subito il vantaggio con Simeone, che non riesce però a trovare la porta da due passi. Le azioni più pericolose dei viola arrivano tutte dalla destra grazie ad un Chiesa scatenato, ma nessuno dei tanti cross viene sfruttato al meglio. La difesa nerazzurra soffre, ma riesce a reggere l’urto. Nell’ultimo quarto d’ora l’Inter prova a reagire e allo scadere ha una buona occasione con Icardi, che da ottima posizione non riesce però a colpire il pallone, che si perde sul fondo. Il primo tempo termina quindi senza reti.

Nel secondo tempo l’Inter entra meglio in campo e trova il vantaggio al 55’. Calcio di punizione battuto alla perfezione da Cancelo, con il pallone che arriva ad Icardi, che colpisce di testa, ma trova la parata di istinto di Sportiello. Il pallone rimane però nella zona di Icardi e questa volta l’attaccante argentino la ribadisce in rete. La Fiorentina però non demorde e continua ad attaccare con grande intensità. I viola vanno più volte vicini al pareggio, grazie ad un grande Chiesa e anche all’ottimo impatto di Babacar. Proprio allo scadere i padroni di casa riescono a trovare la rete del pari. Al 91’, al termine di una bella azione, Eysseric riceve palla in area e serve di prima intenzione Simeone, che da due passi insacca in rete per il definitivo 1-1.













Foto: Gianfranco Carozza