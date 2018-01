Calcio, Serie A 2017-2018: Napoli e Juventus hanno fatto il vuoto, restano in due per la lotta scudetto. Chi la spunterà?

La lotta scudetto sarà una questione tra Napoli e Juventus. A meno di colpi di scena, sarà una delle due compagini ad aggiudicarsi il tricolore, dato che i recenti passi falsi di Inter e Roma hanno aperto una voragine tra le prime due della classifica e il resto del gruppo, che invece si giocherà i posti disponibili per la Champions e l’Europa League. Il Napoli può disporre di un esiguo vantaggio nei confronti della Juventus, distante un punto tanto misero quanto prezioso per definire le attuali gerarchie del torneo, ma saranno tante le variabili che contribuiranno alla conquista di uno scudetto che assumerebbe una valenza storica per entrambi i club. Il Napoli, infatti, attende il tricolore dai tempi di Diego Armando Maradona, che spedì in orbita i partenopei con due scudetti nel 1987 e nel 1990, unici due titoli per il club all’epoca guidato dal patron Corrado Ferlaino. La Juventus, dal canto suo, ha intenzione di scrivere un’altra pagina di storia prolungando il suo record di scudetti consecutivi a sette affermazioni di fila e innanzandosi ancor di più nell’Empireo delle squadre più forti di sempre in Italia.

E allora chi la spunterà? I piatti della bilancia ad oggi non pendono da nessun versante, testimonianza evidente dell’equilibrio che regna sovrano tra le due migliori squadre del campionato di Serie A, che ieri ha visto in scena la prima delle ultime 19 giornate successive al giro di boa. La tradizione e l’esperienza sono senza dubbio dalla parte della Juventus, che dispone di un organico profondo e di un’abitudine alla vittoria che rappresenta indubbiamente il marchio di fabbrica di una società per la quale il secondo posto è un fallimento. Ma gli impegni in Champions League e Coppa Italia potrebbero distrarre i bianconeri, che intanto devono far fronte anche all’infortunio di Dybala, fermo ai box fino a metà febbraio a causa di un problema muscolare. La qualità di Douglas Costa e Bernardeschi e l’esperienza di Mandukic e Cuadrado, in ogni caso, rappresentano una garanzia per la Juventus, che ha trovato finalmente continuità dopo un avvio balbettante e ha blindato la difesa con Benatia e Szczesny, ma non sembra ancora la corazzata dello scorso anno.

Il punto di forza del Napoli, invece, consiste nei meccanismi rodati di un gruppo che si è compattato intorno a Sarri e sta facendo faville. Rispetto ad un anno fa, gli azzurri hanno imparato a vincere anche le partite che si mettono male, accantonando lo spettacolo per affidarsi al cinismo, ma la mancanza di una panchina di spessore non agevola di certo i partenopei, tra i quali nell’ultimo mese è affiorata la stanchezza. La sosta imminente e l’assenza di ulteriori impegni al di fuori dell’Europa League, in cui Sarri adotterà il turnover, rappresentano due vantaggi non da poco per il Napoli, che nei finali di stagione è solito esaltarsi, ma che ora più che mai necessita di una punta che dia fiato a Callejon, Mertens e Insigne e di un terzino sinistro per completare la rosa e rinvigorire le ambizioni da scudetto.

Nel confronto diretto tra le due squadre è stata la Juventus a spuntarla al San Paolo grazie ad un gol del grande ex Higuain, ma a fare la differenza è stata anche la tattica accorta di Allegri, che ha messo la museruola agli azzurri con una prova di squadra eccellente in fase difensiva. Per gli appassionati italiani di calcio, in ogni caso, ci sarà solo da divertirsi e tifare per due squadre che rappresentano attualmente il meglio che il calcio italiano possa offrire. E chissà che questa sfida non possa restituire entusiasmo ad un movimento che sta vivendo il suo periodo più nero e che ha bisogno dell’aiuto dei club per riprendere quota e proporsi con rinnovate ambizioni verso gli Europei 2020 e, soprattutto, i Mondiali in Qatar del 2022.













